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Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул, Жуан Алмейда, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  21-летний дебютант Джиро д’Италия Ремко Эвенепул потерял место в тройки лучших общего зачёта, выпав задолго до начала решающего подъёма Джау на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021. Этап, который был сокращён организаторами до 153 км и исключил прохождение двух перевалов – Федайя и Пордой – начался с атак. Жуан Алмейда, товарищ Эвенепула по команде Deceuninck-Quick Step, уехал в отрыв дня. Хотя группа претендентов на генеральную классификацию прошла гонщиков отрыва на Джау, 22-летний португальский гонщик сумел финишировать 6-м, благодаря чему вернулся в десятку сильнейших общего зачёта.

 

Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Жуан Алмейда: «Сегодня, несмотря на дождь и холод, хорошо себя чувствовал. Хотел побороться за победу на этапе, поэтому атаковал и присоединился к отрыву. Но пелотон ехал очень мощно, у них на этот этап были другие планы. Итог дня неплохой. Я сделал всё, что мог, доволен, что отыграл несколько позиций в генеральной классификации. До Милана ещё далеко, впереди много тяжёлых этапов. Поедем день за днём».

 

  Ремко Эвенепул: «Потеря такого количества времени показывает, что у меня был плохой день. Усталость сильно ударила по ногам. Я уже говорил, что у меня нет никаких ожиданий после долгого восстановления и всего двух месяцев тренировок. Не думаю, что все рассчитывали, что я буду на пике формы все три недели. В то же время, я учусь, уверен, этот опыт поможет мне в будущем. Я рад за Жуана, он много работал на меня прошлые пару этапов, заслужил место в топ-10. Мы будем помогать ему на оставшихся этапах».

 

Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в интервью Nieuwsblad.be рассказал, что думает о результате Ремко Эвенепула: «В прошлом году парень выигрывал все гонки, на которых стартовал. До падения на Ломбардии он едва ли сталкивался с трудностями. Но чуда в жизни не существует. Я был в Лурде трижды, ни разу там не увидел чудес. Ремко – не робот, а человек. К счастью.

 

  Теперь мне задают вопросы – справится ли Ремко с большими градиентами? Простите, но Джиро в этом отношении – не критерий. Ничего нельзя сказать без настоящей подготовки. Всё сводится к опыту. Два года назад Ремко многому научился на Туре Романдии. Теперь он снова должен выучить уроки, причём, их немало, учитывая исключительные обстоятельства. Персонал, врачи, он сам следят, как реагирует его тело на три недели гонки».

 

  Патрик Лефевр также сказал, что если бы была необходимость, команда сняла бы Эвенепула с гонки: «Я разговаривал с Клаасом (спортивным директором). Он сказал мне, что Ремко точно не сломлен. У него есть цель – разделка в Милане. Будем надеяться, что в ближайшие дни Филиппо Ганна из-за этого потеряет самообладание. (Смеётся)».  

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2021

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    Starch27-Фото

    Цитата: budik
    Интересно, что Берналь, по котировкам на победу на Тур де Франс выше Томаса.
    Складывается впечетленин что даже сегодня Берналь не шёл на все деньги.
    Хотя Джиро вся ёщё в переди. Сега ди Ала намного круче Дзонклоана который был в этом году. По протяжённости и крутизне практически Мортироло.
    Этап в субуту сложнее сегодняшнего (изменёного). А ещй Альпе ди Мера и разделка в Милане.
    Главное погоды получше и трасляции от А до Я.

    Берналь может ехать от глухой обороны. Не думаю, что у кого-то есть топливо привезти ему 3 минуты.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото

    Ну если сумеет отдышаться до разделки, то, может ее и взять. Но, не верю в это. Мне кажется, он сойдет до разделки.

  • budik
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    budik-Фото

    Интересно, что Берналь, по котировкам на победу на Тур де Франс выше Томаса.

    Складывается впечетленин что даже сегодня Берналь не шёл на все деньги.

    Хотя Джиро вся ёщё в переди. Сега ди Ала намного круче Дзонклоана который был в этом году. По протяжённости и крутизне практически Мортироло.

    Этап в субуту сложнее сегодняшнего (изменёного). А ещй Альпе ди Мера и разделка в Милане.

    Главное погоды получше и трасляции от А до Я.

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    Tom_Boonen-Фото
    Алмейда был сокапитаном, пока сам не капнул. Или вы считаете, что ему Лефевр приказал отвалиться?

    Пономар несколько часов проигрывает в общем зачете Эвенпулу. Хорошее сравнение.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    Серафим-Фото

    Кстати, в лимит  вписались все, чего не было бы при полном этапе. Ремко охраняли 3( три!) гонщика Д-КС, довезя его до финиша  в трамвае. В принципе, правильно. 

      Думаю, какой этап он  мог бы зацепить? Выбор между 18 или разделкой. Ставлю на разделку, поскольку под него вполне. Ну это надо еще надо в среду доехать. 

  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    nibali-Фото
    Орги сократили гонку на 70 км и бурами 2 горы на королевском горном этапе из-за «дождя и холода»!!! Позорище!!! Куда катится мир! Испугались они непогоды! Ой бедняжечки! Посмотрите архивы, раньше и в снег и в дождь по одному без команды по 10 часов этапы ездили! На старых велосипедах по убитым дорогам! И ничего! А теперь сахарные все стали, дождя и холода боятся! Утепляйтесь и вперёд! Тьфу…….слов нет, одни эмоции!

    Убрали

    Скай как обычно, про Берналя молчу, там все ясно, так как всегда грегари круче остальных капитанов в гору едут. Когда уже этот цирк закончится?? Кто-нить прижмите уже их? Или там броня на политической основе???
  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    DenisRodikov-Фото
    Из-за погоды не смог взлететь самолёт-ретранслятор. Вся трансляция была на 4G. Наверху и на спуске было очень плохое покрытие. Во всяком случае, так комментаторы на английском евроспорте говорили.
    Но странно что трансляции с мотоциклов не было совсем после того, как она прервалась. Казалось бы, должна была в городе-то включиться...
  • DenisRodikov
    Ronde van Limburg-2021 (5)
    DenisRodikov-Фото

    Лидера в одиночном отрыве за 700 метров до финиша завернули не туда. Наверное, всё равно бы догнали, но было бы очень близко к финишу...

  • svan
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    svan-Фото

    А почему последние 20 км. не было трансляции гонки ????? Самое интересное и не увидели.  Для чего куча операторов и т.п???

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (48)
    RVL-Фото

    Какое же разное чю у местного сообщества. И не только.
    Некоторые Не Смотрят ни гонку, не читают ни тему, ни контекст беседы.
    Ведь очевидно все что написано от вело доктора про ветровку в колесах и недоезд берналя....шепот Винокурова
    и до меня и гул интернета- это чистая шутка и сарказм...
    Руд райдер, ну ты чё? )))

    Ёлки палки , аж неудобно как то 

    Но все же есть люди !

    ребята, больше жизни))

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