Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

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- Дата:
- Сегодня, 18:08
Якоб Фульсанг победил на 6-м этапе Критериума Дофине-2017, обойдя на финише Ричи Порта и Криса Фрума
32-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал первую за последние пять лет победу, выиграв 6-й горный этап Критериума Дофине-2017.
На первом из горных этапов Критериума Дофине-2017 претенденты на победу начали борьбу на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat) - протяжённостью 8,7 км с градиентом 10,3%.
За 22 км до финиша и за 7 км до вершины Мон-дю-Ша из группы генеральщиков атаковал Алехандро Вальверде (Movistar), но создать значительного просвета ему не удалось. В это время в группе оставалось менее 20 человек, и из неё продолжали выпадать гонщики.
За 21 км до финиша атаковали гонщики команды Astana Якоб Фульсанг, а затем и Фабио Ару. Они добрали Вальверде, а затем Якоб Фугльсанг продолжил уезжать от группы.
За 18,2 км до финиша на подъёме Мон-дю-Ша впереди остался лишь один из гонщиков отрыва дня – Оливер Насен (AG2R). За 19 км до финиша Фабио Ару атаковал ещё раз, за ним сразу сел Роман Барде (AG2R), но не выдержал темпа итальянского гонщика и чуть позже выпал. За 17,9 км Фабио Ару добрал группу, в которой находился его товарищ по команде Якоб Фульсанг.
В это время за их спиной ускорение Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) позволило им оторваться от Алехандро Вальверде и Альберто Контадора (Trek-Segafredo).
За 17,4 км до финиша Фабио Ару и Якоб Фульсанг поехали вдвоём, добрали Оливера Насена и прошли его. Когда Ричи Порт и Крис Фрум начали приближаться к Ару и Фульсангу, Ару атаковал. За 500 м до вершины у Фабио Ару было 12 секунд преимущества над преследователями.
На спуске Крис Фрум и Ричи Порт добрали Фабио Ару за 10,5 км до финиша.
Группа Вальверде и Контадора на вершине Мон-дю-Ша проигрывала Фабио Ару около минуты.
На спуске Алехандро Вальверде оторвался от Альберто Контадора.
За 7,2 км до финиша Крис Фрум атаковал, пытаясь уехать от соперников. Но ему это не удалось.
Fuglsang l'emporte ! / Fuglsang wins! #Dauphine pic.twitter.com/HArDe78wQR— Critérium Dauphiné (@dauphine) 9 июня 2017 г.
В итоге группа в составе Фабио Ару и Якоба Фульсанга (Astana), Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) разыграла спринт. Атака Якоба Фульсанга за 1 км до финиша не удалась, соперники добрали его. Фульсанг, Ричи Порт и Крис Фрум пересекли финишную черту почти одновременно, но датский гонщик команды Astana оказался быстрее всех, взяв победу на этапе. Ричи Порт финишировал 2-м и надел жёлтую майку лидера.
Алехандро Вальверде (Movistar) финишировал во второй группе через 50 секунд после победителя, опередив на финише Дэна Мартина (Quick Step Floors) и Романа Барде (AG2R). Альберто Контадор (Trek-Segafredo) проиграл на финише 1 минуту 6 секунд.
После первого из горных этапов Критериума Дофине-2017 Ричи Порт возглавляет генеральную классификацию с преимуществом в 39 секунд над ближайшим соперником Крисом Фрумом (Sky), тройку лучших общего зачёта замыкает Якоб Фульсанг, уступающий Ричи Порту 1’15.
Результаты 6-го этапа Критериума Дофине-2017
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