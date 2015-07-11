Аймар Субельдия будет помощником Альберто Контадора на Тур де Франс-2017

Gottliche_Recht

Состав команды Movistar на Тур ... (10) Цитата: sixpack у. Может быть такое ? По моему может . Насчет Ару или Фульсанга не скажу - форма и мера Если посчитать, то Кинтане полторы минуты запаса должно хватить перед Фрумом перед последней разделкой. Максимум Кинтана проиграет 30 секунд на первой разделке. Таким образом, Кинтана должен отыгрывать у Фрума порядка 2 минут. Где это возможно сделать? Де Бель Фий, Изоар, Пейрагюд - в первую очередь. Реально ли без атак, что біли на Джиро-14 и Вуєльте-16? Поэтому этапы до Фуа/де Руссе/Серр-Шевалье будут иметь критическое значение. Но не вижу нереального чего-то для Наиро. Но тем интересней будет наблюдать:) P.S. Если честно, мало значат)

Cristal

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39) ТОЛСТЫЙ МАЧО , сходите на Велолайф, а здесь вы явно не по адресу. Многа букафф в комменте каждый может, а как сделать что-то для сайта так сразу - прости-прощай-ухожу... Напоминаю читателям Велолайв: Можете написать статью - пишите, пройдёт модерацию - опубликуем. Об ошибках / опечатках - пишите администраторам в личку. Хотите помочь - помогайте. А, и ещё! Спасибо за тусовку в комментариях, мы это ценим, Яндекс ценит, Гугль ценит Всем спасибо! Всем шестерёнку!

sixpack

Состав команды Movistar на Тур ... (10) Цитата: Gottliche_Recht Люди еще думают, что плючики или минусики что-то значат) не ставил Вам минусиков, но думаю, что для Вас значат Не верю, что Кинтана ехал Джиро на расслабоне. Никакой убывающей формы я не заметил: он очень сильно проехал 2 этапа: Блокхаус и вторую разделку. На тех же Этне и Оропе он выглядел не лучше, чем на любом из горных этапов последней недели. Впрочем, вскрытие покажет. Еще один минус -- на этом Туре выкладываться нужно будет сразу, нет семи этапов на вкатывание. То есть форму подогнать труднее. Может пойти по классическому сценарию Ская: минута на "этапе первой горы", плюс две на разделках. На Изуар Фрум "доедет", потеряв секунд 30, и чемпион.

motte

Положительная допинг-проба А н ... (1) Тдф еще не начался, а приобретение Треком этого португальца под Тур и...коту под хвост.. Минус один есть....Альберто?????? Что же такое, т...

Rokka

Состав команды Cannondale-Drap ... (2) Как говорил СК - самая худая команда))

Rokka

Состав команды Bahrain-Merida ... (1) Вот это солянка. А кто то ещё про состав Катюши говорил)

sixpack

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39) и точно. Сам упомянутый Вами "продвинутый уровень" (примененный к русскому языку) есть перевод с английского.

OnTheRoadAgain

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39) ТОЛСТЫЙ МАЧО

Сегодня, 13:39 | Регистрация: 11.07.2015 Во-первых, старик, it looks nice to come across you here again. Well, never disappear ))). Потом, твой обзор действительно - ну, як на мене - заслуживает внимания. Глубоко и со знанием, а главное - без понтов. Почти со всем согласен, при этом не будучи ни разу фаном Контадора (я бы сказал, даже имея к нему претензии). По Дюмулену читал твои комменты как свои (и еще задолго до Джиро, правда, ставки не делал, так что документально подтвердить нечем))), помню высказывание об индивидуальном ходе как основе велоспорта вообще, что категорически разделяю, et cetera et cetera... P. S. "Ты" - это не фамильярность, а ощущение одного karass'а. Stay here, stay firm ))



motte

Сегодня, 19:10 Такое ощущение, что человек в жизни не пробовал алкоголя: трезвейшее рассуждение ))) При том, что человек болеет за Контадора. Тут снимание шляпы ни разу не лишнее.

Gottliche_Recht

Состав команды Movistar на Тур ... (10) Цитата: VeloVelo Посетитель пока здесь Вы ) Без обид )

А в чем ваша "логика"? Почему Кинтана победит по вашему мнению?







Для меня отправной точкой здесь являются слова Унсуэ, кажется, который говорил, что Кинтана будет ехать Джиро и Тур с акцентом именно на Туре. Уменьшающаяся форма по ходу Джиро натолкнула на мысль, что первый пик/мини-пик формы Кинтаны прошел. А то, что он едет второй тур удачно говорит опыт Вуэльт, где даже для "нездоровой" и "хворающей" для себя Вуэльте 2015 года он занял 4 место. Да и если абстрагироваться от всего выше сказанного, то горняцкий уровень Кинтаны явно не ниже уровня Ару, Фульсанга или сегодняшнего Контадора, а если добавить еще и команду, которая сильнее Трековской и Астанинской, то лично мне непонятно, какой кризис по ходу Тура может отправить его на условное 6 место.



Для меня отправной точкой здесь являются слова Унсуэ, кажется, который говорил, что Кинтана будет ехать Джиро и Тур с акцентом именно на Туре. Уменьшающаяся форма по ходу Джиро натолкнула на мысль, что первый пик/мини-пик формы Кинтаны прошел. А то, что он едет второй тур удачно говорит опыт Вуэльт, где даже для "нездоровой" и "хворающей" для себя Вуэльте 2015 года он занял 4 место. Да и если абстрагироваться от всего выше сказанного, то горняцкий уровень Кинтаны явно не ниже уровня Ару, Фульсанга или сегодняшнего Контадора, а если добавить еще и команду, которая сильнее Трековской и Астанинской, то лично мне непонятно, какой кризис по ходу Тура может отправить его на условное 6 место. Цитата: VeloVelo Посетитель пока здесь Вы ) Без обид )

А в чем ваша "логика"? Почему Кинтана победит по вашему мнению?







да какие обиды?)) Люди еще думают, что плючики или минусики что-то значат) да какие обиды?)) Люди еще думают, что плючики или минусики что-то значат)

motte

Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39) Ха… форс-мажор, говорите..у Трека уже началось… читайте анонс на сайте, скоро будет