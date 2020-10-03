Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2020

2-й этап Джиро д'Италия-2020 от старта до финиша: фотогалерея

2-й этап Джиро д’Италия-2020 с финишем в подъём 4-й категории решился на финальных километрах. В отрыв дня уехали пять гонщиков, их максимальное преимущество составляло 5 минут.

Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт атаковал из отрыва на двух промежуточных спринтах и выиграл их. Пелотон не отпускал беглецов далеко, отрыв был нейтрализован за 9 км до финиша.

За 700 м до финиша на подъёме 4-й категории Агридженто (Agrigento, 48 – 243 м, протяжённость 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%) первым атаковал Валерио Конти (UAE Team Emirates), а затем атаковал его товарищ по команде Диего Улисси, за которым последовал гонщик команды Deceuninck-Quick Step Миккель Оноре.

За 100 м до финиша Петер Саган (Bora-hansgrohe) догнал Улисси и Оноре, и они разыграли спринт, в котором Диего Улисси стал победителем.

30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган надел синюю майку лидера горной классификации, а в очковую классификацию возглавил победитель этапа, 31-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси.

24-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) удержал розовую майку лидера и продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

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