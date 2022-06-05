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Кун Бауман: две победы на этапах и синяя майка горного короля Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман – победитель горной классификации Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  Кун Бауман (Koen Bouwman) стал первым велогонщиком из Нидерландов, выигравшим горную классификацию Джиро д’Италия. Кроме того, 28-летний Кун Бауман принёс команде Jumbo-Visma две победы на этапах – выиграл из отрыва 7-й этап, где обошёл Бауке Моллему (Trek-Segafredo), и 19-й этап, где после 163 км в отрыве был разыгран спринт из небольшой группы, и Кун Бауман избежал ошибки на повороте и взял победу на этапе.

 

  Ближайшим соперником Куна Баумана в классификации лучшего горного гонщика был Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который уступил нидерландскому гонщику 131 очко.  Бауман надел синюю майку после 7 этапа, но на 9-м её перехватил Диего Роза (EOLO-Kometa). На 15-м этапе Бауман вернул лидерство в горной классификации и удержал его до финиша в Вероне.

 

Кун Бауман: две победы на этапах и синяя майка горного короля Джиро д’Италия-2022

 

Кун Бауман: две победы на этапах и синяя майка горного короля Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Кун Бауман: «Никогда не забуду эти три недели. В последний день Джиро я просто наслаждался. У меня были мурашки по телу, когда множество людей выкрикивали моё имя с обочин дороги.  Думаю, осознание пришло, когда я стоял на подиуме с обладателями других маек. Я даже не осмеливаюсь сравнивать себя с такими гонщиками как Йор Зутемельк, Стевен Рокс и Герт-Ян Тёниссе, но теперь меня упоминают в их ряду.

 

  Две победы на этапах  - это фантастика, а победа в горной классификации ещё более фантастична. Мне немного жаль, что Джиро уже закончилась, хотя я в восторге, что скоро увижусь с семьёй и друзьями. Это были фантастические недели».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Можем назвать эту Джиро успешной. Мы стартовали с амбициями в общем зачёте, но вскоре нам пришлось поставить новые цели. Мы изменили тактику, стали бороться за этапы, потом за горную классификацию. Кун выиграл синюю майку и два фантастических этапа. Выступление Гейса, Эдоардо и всех ребят тоже стоит отметить. Оглядываясь, можем вспоминать о фантастических успехах».

 

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Теги к статье: Кун Бауман Koen Bouwman Jumbo-Visma Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Earl57-Фото
    Вы совсем недавно смотрите велогонки?
    У них не было необходимости обязательно финишировать. А также желания попусту тратить свои силы. Кому было нужно, те доехали до финиша. В однодневных гонках это обычное дело.
  • AlpenFlow
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    Почему половина пелотона не финишировала?
  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Earl57-Фото
    Израиль вылетает в проконти в следующем году. А у Фульса контракт до конца 2024. У Вудса и Ниццоло контакты до конца 2023. Поэтому они и стараются шевелиться.
    Но если Лотто еще борется с EF и какая-то надежда есть, то у Израиля совсем глухарь. Им ведь надо обходить и Лотто, и EF, а отставание очень большое. Ну и розовые в проконти тоже не хотят, сопротивляются. Байк Экчейнч вроде отскочили, у них ситуация получше. А Израиль до октября больше тысячи рейтинговых очков, которые им нужны, не наберет.
  • velodoctor
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    velodoctor-Фото

    Видимо после провальной Джиро, боссы команды под давлением спонсоров потребовали любой ценой добыть победу.  Мне команда израиль сейчас очень не нравится, она не должна игнорировать Джиро, ради тура. Состав абсолютно безыдейный был, Ниццоло и куча раздельщиков. 

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (4)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Mike88
       Между прочим 31 мая- День рождения велоспорта.
    134 года назад состоялась первая велогонка!
     

     

     

    Я тоже сегодня неожиданно узнал об этом.

  • Pi-man
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Pi-man-Фото

    Фрум 11-ым заехал!
    Лучше Пино, Баргиля и Изагирре.

    Хотя, конечно, 4 минуты от лидера...

    Это его первые очки в рейтинг UCI в этом году

  • Mike88
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (4)
    Mike88-Фото

       Между прочим 31 мая- День рождения велоспорта.

    134 года назад состоялась первая велогонка!

  • Mike88
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (4)
    Mike88-Фото

    И команда действительно очень дружная!

  • VeloVelo
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Доменико. Замечательный он человек!
    Надеюсь, еще пару-тройку сезонов еще попылит.

  • SVS
    Ричард Карапас – на второй сту ... (2)
    SVS-Фото
    Как раз нет, ИМХО. Судя по джиро - это скорее можно, ИМХО сказать о Хиндли :)..

    Карапаз действовал весьма предсказуемо (как, ИМХО и всегда). И он не биоробот, это видно. Что импонирует.

    Удивительно, но при моём экстремально отрицательном отношении к скай/инеос, в конце - болел за Карапаса/карапуза/Карабаса :).

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