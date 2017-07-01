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Состав команды Fortuneo - Vital Concept на Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Fortuneo - Vital Concept объявила состав на Тур де Франс-2017

 

 

  Французская проконтинентальная команда Fortuneo - Vital Concept представила состав на Тур де Франс-2017. 1 июля на старт в Дюссельдорфе выйдут:

  30-летинй французский гонщик Максим Буэ (Maxime Bouet), 31-летний французский гонщик Брис Фейю (Brice Feillu), 21-летний французский гонщик Эли Жебер (Elie Gesbert), 28-летний французский гонщик Роман Арди (Romain Hardy), 25-летний британский гонщик Дэниэл МакЛэй (Daniel McLay), 30-летний французский гонщик Лоран Пишон (Laurent Pichon), 30-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon), 26-летний аргентинский гонщик Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) и 32-летний французский гонщик Флориан Вашон (Florian Vachon).

 

Состав команды Fortuneo - Vital Concept на Тур де Франс-2017

 

 

  Максим Буэ – самый опытный гонщик команды, поедет свой 12-й Гран-тур, Брис Фейю – победитель этапа Тур де Франс-2009 года, лучшим результатом британца Дэниэла МакЛэя на Тур де Франс стало 3-е место на 6-м этапе в прошлом году, где МакЛэй проиграл лишь Марку Кэвендишу и Марселю Киттелю.

 

  Три гонщика команды – Лоран Пишон, являющийся в настоящий момент лидером Кубка Франции, а также Роман Ардии Эли Жебер стартуют на Тур де Франс впервые в карьере.

 

  Себастьян Ино, спортивный директор команды Fortuneo - Vital Concept: «Выбрать девять гонщиков для участия в Тур де Франс было сложно, потому что претендентов было больше. Наша команда универсальна, способна ярко проявить себя на всех рельефах».

 

 

Состав команды Fortuneo - Vital Concept на Тур де Франс-2017:

 

 

Maxime Bouet, (Франция)

Brice Feillu, (Франция)

Elie Gesbert, (Франция)

Romain Hardy, (Франция)

Daniel McLay, (Великобритания)

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Laurent Pichon, (Франция)

Eduardo Sepulveda, (Аргентина)

Florian Vachon, (Франция)

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Теги к статье: Fortuneo - Vital Concept Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sm1T
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    Sm1T-Фото

    а я думал он в прошлом году уже закончил

  • sstasuk
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    sstasuk-Фото

    по мне так тур с прицелом на массовые катания в отрывы за победами.

    а победит Фрум если не случиться форс мажора.

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото
    Да, точно 11.
  • sixpack
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    sixpack-Фото

    Цитата: velodoctor
    его тур 2012

     

    наверное, все же 11-го года, когда победил Эванс. Хотя 12-м Томас тоже проехал ярко, победил на этапах и в горном зачете

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото

    Фоклер легенда, как жаль что он завешает карьеру. Всю жизнь в одной команде, его тур 2012 один из самых ярких, он его сделал таким. Для сравнения, то для меня это как бы Брамбила в том году на Джиро так боролся до конца, просто невероятный гонщик Томас. aggressive

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    veloliveuser-Фото

    маршруты покороче, равнинных этапов побольше, есть финиши после пиков -

    интересно, на кого составляли этот тур?

    кого захотели добавть в конкуренты супер-генеральщикам?

     

  • fortunewheel
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (11)
    fortunewheel-Фото

    А причём здесь ЛДПР? Спорт вне политики!

  • velodoctor
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (2)
    velodoctor-Фото

    Много казахстанских гонщиков, и при этом состав сильный, сбалансированный. 

    Может не хватает еще одно помощника топового в горах, но на равнине и в среднегорье очень сильная группа поддержки. 

    У Фульсанга родился ребенок, его мотивация наверное будет небывалая. 

    Главное чтобы не было недопонимания с Ару, при хорошей поддержке итальянец способен на многое, можно вспомнить Вуэльту. Ару претендент на подиум, датчанин возможно на 5ку. Ну и любопытно насколько Кожатаев за год прибавил. 

  • ktilp-12
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Надеемся на пьедестал. Желаю  неоднократной победы на этапах и совершить ЧУДО, завоевать Желтую майку.

  • svan
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (9)
    svan-Фото

    Что то горок маловато, особенно финишных (. Кртитериум был покруче ).

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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