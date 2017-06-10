Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг победил на 6-м этапе Критериума Дофине-2017, обойдя на финише Ричи Порта и Криса Фрума

32-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал первую за последние пять лет победу, выиграв 6-й горный этап Критериума Дофине-2017.

На первом из горных этапов Критериума Дофине-2017 претенденты на победу начали борьбу на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat) - протяжённостью 8,7 км с градиентом 10,3%.

За 22 км до финиша и за 7 км до вершины Мон-дю-Ша из группы генеральщиков атаковал Алехандро Вальверде (Movistar), но создать значительного просвета ему не удалось. В это время в группе оставалось менее 20 человек, и из неё продолжали выпадать гонщики.

За 21 км до финиша атаковали гонщики команды Astana Якоб Фульсанг, а затем и Фабио Ару. Они добрали Вальверде, а затем Якоб Фугльсанг продолжил уезжать от группы.

За 18,2 км до финиша на подъёме Мон-дю-Ша впереди остался лишь один из гонщиков отрыва дня – Оливер Насен (AG2R). За 19 км до финиша Фабио Ару атаковал ещё раз, за ним сразу сел Роман Барде (AG2R), но не выдержал темпа итальянского гонщика и чуть позже выпал. За 17,9 км Фабио Ару добрал группу, в которой находился его товарищ по команде Якоб Фульсанг.

В это время за их спиной ускорение Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) позволило им оторваться от Алехандро Вальверде и Альберто Контадора (Trek-Segafredo).

За 17,4 км до финиша Фабио Ару и Якоб Фульсанг поехали вдвоём, добрали Оливера Насена и прошли его. Когда Ричи Порт и Крис Фрум начали приближаться к Ару и Фульсангу, Ару атаковал. За 500 м до вершины у Фабио Ару было 12 секунд преимущества над преследователями.

На спуске Крис Фрум и Ричи Порт добрали Фабио Ару за 10,5 км до финиша.

Группа Вальверде и Контадора на вершине Мон-дю-Ша проигрывала Фабио Ару около минуты.

На спуске Алехандро Вальверде оторвался от Альберто Контадора.

За 7,2 км до финиша Крис Фрум атаковал, пытаясь уехать от соперников. Но ему это не удалось.

В итоге группа в составе Фабио Ару и Якоба Фульсанга (Astana), Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) разыграла спринт. Атака Якоба Фульсанга за 1 км до финиша не удалась, соперники добрали его. Фульсанг, Ричи Порт и Крис Фрум пересекли финишную черту почти одновременно, но датский гонщик команды Astana оказался быстрее всех, взяв победу на этапе. Ричи Порт финишировал 2-м и надел жёлтую майку лидера.

Алехандро Вальверде (Movistar) финишировал во второй группе через 50 секунд после победителя, опередив на финише Дэна Мартина (Quick Step Floors) и Романа Барде (AG2R). Альберто Контадор (Trek-Segafredo) проиграл на финише 1 минуту 6 секунд.

После первого из горных этапов Критериума Дофине-2017 Ричи Порт возглавляет генеральную классификацию с преимуществом в 39 секунд над ближайшим соперником Крисом Фрумом (Sky), тройку лучших общего зачёта замыкает Якоб Фульсанг, уступающий Ричи Порту 1’15.