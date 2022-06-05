Кун Бауман: две победы на этапах и синяя майка горного короля Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман – победитель горной классификации Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман (Koen Bouwman) стал первым велогонщиком из Нидерландов, выигравшим горную классификацию Джиро д’Италия. Кроме того, 28-летний Кун Бауман принёс команде Jumbo-Visma две победы на этапах – выиграл из отрыва 7-й этап, где обошёл Бауке Моллему (Trek-Segafredo), и 19-й этап, где после 163 км в отрыве был разыгран спринт из небольшой группы, и Кун Бауман избежал ошибки на повороте и взял победу на этапе.

Ближайшим соперником Куна Баумана в классификации лучшего горного гонщика был Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который уступил нидерландскому гонщику 131 очко. Бауман надел синюю майку после 7 этапа, но на 9-м её перехватил Диего Роза (EOLO-Kometa). На 15-м этапе Бауман вернул лидерство в горной классификации и удержал его до финиша в Вероне.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Кун Бауман: «Никогда не забуду эти три недели. В последний день Джиро я просто наслаждался. У меня были мурашки по телу, когда множество людей выкрикивали моё имя с обочин дороги. Думаю, осознание пришло, когда я стоял на подиуме с обладателями других маек. Я даже не осмеливаюсь сравнивать себя с такими гонщиками как Йор Зутемельк, Стевен Рокс и Герт-Ян Тёниссе, но теперь меня упоминают в их ряду.

Две победы на этапах - это фантастика, а победа в горной классификации ещё более фантастична. Мне немного жаль, что Джиро уже закончилась, хотя я в восторге, что скоро увижусь с семьёй и друзьями. Это были фантастические недели».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Можем назвать эту Джиро успешной. Мы стартовали с амбициями в общем зачёте, но вскоре нам пришлось поставить новые цели. Мы изменили тактику, стали бороться за этапы, потом за горную классификацию. Кун выиграл синюю майку и два фантастических этапа. Выступление Гейса, Эдоардо и всех ребят тоже стоит отметить. Оглядываясь, можем вспоминать о фантастических успехах».