Калеб Юэн, Фернандо Гавирия и Сэм Беннетт о 7-м этапе Джиро д'Италия-2017

Первая победа Калеба Юэна на этапе Джиро д’Италия

22-летний Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Второй по протяжённости этап 100-го выпуска итальянского Гран-тура завершился общим спринтом, в котором австралийский гонщик команды Orica-Scott на этот раз не упустил свой шанс. Он спуртовал за 300 м до финиша. Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) и Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe) почти догнали Калеба Юэна, но его колесо первым пересекло линию финиша.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Калеб Юэн (Orica-Scott): «В этом году я приехал на Джиро д’Италия, многого ожидая от себя. Я хотел выиграть этап, но мне немного не везло. Каждый упущенный шанс создавал всё большее давление. Сейчас чувствую огромное облегчение, что, наконец, выиграл. Это мой второй выигранный на Гран-туре этап (после этапа на Вуэльте Испании-2015).

Наверное, эта победа принесла мне больше всего радости. Сегодня был очень долгий день, в отрыв уехали всего два гонщика. Наша команда держалась впереди, и до последних трёх или четырёх километров я чувствовал себя очень спокойно. Затем пришлось потратить силы, но Лука Мезгец отлично развёз меня.

Я начал спринт немного раньше, чем обычно. Но в итоге оказалось, что я сделал правильный выбор. Победа – лучшая награда моим товарищам по команде, которые так много работали ради меня. Мы начали рано, но таков был план, поэтому они ехали уверенно и спокойно.

Финал проходил лихорадочно, мы знали, что на последних поворотах нам надо быть впереди, так что я поехал раньше, чем всегда, потому что ехать к финишу по лучшей линии.

После нескольких дней гонки я знал, что с формой у меня всё в порядке, мне не хватало лишь удачи».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Думаю, мы ошиблись в финале, но Калеб Юэн был сегодня силён. Он заслужил победу, потому что мне не повезло и нога не шла. Поздравляю сегодня команду Orica-Scott».

Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe): «Финал был очень коварным. Было много толканий плечами, но мы не делали ничего плохого. Ребята потрясающе работали для меня. мне хотелось принести им победу. Я просто не успел обойти Юэна в последний момент. Хорошо, но не совсем».

Йенс Земке, спортивный директор Bora-Hansgrohe: «После такого развоза ребята заслужили победу, они отлично отработали. Гонка проходит для нас успешно, 5 подиумов на 7 этапах. Мы показываем, что мы – сильная команда. Сэма опередили всего на несколько сантиметров».