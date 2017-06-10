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Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг победил на 6-м этапе Критериума Дофине-2017, обойдя на финише Ричи Порта и Криса Фрума

 

 

  32-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) одержал первую за последние пять лет победу, выиграв 6-й горный этап Критериума Дофине-2017.

 

На первом из горных этапов Критериума Дофине-2017 претенденты на победу начали борьбу на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat) - протяжённостью 8,7 км с градиентом 10,3%.  

 

  За 22 км до финиша и за 7 км до вершины Мон-дю-Ша из группы генеральщиков атаковал Алехандро Вальверде (Movistar), но создать значительного просвета ему не удалось. В это время в группе оставалось менее 20 человек,  и из неё продолжали выпадать гонщики.

 

За 21 км до финиша атаковали гонщики команды Astana Якоб Фульсанг, а затем и Фабио Ару. Они добрали Вальверде, а затем Якоб Фугльсанг продолжил уезжать от группы.

 

За 18,2 км до финиша на подъёме Мон-дю-Ша впереди остался лишь один из гонщиков отрыва дня – Оливер Насен (AG2R). За 19 км до финиша Фабио Ару атаковал ещё раз, за ним сразу сел Роман Барде (AG2R), но не выдержал темпа итальянского гонщика и чуть позже выпал. За 17,9 км Фабио Ару добрал группу, в которой находился его товарищ по команде Якоб Фульсанг.

 

В это время за их спиной ускорение Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) позволило им оторваться от Алехандро Вальверде и Альберто Контадора (Trek-Segafredo).

 

 

За 17,4 км до финиша Фабио Ару и Якоб Фульсанг поехали вдвоём, добрали Оливера Насена и прошли его. Когда Ричи Порт и Крис Фрум начали приближаться к Ару и Фульсангу, Ару атаковал. За 500 м до вершины у Фабио Ару было 12 секунд преимущества над преследователями.

На спуске Крис Фрум и Ричи Порт добрали Фабио Ару за 10,5 км до финиша.

 

Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

 

Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

 

Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

 

Группа Вальверде и Контадора на вершине Мон-дю-Ша проигрывала Фабио Ару около минуты.

 

На спуске Алехандро Вальверде оторвался от Альберто Контадора.

 

За 7,2 км до финиша Крис Фрум атаковал, пытаясь уехать от соперников. Но ему это не удалось.

 

Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

Якоб Фульсанг – победитель 6-го этапа Критериума Дофине-2017

 

 

 

 

  В итоге группа в составе Фабио Ару и Якоба Фульсанга (Astana), Криса Фрума (Sky) и Ричи Порта (BMC) разыграла спринт. Атака Якоба Фульсанга за 1 км до финиша не удалась, соперники добрали его. Фульсанг, Ричи Порт и Крис Фрум пересекли финишную черту почти одновременно, но датский гонщик команды Astana оказался быстрее всех, взяв победу на этапе. Ричи Порт финишировал 2-м и надел жёлтую майку лидера.

 

Алехандро Вальверде (Movistar) финишировал во второй группе через 50 секунд после победителя,  опередив на финише Дэна Мартина (Quick Step Floors) и Романа Барде (AG2R). Альберто Контадор (Trek-Segafredo) проиграл на финише 1 минуту 6 секунд.

 

После первого из горных этапов Критериума Дофине-2017 Ричи Порт возглавляет генеральную классификацию с преимуществом в 39 секунд над ближайшим соперником Крисом Фрумом (Sky), тройку лучших общего зачёта замыкает Якоб Фульсанг, уступающий Ричи Порту 1’15.

 

 

Результаты 6-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Ричи Порт Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • LLL
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    LLL-Фото
    Контадор выйдет в очередной раз на старт Тур де Франс. И это нас болельщиков радует. Но очень хочется, чтобы выступление было достойным. Мы,его болельщики, радуемся победам Альберто и огорчаемся поражениям.
    Вспомните, как он ехал Тур после победы на Джиро. Кажется 2015 год. Уставший, израненный после падения. Смотреть было больно. И это не единственный раз. До этого вспоминается этап на более раннем Туре, когда его объехали все претенденты,включая Родригеса. Все это ужасно. Повторения не хотелось бы.
    По поводу тренировочного режима не верю. Победа на Дофине не помешала бы ему.
    Ну, да ладно, я по-прежнему остаюсь в рядах болельщиков Альберто Контадора.
  • Адриен
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    Адриен-Фото
    Знаете, что самое интересное и примечательное в вашем споре? То, что вы оба ПРАВЫ. Это как единство противоположностей.
  • StVano
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    StVano-Фото

    Цитата: Bjoern
    Возить главного соперника это нонсенс
    Вот и Саган так думал, когда с Терпстрой собачился...

  • смотрю вело давно
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    смотрю вело давно-Фото

    Оооооочень рад за Астанчан, молодцы порадовали. Фрум всю гору пользовался Портом а на спринте еще и прижал к бортику вот такая блогадарность)))

  • Meilleur
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Bjoern
    Так если не работаешь, тогда сидишь молча и не вылазишь - разве это не негласное правило велоспорта? Если работают вместе, то одному этап, а второму майка с комфортным преимуществом.

    Что делает Фрум?...

    Да и какой там состав участников нет никому никакой разницы - победа, она и в Африке победа. Стабильностью он не славится на ГТ и сверхкоротких горных этапах. Ну, а фениксы в виде возможного Вальверде ушли вместе с Лэндисом. На этой гонке есть только два фаворита и один возит другого в ожидании когда тот от него сбежит.

     

    Фрум едет как захочет. И не против занять 2-е место в гонке. Если Порта не устраивало, он мог демонстративно бросить всё и дождаться Конту с Алексом. Мы же не знаем как они там себя чувствовали. Может, Фрум реально был на пределе и еле удерживался за Ричи. )

     

    Короче, это мини-мини-мини преимущество, которое Фрум получил просто в силу того, что считается многодневщиком покрепче.

  • SilaSveta
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    SilaSveta-Фото
    вот тебе и "по стеночке в BMC"
  • Bjoern
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    Bjoern-Фото
    Мне все эти намеки на возможный переход в другую команду показался таким же дешевым пиаром, как и анонсирование его возможного участие в Джиро на протяжении пары лет
  • pa3 3a pa3om
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    pa3 3a pa3om-Фото

    зрелищный этап. красивый.

    а завтра должно быть еще интересней.

    Конте нужно что то предъявить болельщикам.

    в росказни что он едет в тренировочном режиме не верю.

    т.е. в разделке на 96%, а на горном этапе 56%?

    завтра нужно всем показать и себе самому в том числе.

    завтра придется послушать о хитроумной тактике Альберто, но уверенность должно вселять не это.

     

  • Bjoern
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    Bjoern-Фото
    Так если не работаешь, тогда сидишь молча и не вылазишь - разве это не негласное правило велоспорта? Если работают вместе, то одному этап, а второму майка с комфортным преимуществом.

    Что делает Фрум?...

    Да и какой там состав участников нет никому никакой разницы - победа, она и в Африке победа. Стабильностью он не славится на ГТ и сверхкоротких горных этапах. Ну, а фениксы в виде возможного Вальверде ушли вместе с Лэндисом. На этой гонке есть только два фаворита и один возит другого в ожидании когда тот от него сбежит.
  • nurik
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (66)
    nurik-Фото

    ...Всем привет!!!....Всех фанов Астаны с Победой на этапе!!!....

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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