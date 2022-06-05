Trek-Segafredo: этап, белая майка и топ-10 Джиро д’Италия-2022

Хуан Педро Лопес – лучший молодой гонщик Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Trek-Segafredo провела одну из лучших Джиро д’Италия – 10 дней дебютант итальянского Гранд-тура Хуан Педро Лопес удерживал розовую майку лидера, а по итогам гонки занял 10-е место в генеральной классификации и выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. Кроме того, Джулио Чикконе принёс команде победу на 15-м этапе.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

24-летний испанский гонщик Хуан Педро Лопес впервые принял участие в Джиро д’Италия, на 4-м этапе с финишем на Этне он занял второе место и в этот день надел розовую майку лидера, которую удерживал до 14-го этапа. В классификации лучшего молодого гонщика Хуан Педро Лопес удерживал белую майку с 4 по 13 этапы затем она перешла Жоао Алмейде (UAE Team Emirates), но после схода португальского гонщика вновь перешла Хуану Педру Лопесу. В этой классификации Лопес опередил ближайшего соперника, 22-летнего колумбийского гонщика команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго на 5:43. Также Хуан Педро Лопес впервые в карьере финишировал в топ-10 генеральной классификации Гранд-тура.

Грегори Раст, спортивный директор команды: «Мы очень довольны – не только тем, что Хуанпе 10 дней удерживал розовую майку, но и тем, как команда боролась на протяжении всей гонки. Возможно, кто-то не заметил, но в спринтах боролся Эдвард Тёнс, которому помогали Отто Вергарде и Якопо Моска, и он финишировал 6-м и 7-м. Это тоже приятно. Я отмечал три этапа, на которых мы можем одержать победу, на одном мы выиграли, на двух других финишировали вторыми. Так что, почти добились.

Даже когда у нас была розовая майка, Бауке мог продолжать бороться за этап. Думаю, мы все можем быть очень довольны. И белая майка Хуанпе тоже особенная. Конечно, было и везение, потому что, останься в гонке Алмейда, он бы её забрал, но так сложилось. Хуанпе шёл вторым и взял майку, а потом боролся за неё 3 – 4 дня.

Считаю, это самая лучшая наша Джиро д’Италия».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Хуан Педро Лопес: «Лучший момент Джиро для меня, когда надел розовую майку на Этне. Суперкрасиво, когда надеваешь эту майку. Теперь осознал, насколько великолепно принимать участие в церемонии награждения Джиро. Я вышел в финале за белой майкой, но с огромным удовольствием десять дней носил розовую майку. Это было прекрасно. Не знаю, какое меня ждёт будущее, но эту Джиро буду считать стартом карьеры».