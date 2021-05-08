Томас Де Гендт сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед 16-м этапом

Томас Де Гендт покинул Джиро д’Италия-2021 из-за боли в колене

Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) не смог продолжать Джиро д’Италия-2021 из-за боли в колене. 34-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal стартовал на 20 Гранд-турах, и этот сход – всего третий за его карьеру.

С уходом Томаса Де Гендта велокоманда Lotto Soudal финальную неделю Джиро д’Италия-2021 поедет лишь с двумя гонщиками – 23-летним бельгийцем Хармом Ванхауке (Harm Vanhoucke) и его ровесником, итальянцем Стефано Ольдани (Stefano Oldani).

Томас Де Гендт: «Со слезами на глазах и болью в колене вынужден попрощаться с Джиро. Не мог выступать на своём обычном уровне последние две недели. Улучшения не наступило. Сход сейчас – единственное верное решение. Мне жаль оставлять двух моих товарищей по команде».

В пресс-релизе команды Lotto Soudal говорится: «К сожалению, Томас Де Гендт не стартует на 16-м этапе. Боль в колене мучает Томаса всю последнюю неделю, и ему стало хуже из-за плохой погоды на Джиро».

В этом году Томас Де Гендт планирует проехать все три Гранд-тура. Он должен стартовать на Тур де Франс-2021.