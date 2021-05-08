Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул, Жуан Алмейда, Патрик Лефевр о 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

21-летний дебютант Джиро д’Италия Ремко Эвенепул потерял место в тройки лучших общего зачёта, выпав задолго до начала решающего подъёма Джау на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021. Этап, который был сокращён организаторами до 153 км и исключил прохождение двух перевалов – Федайя и Пордой – начался с атак. Жуан Алмейда, товарищ Эвенепула по команде Deceuninck-Quick Step, уехал в отрыв дня. Хотя группа претендентов на генеральную классификацию прошла гонщиков отрыва на Джау, 22-летний португальский гонщик сумел финишировать 6-м, благодаря чему вернулся в десятку сильнейших общего зачёта.

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Жуан Алмейда: «Сегодня, несмотря на дождь и холод, хорошо себя чувствовал. Хотел побороться за победу на этапе, поэтому атаковал и присоединился к отрыву. Но пелотон ехал очень мощно, у них на этот этап были другие планы. Итог дня неплохой. Я сделал всё, что мог, доволен, что отыграл несколько позиций в генеральной классификации. До Милана ещё далеко, впереди много тяжёлых этапов. Поедем день за днём».

Ремко Эвенепул: «Потеря такого количества времени показывает, что у меня был плохой день. Усталость сильно ударила по ногам. Я уже говорил, что у меня нет никаких ожиданий после долгого восстановления и всего двух месяцев тренировок. Не думаю, что все рассчитывали, что я буду на пике формы все три недели. В то же время, я учусь, уверен, этот опыт поможет мне в будущем. Я рад за Жуана, он много работал на меня прошлые пару этапов, заслужил место в топ-10. Мы будем помогать ему на оставшихся этапах».

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Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в интервью Nieuwsblad.be рассказал, что думает о результате Ремко Эвенепула: «В прошлом году парень выигрывал все гонки, на которых стартовал. До падения на Ломбардии он едва ли сталкивался с трудностями. Но чуда в жизни не существует. Я был в Лурде трижды, ни разу там не увидел чудес. Ремко – не робот, а человек. К счастью.

Теперь мне задают вопросы – справится ли Ремко с большими градиентами? Простите, но Джиро в этом отношении – не критерий. Ничего нельзя сказать без настоящей подготовки. Всё сводится к опыту. Два года назад Ремко многому научился на Туре Романдии. Теперь он снова должен выучить уроки, причём, их немало, учитывая исключительные обстоятельства. Персонал, врачи, он сам следят, как реагирует его тело на три недели гонки».

Патрик Лефевр также сказал, что если бы была необходимость, команда сняла бы Эвенепула с гонки: «Я разговаривал с Клаасом (спортивным директором). Он сказал мне, что Ремко точно не сломлен. У него есть цель – разделка в Милане. Будем надеяться, что в ближайшие дни Филиппо Ганна из-за этого потеряет самообладание. (Смеётся)».