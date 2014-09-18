VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) на своём дебютном Тур де Франс одержал победу на этапе из одиночного отрыва. 24-летний французский гонщик проконтинентальной команды Direct Energie атаковал в одиночку из отрыва за 6 км до вершины 1-й категории и за 17 км до финиша, и сумел опередить своего ближайшего преследователя Роберта Гесинка (LottoNL-Jumbo) на 37 секунд.

 

Отрыв, из которого атаковал Лилиан Кальмежан, образовался через 75 км гонки. В него уехало 46 гонщиков, но затем атаки из отрыва привели к формированию новой группы лидеров. За 48 км до финиша сформировался отрыв из 8 человек, который начал распадаться на финальном подъёме 1-й категории. За 17 км до финиша Лилиан Кальмежан атаковал из группы, в которой остались Николас Роч (BMC), Серж Паувелс (Dimension Data) и Роберт Гесинк (LottoNl-Jumbo).

 

Роберт Гесинк пытался добрать Лилиана Кальмежана, но ему это не удалось, и голландский гонщик пришёл на финиш вторым.

 

Тройку призёров этапа замкнул ещё один молодой французский гонщик – 24-летний Гийом Мартен (Guillaume Martin) из проконтинентальной команды Wanty - Groupe Gobert. Он атаковал из пелотона на подъёме 1-й категории и принёс команде первый подиум на этапе Тур де Франс.

 

 

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline BALLET 

 

 

  Лилиан Кальмежан (Direct Energie): «Я надеюсь, все наслаждались шоу. Наша команда решила, что мы должны атаковать, и это себя оправдало.

 

 В финале я не сдавался, хотя знал, что Гесинк недалеко. После спуска был короткий подъём, я прошёл его на большой передаче, после чего появились судороги. Я немного испугался, но то же самое со мной случилось в прошлом году на Тур де л’Эн, и я знал, что делать.

  А последние километры были экстраординарными, мне было не слишком тяжело, и спортивный директор сказал мне, что победа в кармане. Поэтому я наслаждался.

 

 Таким облегчением было пересечь финишную черту. Фантастика. Именно такой способ ведения гонки я люблю. Мне хочется бороться за победы, а не гоняться за очками Мирового тура или местом в общем зачёте. Предпочитаю что-то выиграть, чем беречь силы ради генеральной классификации. Мне очень нравится в команде Direct Energie, я восхищаюсь Томасом Фёклером.  Я начал заниматься велоспортом в 2004, когда Томас Фёклер надел жёлтую майку. Поэтому работать с ним в одной команде на протяжении двух лет – это нечто особенное.

 

  Посмотрим, что ждёт меня впереди, но я точно не будущий Бернар Ино, надо быть реалистом. Я хорошо выступаю на этапах с определённым профилем. Это мой первый Тур де Франс. Что касается гороховой майки, завтра будет разыгрываться масса очков, поэтому майка кому-то перейдёт. Но позже в гонке или в следующие годы майка может стать моей целью, потому что её может завоевать как атакующий гонщик, так и чистый горняк».

 

  Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo): «Этап был безумным, поймать правильную группу оказалось очень трудно. Погоня стоила мне массы сил. В конце концов, мы уехали сильной группой, я старался вести свою игру. Сюда я приехал, чтобы попытаться выиграть этап. Сегодня я был близко.  

 

  На последнем подъёме я старался идти своей скоростью, поехал с Паувелсом, потом сбросил его, прошёл Роча. Я пытался рестартовать, но этого оказалось недостаточно. Я горжусь своим выступлением. Я слышал по радио про Кальмежана, но мои ноги шли не лучше. Было ясно, что мы оба едем на пределе, возможно, я был даже более измотан, чем он».

 

Лилиан Кальмежан, Роберт Гесинк, Гийом Мартен и Крис Фрум о 8-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Team Wanty-Groupe Gobert

 

  Гийом Мартен (Wanty-Groupe Gobert): «Я впервые открываю для себя горы на Тур де Франс, поэтому, конечно, этап получился для меня выдающимся. Мы много атаковали, быстро ехали весь день. Когда я понял, что первая группа, или, лучше сказать, пелотон, уехали, то расстроился, что не отобрался туда. Но потом мы вернулись.  

 

  Я смог набрать преимущество, потому что генеральщики ехали защищаясь. Этот результат – большое достижение для нашей команды, у которой по сравнению с другими командами, типа Sky или BMC, маленький бюджет. Мы старались ехать расчётливо. Атмосфера в команде фантастическая, мы уезжаем в отрывы и радуемся.

  Я надеялся, что моё преимущество окажется больше, и я смогу выиграть несколько позиций в генеральной классификации, но и третьим местом на этапе я очень доволен.

  Сегодня снова было очень жарко, должен поблагодарить моих товарищей по команде за то, что защищали меня, передавали мне бачки. Все в команде с самого старта довольны тем, как мы едем гонку. Мы показали команду в отрывах, дважды выигрывали приз самого агрессивного гонщика и командную классификацию на этапе в Льеже».

 

  Крис Фрум (Sky): «Сегодня некоторые команды хотели перехватить жёлтую майку. Думаю, Пьер Латур был впереди ради этого или Матиас Франк. Мы не могли их отпускать. Пришлось ехать на высокой скорости позади них. Завтра может быть решающим день. Инцидент (когда Крис Фрум с Герантом Томасом выехали за пределы дороги) может служить напоминанием, как быстро на Тур де Франс может измениться ситуация. Но с Герантом всё в порядке, а я не падал, просто выехал с дороги и сразу вернулся».

 

 

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Лилиан Кальмежан Lilian Calmejane Direct Energie Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 18.09.2014

    Именно такой способ ведения гонки я люблю. Мне хочется бороться за победы, а не гоняться за очками Мирового тура или местом в общем зачёте. Предпочитаю что-то выиграть, чем беречь силы ради генеральной классификации.

    Появился еще один романтик в пелотоне.)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (13)
    Адриен-Фото
    Ну как ? Вспомните прошлогодний спуск Фрума. Думаю, что он вполне может изобразить подобное и сегодня.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Демару и его комрадам, а также Ю.Сагану явно повезло; лимит времени на этом этапе составил 46 минут, так что все благополучно "унесли ноги" от очередной DSQ.

    Цитата: DV
    Цитата: kwwk
    Ну сегодня все генеральщики мысленно были уже в завтрашнем дне, даже попыток не было, так что ждем зрелищ завтра.

    Попытка отыграть пару сегунд Д. Мартином была.

    И это похвально, Ару тоже на финише чё то взвинтил(ся). Ждёмс на 9 этапе теперь каких то дейстивий от Барде, Порта и Кинтаны. Может и Конта рванёт...хотелось бы

    Надо как то уже жестче давить на Фрума и его команду, а то выстроились вперёд, и задают темп всей группе punish

  • Александра
    Лилиан Кальмежан, Роберт Гесин ... (1)
    Александра-Фото

    Именно такой способ ведения гонки я люблю. Мне хочется бороться за победы, а не гоняться за очками Мирового тура или местом в общем зачёте. Предпочитаю что-то выиграть, чем беречь силы ради генеральной классификации.

    Появился еще один романтик в пелотоне.)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Учитывая, что в понедельник долгожданный день отдыха генеральщики должны выложится на все 100%. Многое будет зависить и от спусков, коварыне, однако, так что кто будет самым бесстрашным может с_рисковать на даунхилл с Монт дю Ша.
    В отрыва есть определённые шансы, так как есть вероятность, что генеральщики отпустят вперёд по 1 из своих лучших (для подхвата на финиш); ну например Амадор от Мувиков, Ниеве/Ланда от СКАЙа, Роллан от Кэнондейла, Моллема от ТРЭКа.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Я сегодня ставил на недоезд отрыва.
    Считал, что генералы продолжат воевать.
    Признаю свою ошибку. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Никаких последствий. Не стоит даже обращать внимания. Чуть-чуть не вписались на малой скорости в поворот, немножко свернули на травку. Даже из головы пелотона не выпали (Скай), потеряли секунд 10-15 относительно отрыва.

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Александра-Фото

    Похоже, просто пошли по неверной траектории, ничего критичного не случилось.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Gottliche_Recht-Фото

    Кто смотрел этап, скажите, что там случилось с Фрумом, что он  не вписался в поворот? Есть ли последствия или отделался "испугом"?

  • Arsink
    Да и на небе тучи, а велоспорт ... (3)
    Arsink-Фото

    Эти, уже традиционные, отчёты стали частью трека, без них представление кубка, первенства, чемпионата России, кажется не полным. И дело не только в статьях, но ещё в вашем, Николай, присутствии на треке. Ну и, кончено, какая же страница в соц. сетях гонщиков без профессиональных фото Влада. За всё это, вам обоим, искриние спасибо! 

  • Arsink
    Да и на небе тучи, а велоспорт ... (7)
    Arsink-Фото

    Интервьюер, как всегда удивляет своей речью, полной неслыханными мной, метафорами, сравнениями; но самое главное - это юмор, с наличием которого восприятие становится в разы лучше и вообще обретает смысл. Причём не только в статьях, но и на протяжение всего дня. Спасибо, что поднимаете настроение! А такое обилие фотографий не может не радовать гонщиков, и их родителей, которым эти статьи также необходимы, для ознакомления с жизнью своих детей, ведь последние зачастую не охотно делятся.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 июля

Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen - Baloise)

Hugh Carthy (Cannondale-Drapac)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (62)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)