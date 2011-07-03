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Ричард Карапас, Винченцо Нибали, Примож Роглич о 16-м этапе Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич переместился со второй на третью строчку общего зачёта после 16 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  Подъём Мортироло на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019 провел проверку претендентов на генеральную классификацию. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и ответившая на его ускорение команда Movistar, защищающая розовую майку Ричарда Карапаса, сумели отыграть время у ближайшего соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Хотя словенский гонщик, который отстал от Нибали и группы розовой майки на Мортироло, сумел отыграть часть отставания на спуске, в итоге он всё же проиграл своим соперникам на финише 1:22. Ричард Карапас сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

 

 

 

  Ричард Карапас (Movistar): «День был очень тяжёлым из-за погоды и большого набора высоты. Мы снова доказали, что мы – очень сильная команда. Мои товарищи делали всё, чтобы держать ситуацию под контролем.

 

  На Мортироло, когда атаковал Нибали, мы не поехали за ним сразу, а старались держать его на относительно небольшом расстоянии, чтобы он был более менее в пределах досягаемости. Мы ехали расчётливо, хотели удержаться вместе, нас было трое против одного, и у нас впереди были товарищи по команде.

 

Погода сделала этап ещё сложнее, но все находились в одних условиях. В финале мы сотрудничали. Сейчас более чётко видно, кто поднялся в генеральной классификации, но впереди ещё много километров, на которых можно отыграть потерянное время. Всем было тяжело на Мортироло, но на данный момент Нибали – самый опасный соперник.

 

  Вся наша команда сегодня работала блестяще, мы выиграли драгоценные секунды. Теперь нам спокойнее, хотя предстоит ещё много работы.

Когда я в гонке, стараюсь не нервничать, это помогает, когда рядом такие великолепные товарищи по команде. За первые годы карьеры я выучил, что если ты не поддаёшься волнению, то в итоге всё получается так, как нужно».

 

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Когда оглянулся и увидел, что ко мне приближаются, я позволил себя поймать, не слишком тратя силы. В финале мы работали вместе и смогли отыграть время у Роглича. К сожалению, отсутствие Гавии означало, что надо было форсировать события на Мортироло. Мы провели хорошую атаку, несколько генеральщиков потеряли контакт. Карапас показал, что он в форме. Он отлично справился с ситуацией, но мне не кажется, что он был в лучшей форме. Однако, то, как едет Ланда, показывает, что он способен справиться.

 

  Атака принесла пользу, потому что мы выиграли время у Роглича. Но теперь надо подумать о том, как победить Карапаса. Это будет нелегко, потому что он показал, что очень силён, что находится в форме и готов к этой Джиро д’Италия».

 

 

 

  Примож Роглич: «Тяжёлый был день, особенно при таком холоде в финале. Я отдал всё на Мортироло. Сегодня была важная битва за розовую майку, но Джиро ещё не окончена, всякое может случиться».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «До атаки Нибали всё выглядело хорошо. Мы услышали по радио, что Примож сидит за Нибали и Карапасом. С того момента начался бой. Сначала на Мортироло, потом на спуске с него. Примож хорошо прошёл спуск. Группа, которая с ним была, приблизилась, что дало надежду на сокращение разрыва. В какой-то момент по радио сказали, что в конце спуска отставание составляло всего 40 секунд, мы надеялись, что удастся ещё больше сократить разрыв.

 

  Мы думали, что в финале с Приможем впереди останется Кун Бауман, но, к сожалению, он не смог удержаться на Мортироло. Хотя Примож отстал на середине подъёма Мортироло, потеря времени не настолько большая. Джиро ещё не окончена. На этой гонке уже было несколько сюрпризов, к тому же впереди разделка. Мы не сдаёмся, будем бороться до конца».

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Ричард Карапас Винченцо Нибали Примож Роглич

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 02:30 | Регистрация: 3.07.2011

    Интересно посмотреть как Энцо ищет слабые места у Карапаса. Прям велошахматы. Как жаль, что ему уже 34..

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Sezar
    Ричард Карапас, Винченцо Нибал ... (1)
    Sezar-Фото

    Интересно посмотреть как Энцо ищет слабые места у Карапаса. Прям велошахматы. Как жаль, что ему уже 34..

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Позволю себе проноз, извините. 
    Джиро возьмет Роглич. На последней разделке pardon

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Анна, Спасибо вам за интересный комментарий!good
    (один из самых лучших за последнюю неделю уж точно!)

    ЗЫ: Мне тоже запомнилась эта газета, которую,
    не справившись с ветровкой, схватил Чикконе у болельщика. Классика! )
    Чикконе сегодня Выдал! Брависсимо! Забираю в свою команду! )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    +
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Аля, а можно подробней?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    EL-Fenomeno-Фото

    Туманная Мортироло с дождем на подъеме и спуске - это зрелище мы запомним навсегда. Погодка конечно добавила всем испытания на прочность, ещё и на самой тяжелой горе всей Джиро.

    Из генеральщиков самый смелый выходит что Нибали, а самый проигрывший (пока что) даже не Роглич а Лопез (если не считать Ильнура ибо Йейтс выбирается "тихой сапой")? И мне тоже немного жаль, что юный Сиваков потерял белую майку, отдав её супер (?) просто мэну Лопесу.

    А Чикконе - это вообще герой этапа и настоящий горный король этой Джиро. Не сачкует и не брезгует на маленьких пригорках 3-й категории, ни боится двинуть и в больших горах. А эта победа справедливое ему вознаграждение (как же он радовался на финише).

    Цитата: am14
    Муви отлично идут. Стратегическую задачу хорошо выполняют, Карапас на данный момент в полном шоколаде. Теперь бонусом и Ланде бы заскочить на подиум...

    Цитата: Такие дела
    Ну Роглич 2-3 место заслужил, это ему даст понять, что надо в Астану переходить

    Да уж, это не "трехглавая гидра" Мувиков как на том ТдФ, где получился полный неуд. И я вот подумал, что хорошо бы было, если бы Микэль Ланда Мэана тоже зацепил подиум, толковый горняк, отличный велогонщик, но блин,  как же быть всё-таки с Роглчием, ведь Примо(ш) тоже заслужил итоговое призовое место как не крути. Выходит, что этот матёрый Карапаз спутал всем карты))

  • Konstantin41
    Джулио Чикконе – победитель 16 ... (1)
    Konstantin41-Фото
    Из Чикконе и Хирта победил достойнейший и тот, кто меньше колесничал. Редкий случай справедливости.
  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    Shega-Фото
    Мне кажется, что командный стафф отлично это знает. Но, поверьте, настоящее "невмоготу" при расстройстве желудка никаких диалогов о кустиках не предполагает. Элементарно договорить можете не успеть. Что произошло в машине никто не знает, поэтому и упрекать права не имеем.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    BaTman-Фото

     Мне кажется всё логично в генерале, Нибали и Роглич сами подарили Карапасу эти две минуты, свои нежеланием догонять. 

     Что Роглич может потерять в горах особенно на Мортироло было понятно, особенно относительно индейцев. 

     Что Нибали выдержал, это он удивил конечно, я думал он с Рогличем по отвалам будет катать. Но что на спуске не смог нарастить преимущество, это он зря. 

     Есть ещё что посмотреть, и третья неделя для всех третья неделя, и тут не надо много, что бы всё потерять. 

  • salomon
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (49)
    salomon-Фото
    Цитата: SSS
    Просто Роглик пока что не топ генеральщик на гранд-туры, вот и все.
    Остальное бред сивой кобылы! С тобой забыли посоветоваться, где по нужде остановиться)))
    А ты, "уважаемый", ваще слышал что такое - велогонки ? На последних километрах терпят, даже если невмоготу ! Интересно было бы услышать такой диалог между, например, Фрумом и Контадором на последнем км горного этапа : " Эй, Альберто, подожди меня, мне надо в кустики. Ну, конечно, Крис !" А чем командный стафф отличается от гонщиков - иоже должны терпеть !

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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