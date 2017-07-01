Проконтинентальная команда Fortuneo - Vital Concept объявила состав на Тур де Франс-2017

Французская проконтинентальная команда Fortuneo - Vital Concept представила состав на Тур де Франс-2017. 1 июля на старт в Дюссельдорфе выйдут:

30-летинй французский гонщик Максим Буэ (Maxime Bouet), 31-летний французский гонщик Брис Фейю (Brice Feillu), 21-летний французский гонщик Эли Жебер (Elie Gesbert), 28-летний французский гонщик Роман Арди (Romain Hardy), 25-летний британский гонщик Дэниэл МакЛэй (Daniel McLay), 30-летний французский гонщик Лоран Пишон (Laurent Pichon), 30-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon), 26-летний аргентинский гонщик Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) и 32-летний французский гонщик Флориан Вашон (Florian Vachon).

Максим Буэ – самый опытный гонщик команды, поедет свой 12-й Гран-тур, Брис Фейю – победитель этапа Тур де Франс-2009 года, лучшим результатом британца Дэниэла МакЛэя на Тур де Франс стало 3-е место на 6-м этапе в прошлом году, где МакЛэй проиграл лишь Марку Кэвендишу и Марселю Киттелю.

Три гонщика команды – Лоран Пишон, являющийся в настоящий момент лидером Кубка Франции, а также Роман Ардии Эли Жебер стартуют на Тур де Франс впервые в карьере.

Себастьян Ино, спортивный директор команды Fortuneo - Vital Concept: «Выбрать девять гонщиков для участия в Тур де Франс было сложно, потому что претендентов было больше. Наша команда универсальна, способна ярко проявить себя на всех рельефах».

Состав команды Fortuneo - Vital Concept на Тур де Франс-2017:

Maxime Bouet, (Франция)

Brice Feillu, (Франция)

Elie Gesbert, (Франция)

Romain Hardy, (Франция)

Daniel McLay, (Великобритания)

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Laurent Pichon, (Франция)

Eduardo Sepulveda, (Аргентина)

Florian Vachon, (Франция)