Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго, 190 км

Двадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Порденоне (Pordenone). Город и провинция Порденоне расположены в западной части области Фриули-Венеция-Джулия на границе с Венето, между предгорьями Карнийских Альп и широкой равниной, ограниченной реками Тальяменто и Ливенца, где чередуются долины, холмы и равнины.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



Доломитовые горы, покорившие своей красотой не только любителей природы, но и полюбившиеся спортсменам за свою крутость подъёмов и спусков, окружают Порденоне, открывая массу возможностей для проведения отпуска и спортивных соревнований. Непроходимые ущелья и узкие глубокие долины горнолыжного курорта Пьянкавалло (Piancavallo) привлекают внимание любителей отдыха и спорта в любое время года. Десятки пеших и велосипедных маршрутов проходят по долинам и холмам, петляя меж виноградников, озёр и рек.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



Среди охраняемых природных территорий в провинции Порденоне особо следует отметить Региональный парк Фриуланских предгорий Доломитовых Альп, известный своей красотой, природный парк Сан-Флориано, гармонично сочетающий природный ландшафт, посевные площади и земли, отведённые под пастбища, а также Речной Парк реки Нончелло (Noncello), пересекающей город Порденоне.



В дополнение к природным достопримечательностям провинция гордится живописными городками и художественными сокровищами, которые подтверждают связи культуры Фриули с венецианскими и австрийскими влияниями. С точки зрения архитектуры Порденоне не лишён сумбурности. Многочисленны также свидетельства далёкого прошлого: старинные замки, крошечные городки с домами, украшенными фресками, изящные виллы.

Первые упоминания о Порденоне появились в римские времена, тогда он был портовым городком на реке Нончелло и носил имя Портус Наонис (Portus Naonis). До 1378 года город переходил во владение от одной феодальной семьи к другой, пока им не завладели Габсбурги (Habsburger) - одна из наиболее могущественных монарших династий Европы.



В этот период в Порденоне был возведён Кафедральный собор (Concattedrale di San Marco Evangelista), в 1347 году. Романо-готическая кампанила собора, её создание датируется 1374 годом, а высота строения составляет 74 метра. А также были возведены - замок-башня и Дворец коммуны.



В 1514 году Порденоне стал частью Республики Венеция. После периода правления Бонапарта Наполеона, Порденоне становится частью Ломбардо-Венецианского королевства (1815-1866). Строительство железной дороги в этот период привело в упадок функцию порта, но зато стимулировало развитие промышленности. В 1866 году Порденоне была присоединена к Италии.



В период Первой мировой войны хлопковым плантациям Порденоне был нанесён значительный ущерб, а после экономического кризиса 1929 года они и вовсе перестали существовать.



После Второй мировой войны местная компания Zanussi становится одним из ведущих мировых производителей бытовой техники, а в наши дни компания стала частью шведского гиганта электробытовой техники Electrolux.



В 1968 году провинция стала называться Порденоне, по названию города, ставшей её столицей.



С 1981 года в Порденоне проводится уникальный фестиваль немого кино, уникальный в своём роде. Для участия в фестивале в Порденоне съезжаются кинематографы со всего мира.

Альтиметрия 20 этапа Джиро д’Италия-2017: Порденоне - Азиаго, 190 км

Порденоне принимает старт предпоследнего этапа Джиро д'Италия-2017 и заключительного горного этапа Джиро д'Италия-2017.

Для горняков на этом этапе будет последняя возможность сделать запас перед столообразной раделкой в Милане.

Со старта пелотон отправится на запад и через 36 км со старта гонщики окажутся у подножия подъема 4 категории Муро ди Ка-дель-Поджио (Muro di Ca' del Poggio) протяженность 1.1 км, 102-242 м, перепад 140 м, средний градиент 12.7%, максимальный градиент 18%.

После спуска с 55 км маршрута начнется некатегорийный подъем протяженностью 6 км со средним градиентом в 4%. Последующие 20 км пройдут по пересечённой местности. После розыгрыша промежуточного спринта в Фельтре (Feltre) и получения питания гонщики окажутся у подножия предпоследнего категорийного подъема Джиро д'Италия-2017, расположенного в Каупо (Caupo) на 98.5 км маршрута.

Монте Граппа (Monte Grappa) 1 категория, протяженность 24.2 км, 333-1620 м, перепад 1287 м, средний градиент 5.3%, максимальный градиент 11%. Подниматься к вершине подъема будут по северному склону. Подъем начинается с максимального участка с градиентом до 11%. На первых 8.5 км средний градиент составляет 7.8%. Далее полочка в 4 км со средним градиентом в 3%. Затем участок со средним 8.1% протяженностью в 8.1%, последующая полочка протяженностью 4.4 км, заключительные 3.8 км до вершины со средним 5.9%.

Учитывая накопившуюся усталость в пелотоне после 3-х недель гонки, на подъеме к вершине Монте Граппа и спуске с нее генеральная классификация может существенно изменится. Монте Граппа в 6-ой раз будет присутствовать на Джиро д'Италия. Последним покорителем стал Наиро Кинтана, который в 2014 году выиграл горную разделку до вершины горы.

Далее протяженный (26 км) и коварный спуск со множеством поворотов через Кампо Соланья (Campo Solagna) до Романо д'Эццелино (Romano d'Ezzelino), как в 2010 году, тогда к вершине и далее на спуске с горы впереди удержались только четверо – Иван Бассо, Винченцо Нибали, Микеле Скарпони и Кэдел Эванс.

Но 7 лет назад этап финишировал на равнине, а в этот раз гонщикам после 13 км по равнине предстоит подняться на заключительный категорийный подъем Джиро д'Италия-2017 - Фоца (Foza) гора 1 категории, протяженность 14 км, 149-1086 м, перепад 937 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11%.

Подъем начинается плавно по прямой дороге, но после 1.7 км начинаются торнанте и средний градиент составит 7.1% и так до самой вершины подъема, максимальные градиенты расположены ближе к вершине. Вершина подъема находится за 15 км до финиша 20-го этапа Джиро д'Италия-2017 в Азиаго (Asiago, провинция Виченца, регион Венеция), в последний раз финиш этапа город принимал в 1998 году.

Заключительные 15 км пройдут по пересечённому рельефу, на финальных 1.5 км гонщикам преодолеют четыре 90-градусных поворотов, заключительные 500 м в тягун.

Азиаго - главный центр крупнейшего плоскогорья Италии, огромная зелёная долина в самом сердце гор Венето в окружении вершин, достигающих высоты 2350 метров над уровнем моря. Центр города находится на высоте 1001 метр. Именно со склонов этих гор добывались исключительные сосны, которые использовались в качестве свай при строительстве дворцов Венеции и всего побережья.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



Первые упоминания об Азиаго датируются 1204 годом, тогда город носил название Аксилагум (Axiglagum). На протяжении пяти веков (13-17 вв.,) город был столицей Федерации Семи Общин на юге Тироля (Азиаго, Роана, Ротцо, Энего, Фодза, Галлио, Лузиана). Федерация Семи Общин была официально зарегистрирована в 1310 году, но фактически была создана в 1259 году. 20 февраля 1404 года Федерация Семи Общин объявила о присоединении к Венецианской республике, которая, со своей стороны, гарантировала их привилегии в течение следующих четырёх сотен лет. В 1807 году «волевым желанием» Бонапарта Наполеона Федерации Семи Общин была ликвидирована. Участниками Федерации Семи Общин была подана нота протеста в Венский конгресс, но справедливость не была восстановлена - и территория Федерации отошла к Австрийской империи. 21 октября 1866 года, после поражения Австрии, территория Федерации Семи Общин была присоединена к Итальянскому королевству. Ныне она известна как «Семь муниципалитетов Плато» - Конко, Энего, Фодза, Галлио, Лузиана, Роана и Ротцо. В 2006 году территория «Семи муниципалитетов Плато» была поделена между провинциями Виченца и Тренто. Азиаго осталось в провинции Виченца.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



В Первую мировую войну в Азиаго шли жестокие итало-австрийские бои. За два дня военных баталий, 18-19 мая 1916 года, в городе почти не осталось целых зданий. Полностью восстановленный после Первой мировой войны, он поражает своей архитектурной красотой и широтой улиц и площадей, отличающих его от других горных центров.



В годы Второй мировой войны мужское население «Семь муниципалитетов Плато» отправилось служить в дивизиях Альпийских стрелков. Среди них был старший сержант Марио Ригони-Стерн (Mario Rigoni Stern), уроженец Азиаго, впоследствии ставший всемирно-известным писателем. Его повесть «Сержант в снегах», включена в итальянскую школьную программу и удостоена итальянской литературной премии «Банкарелла», лауреатами которой в разное время были Эрнест Хемингуэй, Борис Пастернак и Умберто Эко.

Марио Ригони-Стерн (Mario Rigoni Stern)

Прежде всего, «Сержант в снегах» - это автобиографичная повесть. В начале 1942 года двадцатилетний сержант Марио Ригони Стерн оказался в России в составе Экспедиционного итальянского корпуса, направленного по приказу Муссолини на помощь войскам фашистской Германии. К этому времени армия уже вышла на рубеж, проходящий по правому берегу Дона (Воронежская и Ростовская области). Ситуация для итальянских войск, растянутых вдоль Дона, оставалась стабильной до тех пор, пока советские войска 11 декабря 1942 года не начали операцию «Сатурн». Целью этой операции было уничтожение позиций итальянских, венгерских, румынских и немецких войск на Дону. Первый этап операции «Сатурн» также известен как операция «Малый Сатурн». Целью этой операции было полное уничтожение 8-й итальянской армии. В итоге, под натиском ударных группировок советского Воронежского фронта в январе 1943 года альпийские дивизии были отрезаны от отступавших частей разгромленной 8-й армии и оказались в окружении. Каждый спасался как мог. В повести «Сержант в снегах» рассказывается о пути сержанта Стерна на родину, немалую часть которого он преодолел пешком, в 30-градусный мороз. Дважды он был в немецких концлагерях для военнопленных. По возвращении в родные места весной 1945 года он оказывал содействие партизанам, очищавшим горные районы от банд чернорубашечников и немецких оккупационных частей. Эти события так же, в той или иной мере, описываются в других рассказах и повестях автора.



Итальянский поэт Габриэле д'Аннунцио (Gabriele D'Annunzio) назвал Азиаго «самым маленьким и ярким городом Италии» - и это не далеко от истины.



В Азизо достаточное количество исторических и архитектурных памятников. Одним из таких является величественно возвышающаяся в историческом центре Азиаго городская ратуша, сделанная из местного белого и красного мрамора. Городская ратуша была месторасположением почётного управления семи коммун и затем консорциума, во время Первой мировой войны оно было стёрто с лица земли. Позже было принято решение о его восстановлении. 22 октября 1922 года был выбран проект, представленный венецианским архитектором Витторио Инверницци (Vittorio Invernizzi). 6 июля 1924 года был заложен памятный камень, на котором высекли девиз реконструкции Азиаго: «Ex igne splendidor».

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



Кооператив каменщиков Виченцы сделал на колокольной башне льва Святого Марко из белого мрамора, изображённого на знамени, подаренном администрации Венецианской республикой. На западном фасаде мозаикой выложены гербы 7 коммун.



В «Лоджии павших» находится статуя венецианца Аннибале Де Лотто под названием «Вера в величие Италии». В 1927 году на колокольной башне были установлены часы и бронзовый колокол с нотой «До» весом 1600 кг и основанием диаметром 139 см. Здание мэрии Азиаго было торжественно открыто 21 сентября 1929 года в присутствии принца Пьемонта.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго,



Из религиозных достопримечательностей особо стоит выделить собор Святого Маттео (chiesa parrocchiale di San Matteo). Сбор, оформленный традиционным розовым мрамором Азиаго, располагается напротив городской ратуши, как бы устанавливая баланс между гражданской и религиозной жизнью. Собор построен в честь Святого Апостола Маттео, покровителя города. Первый кирпич этой церкви был заложен в XIV веке (1393 году), но на протяжении веков она много раз разрушалась и перестраивалась. Здание, построенное в 1842-1870 годах по проекту архитектора Луиджи Де Бони (Luigi De Boni) и освящённое епископом Падуи Джузеппе Каллегари 12 сентября 1888 года, было разрушено в 1916 году во время Первой мировой войны. Затем церковь была вновь реконструирована, принимала прихожан с 1922 года и официально была открыта в 1926 году.



С северной стороны собора - монументальная башня, выполненная из тёсаного камня, с окнами и колокольней, внутри которой находятся шесть бронзовых колоколов, отлитых в 1921 году. Самый большой колокол называется «Матио». Колокольня также была разрушена во время Первой мировой войны, но впоследствии была восстановлена.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 20 этап, Порденоне - Азиаго



На южной стороне собора, в марте 2003 года, в соответствии с описаниями историка Бараджола, который в своих записях рассказывал о солнечных часах, существующих в Азиаго, были вновь установлены древние солнечные часы - ещё одна достопримечательность Азиаго. Конструкция состоит из триптиха размером пять на три метра, в центральной части располагается фигура апостола Святого Маттео. По бокам часы: слева показывается италийское и вавилонское время, справа - актуальное время в Азиаго.



Левая панель триптиха имеет два вида линий различного цвета (синий и красно-коричневый), которые на одной и той же плоскости одновременно показывают два вида времени: италийское и вавилонское, используя гномон (стержень, который тенью своей вершины на солнечных часах указывает время).



Вавилонское время получило своё название благодаря тому факту, что древние вавилоняне считали 24 часа суток начиная с рассвета. Такой отсчёт до сих пор используется во многих германских странах и странах северной Европы.



А италийское время характеризуется тем, что сутки измерялись от заката, который представлял одновременно 24 часа текущего дня и 0 часов дня начинающегося. Италийское время долго использовалось на полуострове, немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте жаловался на то, что был не в состоянии понять его суть. Слева размещена идиома, написанная на древнем цимбрском языке: «Ich Schbaige benne de Lichte pehlmar un selten rede aber bahr», что буквально означает: «Я ничего не говорю, когда нет света, но, когда я говорю, я говорю правду».

Рассказывая об Азиаго нельзя не упомянуть об одном из самых популярных твёрдых сортов сыра в Италии. Сыр Азиаго является и одним из самых древних - его история насчитывает более тысячи лет. Первоначально его изготовляли на основе овечьего молока. Начиная с 16 века, сыр Азиаго стали производить из коровьего молока в провинциях Виченца и Тренто и частично в провинциях Падуя и Тревидо.



Вкусовые качества сыра Азиаго зависят от срока созревания. По степени созревания сыр бывает молодой и выдержанный. Молодой сыр созревает в течение 20-40 дней и имеет сладковатый молочный вкус. Выдержанный сыр Азиаго делится на три категории: средней выдержки (4-6 месяцев), старый (более 10 месяцев) и очень старый (более 15 месяцев). Выдержанный сыр Азиаго обладает более насыщенным и выраженным вкусом.



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