Хуан Педро Лопес защитил розовую майку лидера на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

sixpack

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Очень жаль, Симон выбыл. Ну вот от падений и ушибов не застрахуешься. Блокхаус в 2017 во многом определил гонку -- стало понятно, кто с чем приехал. Cемь человек в одно время на такой горе в 2022 -- неожиданность, конечно поезд Инеос работал, но не произвел должного эффекта

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Удивительно (как для меня), но ноунейм Х.П. Лопез всё ещё в розовом закатил во второй день отдыха Джиро. На Блокхаусе радовался так как будто это был финиш 20 этапа. Но видно, что очень дорожит маечкой и хочет как можно больше дней/этапов ещё проколесить в ней. Барде из лидеров был грустнее всех после финиша (не считая Йейтса). Чикконе - всё (не поверю в него больше никогда), хотя может ТРЭКовцы уже "перезаточились" на Лопеса?). Джулио "сдох" раньше времени и кажись первый среди капитанов. Сможет реабилитироваться разве что на каком то альпийском этапе. Ветерены Поццовиво, Нибали и Вальверде - очень достойно как и Алмейда ну и Хиндли, на финишном горном спурте всё верно рассчитал, с первой позици, после того поворота - вот и победа, несмотря на отчаянные усилия Ромы и Ричарда. Цитата: SportSpirit

Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом

Цитата: SportSpirit Барде-Аренсман.

Банда Боры.

Остальные поодиночке. Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020).Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом

Дважды в точку, Ева Скорей всего БОРА наверное и возьмёт командный зачёт Джиро. Дважды в точку, ЕваСкорей всего БОРА наверное и возьмёт командный зачёт Джиро. Цитата: reforg34 Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам. Дзонколан разве что в 2023 году Да и Мортироло на этой Джиро будут проходить не по самой трудной её стороне, хотя и по тяжелой тоже

reforg34

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Заставить грегарить лучшего гонщика из текущего состава Скай - Порта никак не логично со стороны спортивного директора. Не будем забывать что Томаса не включил в гонку. Было видно как группа шла и сыпалась именно на смене Порта. Как только он сдал смену, все расслабились и ехали как на деревенских покатушках на "Уралах". Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам.

Николай Н.

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Самое интересное что Лопес смог удержать майку лидера. Бора продолжает собирать призы. Нибали и Вальвердо хоть и старики, а на такой горе вошли в 10 это даже хорошо. Ну а этап получился интересным.

SportSpirit

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020). Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом Цитата: SportSpirit Барде-Аренсман.

Банда Боры.

Остальные поодиночке.





vadi

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Выглядело как заезд именитых, но уставших пенсионеров. Роглич, Погачар или Берналь вынесли бы такую Джиро в одну калитку.

kwwk

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) reforg34 бы сказал что их рассвет от отсутствия Кинтаны, Фрума, Томаса и Конты)))).

velodoctor

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) До определенно момента казалось что reforg34 напророчил возвращение ветеранов, но к сожалению и Вальверде и Нибс отпали. Хотя что касается акулы, он проехал сильно выше моих ожиданий. Барде тоже расцвел, прямо гонка камбеков.

kwwk

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Зря конечно это горная троица от Альмейды не отрывалась, даст он им еще копоти на третьей неделе + этап упустили. Ну и по факту круг претендентовна генерал сузился до 6-7 человек.

salomon

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11) Карапаз пока ещё Джиро не выиграл, однако Саймон Йеитс уже проиграл...