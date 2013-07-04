Финальный подиум и белая майка в Риме для Мигеля Анхеля Лопеса на Джиро д’Италия-2018 

Джиро д’Италия. Этап 21. Финальный подиум и белая майка в Риме для Мигеля Анхеля Лопеса

101-я супермногодневка «Джиро д’Италия» завершилась сегодня 21-м этапом в историческом центре Рима. Для команды «Астана» (входящей в состав Президентского клуба «Астана») это была трудная, но успешная гонка: благодаря невероятным усилиям всех членов казахстанской команды, Мигель Анхель Лопес впервые в своей карьере поднялся на финальный подиум итальянского Гранд-тура, заняв высокое 3-е место в общем зачете. Кроме того, 24-летний Лопес выиграл белую майку лучшего молодого гонщика «Джиро-2018».

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- Это невероятно! Я чувствую себя абсолютно счастливым сейчас, находясь на подиуме в Риме! Это большой результат для меня и, думаю, для всей команды «Астана». Я хочу поблагодарить мою команду за фантастическую поддержку и на протяжении этой гонки, и в течение всех последних лет. Я благодарю товарищей по команде, персонал, спортивных директоров и нашего генерального менеджера Александра Винокурова. Это наш общий успех! Мы много работали все три недели на этой «Джиро», было несколько моментов невезения, когда я падал, но, в итоге, мы добрались до подиума. Также, я очень рад выиграть белую майку лучшего молодого гонщика. Эта майка была моей первой целью на «Джиро», поэтому так здорово завоевать ее. Моей второй целью было попадание в Топ-5 и теперь, когда я на подиуме, я рад, что перевыполнил свой план. По ходу «Джиро д’Италия» я увидел, что у меня много болельщиков не только в Колумбии, но и в Казахстане. Это очень здорово! Спасибо всем за поддержку, я надеюсь, что вам понравилась «Джиро д’Италия» в этом году, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

- На этой «Джиро» команда «Астана» еще раз продемонстрировала свою силу и боевой дух. Завевать финальный подиум Гранд-тура с таким молодым гонщиком, как Мигель Анхель Лопес – это большое достижение. После непростого прошлого года мы возвращаемся на подиум большой гонки, и я уверен, что для нас это только начало. Я очень доволен выступлением Мигеля Анхеля и всей команды. Мы провели три великолепные недели на этой гонке. Наш финальный результат радует: подиум и белая майка Лопеса и 6-е место Бильбао – это здорово! На протяжении всей гонки мы демонстрировали цвета «Астаны» и Казахстана, доказав, что мы являемся одной из сильнейших команд в мире. У нас отличное начало сезона, и мы собираемся продолжать в том же духе, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Действующий победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты Испании» британец Крис Фрум стал итоговым победителем «Джиро д’Италия 2018». Второе место на подиуме занял прошлогодний победитель итальянского Гранд-тура голландец Том Дюмолен.

Необходимо отметить прекрасное выступление другого гонщика «Астаны» Пельо Бильбао, который впервые в своей карьере занял 6-е мест в генеральной классификации «Джиро д’Италия».

Финальный, 21-й этап «Джиро» прошел по центральным улицам Рима: пелотон проехал 10 кругов по 11,5 км каждый. Ожидаемо, этап завершился массовым спринтом, победу в котором одержал ирландский гонщик Сэм Беннетт.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Джиро д'Италия-2018. Результаты 21 этапа