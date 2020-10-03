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Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2020

2-й этап Джиро д'Италия-2020 от старта до финиша: фотогалерея

 

 

  2-й этап Джиро д’Италия-2020 с финишем в подъём 4-й категории решился на финальных километрах. В отрыв дня уехали пять гонщиков, их максимальное преимущество составляло 5 минут.

 

  Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт атаковал из отрыва на двух промежуточных спринтах и выиграл их.  Пелотон не отпускал беглецов далеко,  отрыв был нейтрализован за 9 км до финиша.

 

  За 700 м до финиша на подъёме 4-й категории Агридженто (Agrigento, 48 – 243 м, протяжённость 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%)  первым атаковал Валерио Конти (UAE Team Emirates), а затем атаковал его товарищ по команде Диего Улисси, за которым последовал гонщик команды Deceuninck-Quick Step Миккель Оноре.

 

  За 100 м до финиша Петер Саган (Bora-hansgrohe) догнал Улисси и Оноре, и они разыграли спринт, в котором Диего Улисси стал победителем.

 

  30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган надел синюю майку лидера горной классификации, а в очковую классификацию возглавил победитель этапа, 31-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси.

 

  24-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) удержал розовую майку лидера и продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    uran-Фото
    Кликбейт? Нет, только не это!
  • AlGalgalim
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Слабое наказание за нарушение прямолинейности движения. Вполне мог бы и травмировать Хирши.
  • Brodyazhnik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Сезон безумных финишей :) Но интерееееесно.

  • M-07
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    В Закарина не верю уже, с такими ужасными спусками даже за победы из отрывов бороться сложно, переход в другую команду не помог.

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото
    Как жаль что такую гонку (с такой расвязкой то!) нельзя было посмотреть в прямом эфире: там Джиро, тут РГ; надо срочно вводить Евроспорт 3) Рогла боец, Хирши великолепен, Тадей.., а Погачар на подиуме)
    Цитата: velodoctor
    Снова на чемпионат Словении похоже? biggrin
    Скорее это фид-бэк к Тур день Франс.
  • M-07
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    M-07-Фото

    За Роглича рад, конечно, но послевкусие такое себе из-за подрезки Алафилиппом соперников, очень некрасиво поступил Жулиан, жаль Хирши и Погачара в этой ситуации.

    Ван дер Пул монстр, вчера рано атаковал, 50 финальных километров ехал один и вырвал победу по итогам Бинк Банк Тура, и сегодня очень хорош был, в борьбе со свежими соперниками стал 6-м в такой гонке, вчерашняя гонка наверняка сказалась, жаль, что пауз толком нет между гонками.

  • Такие дела
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    Такие дела-Фото
    Посмотрел этот ЛБЛ двумя комментаторами, Сначала одним, не помню как зовут (извиняюсь), а потом в записи с Курдюковым, великолепная возможность сравнить, разница на лицо, Курдюков вне конкуренции!!!
  • EL-Fenomeno
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    На последнем км. Жулиан был слишком нервным. Его то можно понять: первая гонка (монумент) в майке ЧМ, траблы с великом и догонялки, в конце концов ещё и борьба за победу. Но зная характер Алафилиппа мне кажется он на этой самой последней 1000 метров эмоционально перегорел. И точкой в этом конфузе (теперь ЖуЖу ещё попал и в рубрику Watts) стал его преждевременный победный, каг бэ, финиш. Я думаю переживёт, но вспоминать ему этот косяк будут долго, даже с учётом того, что ЖА и был религирован со второго места на пятое. А при такой драме на финише (и смех, и грех) уж лучше для него чтобы орги отправили его в конец итогового протокола; менее обидней было бы для француза. Судя по его коментах опосля Жулиан сам в шоке от всего что начудил под финиш, но извинился - молодец, а победы в майке чемпа к такому гонцу как Алафилипп обязательно придут!
  • uran
    Серьёзные травмы Грега Ван Аве ... (1)
    uran-Фото
    33 несчастья
  • SSS
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (20)
    SSS-Фото
    А самостоятельно он не мог там какое-нибудь яблочко съесть? Или все только из рук повара? Это же мега профи!

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
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