Джиро д’Италия-2023. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2023 стартует 6 мая в Абруццо на побережье Адриатического моря и финиширует в Риме 28 мая. Маршрут протяжённостью 3481,2 км проложен по территории Италии и Швейцарии.

Джиро д’Италия-2023 бросает вызов 51,5 километром набора высоты, легендарными подъёмами Кран-Монтана, Монте Бондоне, Джау, Тре-Чиме-ди-Лаваредо, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 73,2 километрами индивидуальных гонок на время.

6 мая. Суббота. Этап 1: Фоссачезия - Ортона (ITT), 19,6 км

Фоссачезия (Fossacesia Marina, провинция Кьети, регион Абруццо) впервые принимает старт всей Джиро д'Италия и этапа. 6 мая Джиро д’Италия-2023 начнётся с индивидуальной разделки с финишем в подъем 4-й категории, расположенным в Ортоне (Ortona, провинция Кьети, регион Абруццо), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом проложена по побережью Адриатического моря с юго-востока на северо-запад по так называемому "Берегу трабокки" (Costa Dei Trabocchi) провинции Кьети. (Прим. VeloLIVE - "Трабокко" — это старинное сооружение для рыбной ловли из балок и досок, закреплённых на подводных камнях и устанавливаемых перпендикулярно берегу. Деревянные мостки на балках ведут на платформу, от которой расходятся лёгкие шесты,к концам которых крепятся концы рыболовной сети)

На 9,8 км маршрута расположена первая промежуточная отсечка времени. Вторая промежуточная отсечка времени расположена на 16,8 км маршрута у подножия подъема 4-й категории Ортона (Ortona, 6 – 69 м, протяжённость 2,85 км, набор высоты 80 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 8%).

Это первый подъем 4-й категории на Джиро д’Италия-2023. Спуск и короткая "стенка" в середине подъёма, а ближе к финишу - выполаживание.

На результаты могут повлиять погодные условия и ветер с моря. Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 22 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 13:50 (CET).

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, цикламеновую майку лидера классификации по очкам, возможно, синию майку лидера горной классификации и белую майку лидера молодежной классификации.

Фаворитами можно назвать Ремко Эвенепула, Приможа Роглича, Филиппо Ганну, Тобиаса Фосса, Штефана Кюнга, Жуана Алмейду, Эдоардо Аффини, Тимена Аренсмана и других.



7 мая. Воскресенье. Этап 2: Терамо - Сан-Сальво, 202 км

Терамо (Teramo, административный центр провинции Терамо, регион Абруццо) принимает старт второго этапа Джиро д’Италия-2023. Спринтерский этап по побережью Адриатического моря проложен с северо-запада на юго-восток.

Из Терамо пелотон устремится по пересеченному рельефу до берега Адриатики и далее повернет на юго-восток. По пути велогонщики преодолеют подъем 4 категории Сильви Паэзе (Silvi Paese, 3 – 203 м, протяжённость 3,5 км, набор высоты 200 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

После Пескары (Pescara), где пройдёт первый промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем очков в классификацию цикламеновой майки (Maglia Ciclamina), гонщики начнут удаляться от побережья.

Следующий промежуточный спринт, 2-й на этапе и первый на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем бонификационных секунд в зачет генеральной классификации. Его разыграют на вершине некатегорийного подъема в Кьети (Chieti, 40 – 328 м, протяжённость 4,6 км, набор высоты 288 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%).

После спуска пойдёт следующий подъем 4 категории Рипа Театина (Ripa Teatina, 101 – 210 м, протяжённость 1,9 км, набор высоты 109 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%).

Вернувшись к побережью, велогонщики поедут на юго-восток до финиша этапа в Сан-Сальво (San Salvo, провинция Кьети, регион Абруццо). Первый финиш этапа на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем бонификационных секунд в зачет генеральной классификации.

На заключительных 1,5 км расположены два неприятных поворота, заключительный километр - длинная прямая. Фаворитами в борьбе за победу на этапе можно назвать Фернандо Гавирию, Мадса Педерсена, Кейдена Гровса, Магнуса Корта, Майкла Мэттьюса и других.



8 мая. Понедельник. Этап 3: Васто - Мельфи, 213 км

Васто (Vasto, провинция Кьети, регион Абруццо) в последний раз принимал старт этапа Джиро д’Италия в 2019 году. Третий по протяженности этап Джиро д’Италия-2023.

Со старта велогонщики отправятся на юго-восток по побережью Адриатического моря, достигнув северной части полуострова Гаргано ("шпоры итальянского сапога"), пелотон устремится вглубь Апеннинского полуострова.

После промежуточного спринта в Фодже (Foggia) начнётся тягун, который завершится на 173 км у подножия подъема 3 категории Валико дей Лаги ди Монтиккио (Valico dei Laghi di Monticchio, 299 – 705 м, протяжённость 6,3 км, набор высоты 406 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%). Первый подъем 3 категории на Джиро д’Италия-2023.

После небольшого спуска ещё один подъём - 4-й категории Валико ла Кроче (Valico la Croce, 661 – 858 м, протяжённость 2,6 км, набор высоты 197 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%).

Достигнув наивысшей точки этапа, расположенной в Южных Апеннинах, пелотон отправится на спуск протяженностью 20 км. Заключительные 10 км этапа до финиша в Мельфи (Melfi, провинция Потенца, регион Базиликата) в тягун.

На финише гонщиков ждёт 5% градиент. Скорее всего, этап завершится спринтом из небольшого пелотона. Фаворитами можно назвать Ремко Эвенепула, Приможа Роглича, Мадса Педерсена, Магнуса Корта и других.

Мельфи в последний раз принимал финиш этапа Джиро д’Италия в 1994 году, победу тогда одержал Эндрио Леони (Endrio Leoni).

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