Ричард Карапас, Винченцо Нибали, Примож Роглич о 16-м этапе Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич переместился со второй на третью строчку общего зачёта после 16 этапа Джиро д’Италия-2019

Подъём Мортироло на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019 провел проверку претендентов на генеральную классификацию. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и ответившая на его ускорение команда Movistar, защищающая розовую майку Ричарда Карапаса, сумели отыграть время у ближайшего соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Хотя словенский гонщик, который отстал от Нибали и группы розовой майки на Мортироло, сумел отыграть часть отставания на спуске, в итоге он всё же проиграл своим соперникам на финише 1:22. Ричард Карапас сохранил на плечах розовую майку лидера.

Ричард Карапас (Movistar): «День был очень тяжёлым из-за погоды и большого набора высоты. Мы снова доказали, что мы – очень сильная команда. Мои товарищи делали всё, чтобы держать ситуацию под контролем.

На Мортироло, когда атаковал Нибали, мы не поехали за ним сразу, а старались держать его на относительно небольшом расстоянии, чтобы он был более менее в пределах досягаемости. Мы ехали расчётливо, хотели удержаться вместе, нас было трое против одного, и у нас впереди были товарищи по команде.

Погода сделала этап ещё сложнее, но все находились в одних условиях. В финале мы сотрудничали. Сейчас более чётко видно, кто поднялся в генеральной классификации, но впереди ещё много километров, на которых можно отыграть потерянное время. Всем было тяжело на Мортироло, но на данный момент Нибали – самый опасный соперник.

Вся наша команда сегодня работала блестяще, мы выиграли драгоценные секунды. Теперь нам спокойнее, хотя предстоит ещё много работы.

Когда я в гонке, стараюсь не нервничать, это помогает, когда рядом такие великолепные товарищи по команде. За первые годы карьеры я выучил, что если ты не поддаёшься волнению, то в итоге всё получается так, как нужно».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Когда оглянулся и увидел, что ко мне приближаются, я позволил себя поймать, не слишком тратя силы. В финале мы работали вместе и смогли отыграть время у Роглича. К сожалению, отсутствие Гавии означало, что надо было форсировать события на Мортироло. Мы провели хорошую атаку, несколько генеральщиков потеряли контакт. Карапас показал, что он в форме. Он отлично справился с ситуацией, но мне не кажется, что он был в лучшей форме. Однако, то, как едет Ланда, показывает, что он способен справиться.

Атака принесла пользу, потому что мы выиграли время у Роглича. Но теперь надо подумать о том, как победить Карапаса. Это будет нелегко, потому что он показал, что очень силён, что находится в форме и готов к этой Джиро д’Италия».

Примож Роглич: «Тяжёлый был день, особенно при таком холоде в финале. Я отдал всё на Мортироло. Сегодня была важная битва за розовую майку, но Джиро ещё не окончена, всякое может случиться».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «До атаки Нибали всё выглядело хорошо. Мы услышали по радио, что Примож сидит за Нибали и Карапасом. С того момента начался бой. Сначала на Мортироло, потом на спуске с него. Примож хорошо прошёл спуск. Группа, которая с ним была, приблизилась, что дало надежду на сокращение разрыва. В какой-то момент по радио сказали, что в конце спуска отставание составляло всего 40 секунд, мы надеялись, что удастся ещё больше сократить разрыв.

Мы думали, что в финале с Приможем впереди останется Кун Бауман, но, к сожалению, он не смог удержаться на Мортироло. Хотя Примож отстал на середине подъёма Мортироло, потеря времени не настолько большая. Джиро ещё не окончена. На этой гонке уже было несколько сюрпризов, к тому же впереди разделка. Мы не сдаёмся, будем бороться до конца».