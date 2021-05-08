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Томас Де Гендт сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед 16-м этапом

Томас Де Гендт покинул Джиро д’Италия-2021 из-за боли в колене

 

 

  Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) не смог продолжать Джиро д’Италия-2021 из-за боли в колене. 34-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal стартовал на 20 Гранд-турах, и этот сход – всего третий за его карьеру.

 

С уходом Томаса Де Гендта велокоманда Lotto Soudal финальную неделю Джиро д’Италия-2021 поедет лишь с двумя гонщиками – 23-летним бельгийцем  Хармом Ванхауке (Harm Vanhoucke) и его ровесником, итальянцем Стефано Ольдани (Stefano Oldani).

 

  Томас Де Гендт: «Со слезами на глазах и болью в колене вынужден попрощаться с Джиро. Не мог выступать на своём обычном уровне последние две недели. Улучшения не наступило. Сход сейчас – единственное верное решение. Мне жаль оставлять двух моих товарищей по команде».

 

  В пресс-релизе команды Lotto Soudal говорится: «К сожалению, Томас Де Гендт не стартует на 16-м этапе. Боль в колене мучает Томаса всю последнюю неделю, и ему стало хуже из-за плохой погоды на Джиро».

 

В этом году Томас Де Гендт планирует проехать все три Гранд-тура. Он должен стартовать на Тур де Франс-2021.

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    velodoctor-Фото
    Запуталась в колесе еще на подъеме, а в этот момент сильно раздавали EF, догнать так и не смог.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    RVL-Фото
    почитай чат
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Власов падал? Или велосипед? Кто знает?

    Цитата: velodoctor
    Власов из-за куртки своей минунту проиграл по итогу, наверное в группе Альмейды заехал бы. Да и не все так плохо 4ый всё еще.  
    Что с курткой?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    RVL-Фото

    сколько словил бы Ейтс, если бы еще +60 и 2 диких горы

    паря укатался 

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Власов из-за куртки своей минунту проиграл по итогу, наверное в группе Альмейды заехал бы. Да и не все так плохо 4ый всё еще.  

  • Khan
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    Khan-Фото

    Отличный этап, отличная реклама Джиро. Верность традициям и всё такое. Красивый финишный створ, брущатка на финише тоже хорошо уложена

     

    Прямо очень похоже на Джиро-13. Там тоже был доминатор, который грёб всё подряд, правда тогда его соперник сошел еще до гор, а тут его вообще не было. Тогда в радиорежиме был этап до олимпийской Бардонеккьи, тут до олимпийской Кортины. Правда никого, похожего на Сантамброджио тут нет и не предвидется

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    kwwk-Фото

    Отличный этап: бескомпромиссная борьба, БЕРНАЛИЩЕ и отличная радиотрансляция.

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    motte-Фото

    Это Скай...

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Берналь не виноват что соперников у него нет, он побеждает красиво, атакует везде где должен.  Жаль, что сегодня всё осталось за кадром. 

  • Адриен
    Перевалы Федайя и Пордой исклю ... (15)
    Адриен-Фото

    Короче - в конце концов правильнее всего перейти наконец к виртуальным гонкам. Гонщик в тепле и уюте крутит педали,ему ничего не грозит - ни ветер, ни жара, не убийственный спуск, ни дождь, ни  снег. А то , понимаешь, болельщики в креслах и на диванах совсем оборзели - экстрим им подавай, борьбу, сражение, полную самоотдачу за их деньги. А ведь спортсмены тоже люди - их дома жены ждут,дети, а они жизнью рискуют !.. Хочу напомнить радетелям, проявляющим "заботу" о "бедных" велогонщиках - большинство ЧП с печальными последствиями происходили при ОБЫЧНЫХ  условиях. И на кого при этом пенять? На САМ велоспорт, на его сущность ? Вывод - переход в виртуальное пространство - а что еще ?! Если нет, тогда все эти причитания о безопасности - простое лицемерие ... Как и заявления организаторов. Подобные погодные условия можно было предусмотреть при подготовке к гонке , это не какая-то там аномалия. А получается - итальянский авось, мол, будет хорошая погода - прокатит, будет плохая - отменим, к чему заморачиваться, болельщики проглотят, спортсмены не возникнут , на деле - антиспортивный БАРДАК.

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