VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Финальный подиум и белая майка в Риме для Мигеля Анхеля Лопеса на Джиро д’Италия-2018

Джиро д’Италия. Этап 21. Финальный подиум и белая майка в Риме для Мигеля Анхеля Лопеса

 101-я супермногодневка «Джиро д’Италия» завершилась сегодня 21-м этапом в историческом центре Рима. Для команды «Астана» (входящей в состав Президентского клуба «Астана») это была трудная, но успешная гонка: благодаря невероятным усилиям всех членов казахстанской команды, Мигель Анхель Лопес впервые в своей карьере поднялся на финальный подиум итальянского Гранд-тура, заняв высокое 3-е место в общем зачете. Кроме того, 24-летний Лопес выиграл белую майку лучшего молодого гонщика «Джиро-2018».

 

Финальный подиум и белая майка в Риме для Мигеля Анхеля Лопеса на Джиро д’Италия-2018 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

- Это невероятно! Я чувствую себя абсолютно счастливым сейчас, находясь на подиуме в Риме! Это большой результат для меня и, думаю, для всей команды «Астана». Я хочу поблагодарить мою команду за фантастическую поддержку и на протяжении этой гонки, и в течение всех последних лет. Я благодарю товарищей по команде, персонал, спортивных директоров и нашего генерального менеджера Александра Винокурова. Это наш общий успех! Мы много работали все три недели на этой «Джиро», было несколько моментов невезения, когда я падал, но, в итоге, мы добрались до подиума. Также, я очень рад выиграть белую майку лучшего молодого гонщика. Эта майка была моей первой целью на «Джиро», поэтому так здорово завоевать ее. Моей второй целью было попадание в Топ-5 и теперь, когда я на подиуме, я рад, что перевыполнил свой план. По ходу «Джиро д’Италия» я увидел, что у меня много болельщиков не только в Колумбии, но и в Казахстане. Это очень здорово! Спасибо всем за поддержку, я надеюсь, что вам понравилась «Джиро д’Италия» в этом году, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

- На этой «Джиро» команда «Астана» еще раз продемонстрировала свою силу и боевой дух. Завевать финальный подиум Гранд-тура с таким молодым гонщиком, как Мигель Анхель Лопес – это большое достижение. После непростого прошлого года мы возвращаемся на подиум большой гонки, и я уверен, что для нас это только начало. Я очень доволен выступлением Мигеля Анхеля и всей команды. Мы провели три великолепные недели на этой гонке. Наш финальный результат радует: подиум и белая майка Лопеса и 6-е место Бильбао – это здорово! На протяжении всей гонки мы демонстрировали цвета «Астаны» и Казахстана, доказав, что мы являемся одной из сильнейших команд в мире. У нас отличное начало сезона, и мы собираемся продолжать в том же духе, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Действующий победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты Испании» британец Крис Фрум стал итоговым победителем «Джиро д’Италия 2018». Второе место на подиуме занял прошлогодний победитель итальянского Гранд-тура голландец Том Дюмолен.

Необходимо отметить прекрасное выступление другого гонщика «Астаны» Пельо Бильбао, который впервые в своей карьере занял 6-е мест в генеральной классификации «Джиро д’Италия».

 

Финальный, 21-й этап «Джиро» прошел по центральным улицам Рима: пелотон проехал 10 кругов по 11,5 км каждый. Ожидаемо, этап завершился массовым спринтом, победу в котором одержал ирландский гонщик Сэм Беннетт.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Джиро д'Италия-2018. Результаты 21 этапа 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мигель Лопес Джиро д'Италия-2018 белая майка Astana Pro Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 30.06.2017

    То ли еще будет на Вуэльте!

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 18.09.2014

    Каталась все выходные, не смотрела этапы. Что, думаю, я там не видела, Фрума на подиуме штоле?))

    Поздравляю всех, кто рад его победе, сочувствую тем, кто расстроен. Мне же как-то никак.) Видимо, дошла до стадии масла маслянее и неба голубее.

    Я начинала смотреть велошоссе, когда в пелотоне катались Контадор, Бассо, Тиралонго, Попович, Скарпони, Винокуров, Пурито, Спартак, Томмике, Меньшов... "Иных уж нет, а те далече"... Не все мне нравились, не за всех болела, но, видимо, старая любовь не ржавеет, а новая никак не срастается.
    Один старик Вальверде и остался, вот и буду ждать Тур.

    Спасибо всем за компанию и нескучные беседы.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Поздравления Астане и ее болельщикам с 3-м местом в генерале
    (а это Дорого стоит!) и с Мальябьянки! 

    Интересно будет посмотреть на Лопеса в следующем сезоне.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

30 мая - 3 июня 2018

Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • ARC
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    ARC-Фото

    Если бы Крис попался на допинге во время внезапной случайной проверки - его бы давно наказали, но он сдавал на Вуэльте тест каждый день, как лидер гонки, и в этой ситуации разовое превышение невозможно трактовать как умышленное, так как он точно знал, что его опять будут проверять. Кто будет специально спускать в унитаз всю свою карьеру, ради какой-нибудь лишней минуты на этапе, зная что точно попадется? Только не надо писать всякого бреда, типа думал что отмажут или простят за былые заслуги.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Как раз молодым нужно учиться слушать свой организм, а не фигачить на эмоциях, убивая себя.

    Впрочем, кто-то и в старости этому не хочет учиться)
  • VeloVelo
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Поздно. Он уже ее взял. Как и Контадор свои. И как все другие.

  • shekn
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    shekn-Фото

    До тех пор, пока вопрос с Вуэльтой открыт, не стоит ставить Криса в этот список.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (41)
    VeloVelo-Фото

    Не соглашусь с вами.
    Орги соорудили отличный маршрут.
    Но, так получилось, что проходных (транзитных, отдыхающих) этапов не было. Так получилось благодаря
    течению самой гонки, тому, как она проходила. 
    (отцепляли Чавеса на транзитном этапе, например
    и т.д.). А еще погодные условия были очень комфортные. 
    Из-за всего этого Джиро получилась очень скоростной и тяжелой.
    В результате, Не все смогли грамотно рассчитать силы.
    Пино, кстати, этим никогда не отличался. Тибо - человек эмоций.

    Кстати, если бы Джиро выдалась холодной и дождливой,
    не факт, что Фрум бы ее вообще доехал. Это так, информация к размышлению.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (147)
    Sezar-Фото

    Так вы и со второго раза не поняли, раз спрашиваете. Я написал что это значит в предыдущем постинге с 3 предложения.
    Лучшая иллюстрация на тему"если надо объяснять-то не надо объяснять".

  • VeloVelo
    Финальный подиум и белая майка ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Поздравления Астане и ее болельщикам с 3-м местом в генерале
    (а это Дорого стоит!) и с Мальябьянки! 

    Интересно будет посмотреть на Лопеса в следующем сезоне.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Андрей, ну что вы в самом деле.
    Райхенбах не был капитаном.
    Райхенбах не боролся на каждом этапе за каждую секунду в генерале. У Райхенбаха не было ответственности перед командой за генеральский подиум. Вы согласны?
    И как после этого можно сравнивать готовность Пино и Себа?

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (62)
    Александра-Фото
    )) По-моему, подиум был очень предсказуемым. Хотя к итогу шли кривыми переулками.))
  • Александра
    Финальный подиум и белая майка ... (3)
    Александра-Фото

    Каталась все выходные, не смотрела этапы. Что, думаю, я там не видела, Фрума на подиуме штоле?))

    Поздравляю всех, кто рад его победе, сочувствую тем, кто расстроен. Мне же как-то никак.) Видимо, дошла до стадии масла маслянее и неба голубее.

    Я начинала смотреть велошоссе, когда в пелотоне катались Контадор, Бассо, Тиралонго, Попович, Скарпони, Винокуров, Пурито, Спартак, Томмике, Меньшов... "Иных уж нет, а те далече"... Не все мне нравились, не за всех болела, но, видимо, старая любовь не ржавеет, а новая никак не срастается.
    Один старик Вальверде и остался, вот и буду ждать Тур.

    Спасибо всем за компанию и нескучные беседы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 мая

Rohan Dennis (BMC Racing Team)

Sebastien Reichenbach (Groupama - FDJ)

Mikel Aristi (Euskadi Basque Country - Murias)

Hector Carretero (Movistar Team)

29 мая

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Richard Carapaz (Movistar Team)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (167)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)