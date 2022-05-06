Хуан Педро Лопес защитил розовую майку лидера на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 01:11
Хуан Педро Лопес остался в розовой майке Джиро д’Италия-2022 после 9 этапа с финишем в подъём Блокхаус
Хуан Педро Лопес (Juan Pedro Lopez) удержал розовую майку лидера на горном 9-м этапе Джиро д’Италия-2022 с финишем в подъём Блокхаус и общим набором высоты 5000 м.
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
24-летний испанский велогонщик команды Trek-Segafredo возглавил общий зачёт после 4 этапа. Он выпал из группы претендентов на финальном подъёме 1-й категории Блокхаус и едва не потерял свой шанс удержать майку за 8 км до финиша, когда чуть не упал из-за гонщиков, коснувшихся колёсами перед ним. Тогда Хуан Педро Лопес потерял около 10 секунд, сбился с ритма на отрезке с большим градиентом, но сумел собраться и продолжить борьбу.
Он проигрывал полминуты, пока впереди не начались атаки, но, несмотря на это Хуан Педро Лопес сумел ограничить потери 1 минутой 46 секундами и остался лидером генеральной классификации с преимуществом в 12 секунд над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates).
Также Хуан Педро Лопес сохранил и белую майку лучшего молодого гонщика.
Хуан Педро Лопес: «Я чуть не упал на траву, пришлось приложить все силы, чтобы не потерять концентрации. Надо было думать только о гонке, я сказал себе, что нужно снова поехать своим темпом. Мне было важно пройти своим темпом, постараться ещё один день удержать розовую майку. Я чувствовал себя хорошо, проблемой стало невезение. Я мечтал остаться в розовой майке на день отдыха, и мечта сбылась! Я даже не поверил сначала.
Наконец, у нас день отдыха. Мы будем наслаждаться обедом и каждой секундой. Команда для меня как вторая семья. У меня хорошие отношения с соньёрами, механиками, всеми. Я много времени провожу вне дома вместе с ними, конечно, мы будем радоваться вместе».
Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2022
Фотогалерея 9 этапа Джиро д'Италия-2022
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