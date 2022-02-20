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Жуан Алмейда о маршруте Джиро д’Италия-2022, Ремко Эвенепуле и Тадее Погачаре

Жуан Алмейда: «Я бы предпочёл больше километров разделки на Джиро д’Италия-2022»

 

 

   Жуан Алмейда (João Almeida) дважды принимал участие в  Джиро д’Италия, и дважды вошёл в топ-10 генеральной классификации. На дебютной Джиро Алмейда занял 4-е место и 15 дней удерживал розовую майку лидера.

  В этом году португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step на итальянском Гранд-туре сначала помогал своему товарищу по команде Ремко Эвенепулу, а потом благодаря высоким результатам на горных этапах и финальной разделке до Милана поднялся с 10 на 6-е место в общем зачёте.

  В 2022 году Жуан Алмейда будет выступать в другой команде – UAE Team Emirates, и уже ставит Джиро д’Италия-2022 своей целью. 23-летний португальский гонщик разочарован, что на разделки организаторы выделили всего 26,4 км, о чём рассказал в интервью португальскому изданию Publico.

 

Жуан Алмейда о маршруте Джиро д’Италия-2022, Ремко Эвенепуле и Тадее Погачаре

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Жуан Алмейда: «Безусловно, горные этапы будут решающими, потому что километров в разделках очень мало. Первая  - 9 км в Венгрии, вторая только 17 км. Поэтому горы будут важнее. Мне не очень выгодно, что в маршруте всего две разделки, я бы предпочёл больше километров индивидуальных гонок на время.

  На этот раз подъём к Этне будет немного сложнее. С нетерпением жду возвращения на Джиро. Маршрут кажется довольно тяжёлым, поэтому физическая форма должна быть идеальной. Чтобы по-настоящему включиться в борьбу, мне надо будет выйти на пик формы.

  Пока не так много гонщиков подтвердили участие в Джиро д’Италия-2022, но я должен концентрироваться на себе».

 

  В маршрут Джиро д’Италия-2022 вошли 7 спринтерских, 6 среднегорных,6 высокогорных этапов и 2 индивидуальных гонки на время, общий набор высоты составит 51 км. 105-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 6 мая в столице Венгрии Будапеште, а финиширует 29 мая в Вероне.

 

В недавнем интервью Cyclingnews Жуан Алмейда оценил своё выступление на Джиро д'Италия-2021, рассказал о переходе в команду UAE Team Emirates и о том, что снова поставит Джиро д'Италия своей целью.

 

  Жуан Алмейда: «Думаю, в 2021 году были хорошие знаки для моего будущего. Я проехал только два Гранд-тура, но был 4-м на Джиро д’Италия-2020, а в этом году финишировал шестым. Неплохо.

  Мне нравится быть последовательным. Чтобы удерживать фокус на Гранд-турах и во время сезона, надо быть сильным физически и психологически. Если потерять этот фокус хотя бы на неделю, это сразу скажется на результатах. Думаю, в этом плане я справляюсь, всё делаю правильно и в нужное время. Всегда стремлюсь развиваться и совершенствоваться. Думаю, у меня был очень хороший сезон, а сейчас с радостным волнением жду следующего.

  На прошлый выпуск Джиро смотрю с положительной стороны, потому что на третьей неделе чувствовал себя хорошо, выступал всё лучше и лучше. У нас было два плана на гонку, мы сделали то, что были должны.

  Я бы сказал, что моей целью в 2022 году будет Джиро, хочу посмотреть, что мне удастся сделать. Хочу проехать и другие многодневные гонки, недельные гонки. Хочу узнать, на что способен, какие результаты смогу показать с новой командой».

 

  Жуан Алмейда о Тадее Погачаре, с которым начнёт выступать в одной команде в 2022 году:

 

  «Считаю, что в команде UAE Team Emirates для нас обоих достаточно места, и, конечно, для других гонщиков тоже. Не хочу постоянно ставить целью Джиро на все следующие годы, уверен, мы сможем найти решение. Возможно, я смогу проехать один Гранд-тур, а Тадей другой. Может, мы вместе поедем Гранд-тур, почему бы нет?

  Уверен, у команды всегда будет хорошо разработанный план, которому я буду следовать. С нетерпением жду возможности выступать с Тадеем, а кто бы отказался? Мы скорее, будем больше помогать друг другу, чем становиться друг у друга на пути. Мне и на других гонщиков нравится работать, помогать им побеждать. Это меня вдохновляет, я не просто лидер со своим эго».

 

  Жуан Алмейда о Ремко Эвенепуле, который с 2022 года станет его соперником:

  «Конечно, теперь у меня будет преимущество. Думаю, я знаю его сильные и слабые стороны. У него не так много слабостей, поэтому его так сложно победить, так что бороться с ним будет интересно. Посмотрим, что получится, пусть выиграет сильнейший.

  Если честно, Ремко более эмоционален, чем я. Когда силён, как он, можешь просто идти со всей мощностью. Возможно, я ещё не настолько сильный гонщик, поэтому, мне нужно больше использовать мозг, ехать умнее, чтобы получить результат. Посмотрим, что получится».

 

  Жуан Алмейда подписал с велокомандой UAE Team Emirates пятилетний контракт, а на команду Deceuninck-Quick Step, в которой выступал два года, португальский гонщик на максимуме работал до самого конца сезона. Он одержал победу на Туре Польши, Туре Люксембурга, принёс призовые места на классиках «Джиро делл’Эмилия» и «Милан-Турин».

 

   «Патрик всегда много говорит через медиа, но я, вообще-то, не слишком уделяю этому внимание, занимаюсь собой. Думаю, я показал хорошие результаты. Когда прощался с Deceuninck-Quick Step, вся команда, соньёры, механики, спортивные директора и другие гонщики, все радовались за меня и желали мне всего самого лучшего. Поэтому и я до самого конца сезона выступал для них в полную силу.

   Мне было хорошо в команде Deceuninck-Quick Step, но UAE Team Emirates сделали мне очень хорошее предложение с ролью лидера на Гранд-турах и других гонках. Мне нравится план развития, который для меня подготовили. Если бы я выбирал будущую команду только по деньгам, то пошёл бы ещё куда-нибудь, потому что мне делали выгодные предложения. Но UAE Team Emirates предложили мне пятилетний контракт и уверенность. В ближайшие годы я могу сфокусироваться на выступлении, надеюсь, и на победах».

 

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Sezar-Фото

    При чем тут вообще большинство гонщиков?

    Грантуры делают генеральщики, это основная интрига. Это большинство болельщиков скажет, если провести опрос. Это объективно, без отнесения людей к сортам.
    Гонщикам же никто не мешает самим организовать себе гонку, определить маршрут, самим установить себе правила и т.п. Учитывая, что большинство из них по определению не способны быть на Олимпе (все на пьедестал не влезут), т.е. они - грегари, я представляю себе эту гонку:). Самим себе платить зарплату (можно у Веньи попросить деньжат:). Самим ее смотреть (вряд ли кто-то еще это будет делать). Кто ж мешает?

  • motte
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    motte-Фото

    Ох, как я уже сказал ранее, карапаз нумеро уно, по всей видимости? 

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Да я за него спокоен. В 2020 в Испании он Ланду объезжал в тяжелых горах. Так что и до Джиро с двухтысячниками руки дойдут.
    Дело в принципе. Гонка может быть с уклоном, это ее изюминка, но когда она она только для гонщиков одного типа, это сильно снижает к ней интерес.
    Я вам про Фому, а вы про Ерему.

    То есть те, для кого 7 спринтерских этапов и как минимум 3 холмистых, вас совсем не интересуют? Они люди второго сорта, раз не генеральщики? А ведь специально для них половина этапов предназначена.

    А те, которые в отрывы ездят и надрываются изо всех сил, стараясь выиграть - они и вовсе третьего сорта?

    На данный момент только один гоншик выразил сожаление по поводу небольшого количества километров разделки. Один, Карл!!! И почему его мнение важнее мнения большинства гонщиков?

     

    Думаете, вот этому парню доставляет удовольствие наматывать круги по овалу? И делать это во время зимних каникул? Равенство вот так и достигается.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Sezar-Фото
    Да я за него спокоен. В 2020 в Испании он Ланду объезжал в тяжелых горах. Так что и до Джиро с двухтысячниками руки дойдут.
    Дело в принципе. Гонка может быть с уклоном, это ее изюминка, но когда она она только для гонщиков одного типа, это сильно снижает к ней интерес.
    Я вам про Фому, а вы про Ерему.
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    sixpack-Фото

    интересный маршрут. Разделок мало, но и полноценных горных финишей только 2. таким образом пытаются поощрить большую борьбу в горах, но в реале может привести к полному унынию. Всякое бывает. 

     

    а решающими могут оказаться седьмой и 14й этапы

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Earl57-Фото
    Да не переживайте вы так. Вашего универсала-раздельщика еще месяц назад на Вуэльту заявили. Будет с Рогличем в разделке соревноваться перед чемпионатом мира.
    На Джиро на двухтысячниках горняки ему столько времени кинут, что никакая разделка не поможет. Это не холмы в Дании или Норвегии.
  • motte
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (11)
    motte-Фото

    Походу, карапаз в розовом будет в вероне. 

  • Sezar
    Мауро Шмид – новый велогонщик ... (2)
    Sezar-Фото

    Это, кстати, здорово, когда тренируешься меньше, а результат высокий. Значит потенциал больший, чем это представляется. Интересный чел.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Sezar-Фото
    Ну так может вообще этих самых генеральщиков вместе со зрителями убрать нафиг, чтобы они не мешали гонщикам ехать гонку?
    Чтобы генеральщики решали свои вопросы разделку большую можно поставить в первой половине.
    И кто мешает гонщикам не ехать финальную разделку, если она им нафиг не нужна в спортивном и физическом смысле?
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (20)
    Sezar-Фото
    Я имею в виду баланс шансов универсалов и горняков на всей гонке.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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