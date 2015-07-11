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Аймар Субельдия будет помощником Альберто Контадора на Тур де Франс-2017

Аймар Субельдия заменит Андре Кардозо на Тур де Франс-2017 в составе Trek-Segafredo

 

 

  40-летний испанский гонщик Аймар Субельдия (Haimar Zubeldia) заменит в составе команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2017 португальского гонщика Андре Кардозо, допинг-проба которого, взятая 18 июня этого года, показала наличие ЭПО (эритропоэтина).

 

 

Аймар Субельдия стартует на Гран-туре в 29-й раз в карьере и будет самым возрастным гонщиком пелотона на Тур де Франс-2017.

 

За свою карьеру он пять раз финишировал в десятке сильнейших общего зачёта французского Гран-тура, его лучшим результатом было 4-е  место в 2007 году. Аймар Субельдия будет стартовать на Большой Петле в 16-й раз в карьере.

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Теги к статье: Аймар Субельдия Haimar Zubeldia Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Состав команды Movistar на Тур ... (10)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: sixpack
    у. Может быть такое ? По моему может . Насчет Ару или Фульсанга не скажу - форма и мера

    Если посчитать, то Кинтане полторы минуты запаса должно хватить перед Фрумом перед последней разделкой. Максимум Кинтана проиграет 30 секунд на первой разделке. Таким образом, Кинтана должен отыгрывать у Фрума порядка 2 минут. Где это возможно сделать? Де Бель Фий, Изоар, Пейрагюд - в первую очередь. Реально  ли без атак, что біли на Джиро-14 и Вуєльте-16? Поэтому этапы до Фуа/де Руссе/Серр-Шевалье будут иметь критическое значение. Но не вижу нереального чего-то для Наиро. Но тем интересней будет наблюдать:)

     

    P.S. Если честно, мало значат)

  • Cristal
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39)
    Cristal-Фото

    ТОЛСТЫЙ МАЧО, сходите на Велолайф, а здесь вы явно не по адресу.

     

    Многа букафф в комменте каждый может, а как сделать что-то для сайта так сразу - прости-прощай-ухожу...

     

    Напоминаю читателям Велолайв:

     

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    А, и ещё! Спасибо за тусовку в комментариях, мы это ценим, Яндекс ценит, Гугль ценит preved

     

    Всем спасибо!

     

    Всем шестерёнку!

     

  • sixpack
    Состав команды Movistar на Тур ... (10)
    sixpack-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Люди еще думают, что плючики или минусики что-то значат)

     

    не ставил Вам минусиков, но думаю, что для Вас значат

     

    Не верю, что Кинтана ехал Джиро на расслабоне. Никакой убывающей формы я не заметил: он очень сильно проехал 2 этапа: Блокхаус и вторую разделку. На тех же Этне и Оропе он выглядел не лучше, чем на любом из горных этапов последней недели. Впрочем, вскрытие покажет. Еще один минус -- на этом Туре выкладываться нужно будет сразу, нет семи этапов на вкатывание. То есть форму подогнать труднее.

     

    Может пойти по классическому сценарию Ская: минута на "этапе первой горы", плюс две на разделках. На Изуар Фрум "доедет", потеряв секунд 30, и чемпион.

  • motte
    Положительная допинг-проба А н ... (1)
    motte-Фото

    Тдф еще не начался, а приобретение Треком этого португальца под Тур и...коту под хвост..

    Минус один есть....Альберто??????

    Что же такое, т...

  • Rokka
    Состав команды Cannondale-Drap ... (2)
    Rokka-Фото
    Как говорил СК - самая худая команда))
  • Rokka
    Состав команды Bahrain-Merida ... (1)
    Rokka-Фото
    Вот это солянка. А кто то ещё про состав Катюши говорил)
  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39)
    sixpack-Фото
    и точно. Сам упомянутый Вами "продвинутый уровень" (примененный к русскому языку) есть перевод с английского.
  • OnTheRoadAgain
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39)
    OnTheRoadAgain-Фото

    ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Сегодня, 13:39 | Регистрация: 11.07.2015

    Во-первых, старик, it looks nice to come across you here again. Well, never disappear ))).

    Потом, твой обзор действительно - ну, як на мене - заслуживает внимания. Глубоко и со знанием, а главное - без понтов. Почти со всем согласен, при этом не будучи ни разу фаном Контадора (я бы сказал, даже имея к нему претензии). По Дюмулену читал твои комменты как свои (и еще задолго до Джиро, правда, ставки не делал, так что документально подтвердить нечем))), помню высказывание об индивидуальном ходе как основе велоспорта вообще, что категорически разделяю, et cetera et cetera... P. S. "Ты" - это не фамильярность, а ощущение одного karass'а. Stay here, stay firm ))



    motte
    Сегодня, 19:10

    Такое ощущение, что человек в жизни не пробовал алкоголя: трезвейшее рассуждение ))) При том, что человек болеет за Контадора. Тут снимание шляпы ни разу не лишнее.

  • Gottliche_Recht
    Состав команды Movistar на Тур ... (10)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Посетитель пока здесь Вы ) Без обид )
    А в чем ваша "логика"? Почему Кинтана победит по вашему мнению?



    Для меня отправной точкой здесь являются слова Унсуэ, кажется, который говорил, что Кинтана будет ехать Джиро и Тур с акцентом именно на Туре. Уменьшающаяся форма по ходу Джиро натолкнула на мысль, что первый пик/мини-пик формы Кинтаны прошел. А то, что он едет второй тур удачно говорит опыт Вуэльт, где даже для "нездоровой" и "хворающей" для себя Вуэльте 2015 года он занял 4 место. Да и если абстрагироваться от всего выше сказанного, то горняцкий уровень Кинтаны явно не ниже уровня Ару, Фульсанга или сегодняшнего Контадора, а если добавить еще и команду, которая сильнее Трековской и Астанинской, то лично мне непонятно, какой кризис по ходу Тура может отправить его на условное 6 место.



    Цитата: VeloVelo
    Посетитель пока здесь Вы ) Без обид )
    А в чем ваша "логика"? Почему Кинтана победит по вашему мнению?



    да какие обиды?)) Люди еще думают, что плючики или минусики что-то значат)

  • motte
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (39)
    motte-Фото
    Ха… форс-мажор, говорите..у Трека уже началось… читайте анонс на сайте, скоро будет

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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