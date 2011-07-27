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Джиро д’Италия-2021. Astana – Premier Tech настраивается на борьбу в общем зачете и на отдельных этапах

  Джиро д’Италия-2021. Astana – Premier Tech настраивается на борьбу в общем зачете и на отдельных этапах

 

 

  Команда Astana – Premier Tech готова представить свой состав для участия в 104-й супермногодневной гонке «Джиро д’Италия»», которая должна стартовать в Турине 8 мая.

 

  С сильным и амбициозным лидером в лице Александра Власова (второе место на «Париж-Ницце» и третье место на «Туре Альп» в текущем сезоне) и такими опытными гонщиками, как чемпион Испании Луис Леон Санчес и Горка Исагирре, казахстанско-канадская команда настраивается побороться и в общем зачете итальянского Гранд-тура, и на его отдельных этапах.

 

 Помимо Власова, Санчеса и Исагирре, в состав команды на «Джиро д’Италия» вошли Фабио Феллине, Харольд Техада, Маттео Собреро, Вадим Пронский и Самуэле Баттистелла.

 

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  «Александр Власов – наш безусловный лидер в этой гонке, и он будет бороться за высокое место в общем зачете «Джиро д’Италия». Команда готова оказать ему максимально возможную поддержку. Мы видели на «Туре Альп», что его форма идет по нарастающей, так что я уверен, что он может стать одним из фаворитов «Джиро». Как минимум, он сделает для этого все, что будет в его силах.

 

  Но, в то же самое время мы понимаем, что в нашем составе есть сильные и опытные гонщики, которые могли бы побороться и на отдельных этапах. В первую очередь, я говорю о Луисе Леоне Санчесе и Горке Исагирре. Это два гонщика, которые знают, как побеждать на этапах Гранд-туров, оба находятся в хорошей форме и серьезно настроены принести команде высокий результат.

 

  Конечно, общий зачет – это наша приоритетная цель в гонке, но мы также знаем, что наши гонщики способны бороться за победу практически на любых этапах: Фабио Феллине и Самуэле Баттистелла могут побороться в спринте из небольшого пелотона, Маттео Собреро уже показал свой потенциал в гонках на время, так что мы ждем от него хорошего старта в Турине. Что ж, нас ждет еще одна крайне сложная «Джиро д’Италия», и здесь будет много сильных команд с их сильными лидерами. Но, я уверен, что Astana – Premier Tech готова к этому вызову, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться высокого результата в этой гонке», - говорит Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды.

 

  «Джиро д’Италия» стартует в Турине с короткой и быстрой индивидуальной гонки, а завершается в Милане еще одной «разделкой», которая и определит нового победителя первого Гранд-тура сезона. После неудачного дебюта на «Джиро» в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем уже на втором этапе, Александр Власов надеется на перезагрузку своих отношений с итальянской супермногодневкой.

 

  «После того, как я вынужден был завершить «Джиро-2020» слишком быстро уже после второго этапа, я чувствую, что у меня в Италии остались незавершенные дела, так что я с нетерпением жду своего полноценного дебюта в этой невероятной гонке, которую я очень люблю. Это моя мечта – проехать всю «Джиро» от старта и до финиша, показывая максимальный результат на каждом этапе.

 

  Я чувствую себя очень неплохо и достаточно оптимистичен перед стартом гонки, так что надеюсь побороться за общий зачет. Но, в то же время, я понимаю, что в старт-листе есть очень много сильных и опытных гонщиков, так что борьба будет крайне сложной. Поэтому, я планирую двигаться по этой гонке день за днем, при поддержке моей команды преодолевая равнинные этапы без лишнего риска и показывая свой максимум в горах. Ну, и тогда посмотрим, где я смогу оказаться в финале гонки в Милане», - говорит Александр Власов.

 

  Состав команды: Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Горка Исагирре (Испания), Вадим Пронский (Казахстан), Луис Леон Санчес (Испания), Маттео Собреро (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Александр Власов (Россия).

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Astana – Premier Tech Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Команда готова оказать ему максимально возможную поддержку.############################ Вот тебе на. Какую поддержку команда может оказать ему в горах, в первую очередь и с кем? С Батистеллой или Пронским?А может с Собреро? Как всегда в последние три года лидер команды остаётся один в горах. Даже некому ему воду подвезти, не говоря уж о протяжке. Большая ошибка, что не поставили все на эту Джиро. Все силы надо было бросить , включая хоть каких горняков. Йона Изагирре, Омара Фрайле, Аранбуру вместо вот этих непонятных по специализации. На Туре и Вуэльте вообще ловить нечего. А здесь только Саймон Йейтс, Хью Карти, Берналь, и все ровным счётом, не считая Барде , Ланды и Алмейды. Чиконне, Нибали, Солер не потянут генерал. Да уж. менеджеры Астаны сделали большую ошибку. Не на тех поставили.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 27.07.2011

    Вас забыли спросить

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 17.05.2015

    Вряд ли руководство выбирало состав методом тыка, или с безразличием. Наверняка есть объективные данные о состоянии спортсменов на данное время, их возможностями на предложенных профилях, мотивации - и т.п. Отсюда и состав... И не стоит "забивать" на другие ГТ, и именно потому, что на них составы претендентов будут посерьезнее.

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