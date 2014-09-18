Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) на своём дебютном Тур де Франс одержал победу на этапе из одиночного отрыва. 24-летний французский гонщик проконтинентальной команды Direct Energie атаковал в одиночку из отрыва за 6 км до вершины 1-й категории и за 17 км до финиша, и сумел опередить своего ближайшего преследователя Роберта Гесинка (LottoNL-Jumbo) на 37 секунд.

Отрыв, из которого атаковал Лилиан Кальмежан, образовался через 75 км гонки. В него уехало 46 гонщиков, но затем атаки из отрыва привели к формированию новой группы лидеров. За 48 км до финиша сформировался отрыв из 8 человек, который начал распадаться на финальном подъёме 1-й категории. За 17 км до финиша Лилиан Кальмежан атаковал из группы, в которой остались Николас Роч (BMC), Серж Паувелс (Dimension Data) и Роберт Гесинк (LottoNl-Jumbo).

Роберт Гесинк пытался добрать Лилиана Кальмежана, но ему это не удалось, и голландский гонщик пришёл на финиш вторым.

Тройку призёров этапа замкнул ещё один молодой французский гонщик – 24-летний Гийом Мартен (Guillaume Martin) из проконтинентальной команды Wanty - Groupe Gobert. Он атаковал из пелотона на подъёме 1-й категории и принёс команде первый подиум на этапе Тур де Франс.

Photo © ASO/Pauline BALLET

Лилиан Кальмежан (Direct Energie): «Я надеюсь, все наслаждались шоу. Наша команда решила, что мы должны атаковать, и это себя оправдало.

В финале я не сдавался, хотя знал, что Гесинк недалеко. После спуска был короткий подъём, я прошёл его на большой передаче, после чего появились судороги. Я немного испугался, но то же самое со мной случилось в прошлом году на Тур де л’Эн, и я знал, что делать.

А последние километры были экстраординарными, мне было не слишком тяжело, и спортивный директор сказал мне, что победа в кармане. Поэтому я наслаждался.

Таким облегчением было пересечь финишную черту. Фантастика. Именно такой способ ведения гонки я люблю. Мне хочется бороться за победы, а не гоняться за очками Мирового тура или местом в общем зачёте. Предпочитаю что-то выиграть, чем беречь силы ради генеральной классификации. Мне очень нравится в команде Direct Energie, я восхищаюсь Томасом Фёклером. Я начал заниматься велоспортом в 2004, когда Томас Фёклер надел жёлтую майку. Поэтому работать с ним в одной команде на протяжении двух лет – это нечто особенное.

Посмотрим, что ждёт меня впереди, но я точно не будущий Бернар Ино, надо быть реалистом. Я хорошо выступаю на этапах с определённым профилем. Это мой первый Тур де Франс. Что касается гороховой майки, завтра будет разыгрываться масса очков, поэтому майка кому-то перейдёт. Но позже в гонке или в следующие годы майка может стать моей целью, потому что её может завоевать как атакующий гонщик, так и чистый горняк».

Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo): «Этап был безумным, поймать правильную группу оказалось очень трудно. Погоня стоила мне массы сил. В конце концов, мы уехали сильной группой, я старался вести свою игру. Сюда я приехал, чтобы попытаться выиграть этап. Сегодня я был близко.

На последнем подъёме я старался идти своей скоростью, поехал с Паувелсом, потом сбросил его, прошёл Роча. Я пытался рестартовать, но этого оказалось недостаточно. Я горжусь своим выступлением. Я слышал по радио про Кальмежана, но мои ноги шли не лучше. Было ясно, что мы оба едем на пределе, возможно, я был даже более измотан, чем он».

Photo © Team Wanty-Groupe Gobert

Гийом Мартен (Wanty-Groupe Gobert): «Я впервые открываю для себя горы на Тур де Франс, поэтому, конечно, этап получился для меня выдающимся. Мы много атаковали, быстро ехали весь день. Когда я понял, что первая группа, или, лучше сказать, пелотон, уехали, то расстроился, что не отобрался туда. Но потом мы вернулись.

Я смог набрать преимущество, потому что генеральщики ехали защищаясь. Этот результат – большое достижение для нашей команды, у которой по сравнению с другими командами, типа Sky или BMC, маленький бюджет. Мы старались ехать расчётливо. Атмосфера в команде фантастическая, мы уезжаем в отрывы и радуемся.

Я надеялся, что моё преимущество окажется больше, и я смогу выиграть несколько позиций в генеральной классификации, но и третьим местом на этапе я очень доволен.

Сегодня снова было очень жарко, должен поблагодарить моих товарищей по команде за то, что защищали меня, передавали мне бачки. Все в команде с самого старта довольны тем, как мы едем гонку. Мы показали команду в отрывах, дважды выигрывали приз самого агрессивного гонщика и командную классификацию на этапе в Льеже».

Крис Фрум (Sky): «Сегодня некоторые команды хотели перехватить жёлтую майку. Думаю, Пьер Латур был впереди ради этого или Матиас Франк. Мы не могли их отпускать. Пришлось ехать на высокой скорости позади них. Завтра может быть решающим день. Инцидент (когда Крис Фрум с Герантом Томасом выехали за пределы дороги) может служить напоминанием, как быстро на Тур де Франс может измениться ситуация. Но с Герантом всё в порядке, а я не падал, просто выехал с дороги и сразу вернулся».