Жоффрей Бушар – победитель горной классификации Джиро д’Италия-2021

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Жоффрей Бушар - горный король Джиро д’Италия-2021
Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) стал первым с 1984 года после Лорана Фиьона французским гонщиком, выигравшим горную классификацию на Джиро д’Италия. 29-летний велогонщик команды AG2R Citroen надел синюю майку горного короля после 9-го этапа и удержал её до финала в Милане. В горной классификации главным соперником Бушара был победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь (Ineos Grenadiers), которого Жоффрей Бушар опередил на 44 очка.
Photo Credit: LaPresse
Жоффрей Бушар: «Это чудесный момент. Сейчас наслаждаюсь больше, чем на Вуэльте Испании в 2019, потому что тогда был очень и очень напряжён. А сейчас спокоен и счастлив. Наверное, по сравнению с другими гонщиками мне не хватает пары технических навыков, потому что я очень поздно пришёл в профессиональный велоспорт. Но физические качества позволяют мне высоко идти в этой классификации на трёхнедельной гонке. Дважды я боролся за горный зачёт. Это огромное достижение. Я очень счастлив. Мечтал об этой классификации с детства.
Когда Лоран Финьон выиграл эту майку в 1984, я ещё даже не родился. Не так много французских гонщиков побеждали в горной классификации на Джиро, поэтому это большое достижение. Я ещё не вполне осознал, мне надо ещё несколько дней, чтобы почувствовать.
Я надел майку на 9-м этапе, но в тот день был очень разочарован, потому что меня догнали за 400 м до финиша, где я мог выиграть этап. Тогда не ставил целью борьбу за майку. А потом терпеливо начал собирать очки, бороться за них. Не хотел потерять синюю майку. Укреплял своё лидерство в классификации каждый день. 12-й этап был великолепным. Мы поехали в отрыв с Андреа Вендраме, и после его победы гонку вели уже, не чувствуя давления. Я выиграл горную майку на Вуэльте Испании в 2019 году, горжусь, что второй раз стал горным королём на моём третьем Гранд-туре. Начинаю собирать коллекцию!»
Лоран Бьонди (Laurent Biondi), спортивный директор команды AG2R Citroen: «Баланс положительный. Начало Джиро было трудным, мы потеряли Франсуа Бидара и Клемана Шампуссена всего через несколько дней после старта. Но мы справились с ситуацией, вернулись к работе, которая увенчалась победой Андреа Вендраме на 12-м этапе, а потом победой Жоффрея Бушара, выигравшего майку горного короля, которая стала вишенкой на торте.
Мы боролись, уезжали в отрывы. Бушар проявил смелость и решительность. Он знает, как добиваться цели. То, что он высоко в классификации самого атакующего гонщика – не совпадение. Он не едет только от защиты, став лишь четвёртым французским гонщиком в истории, выигрывавшим эту майку на Джиро после Луизона Бобе в 1951, Рафаэля Джеминьяни в 1952-1957, Лорана Финьона (1984). И лишь несколько велогонщиков делали дубль в горной классификации на Джиро и Вуэльте Испании. Жоффрей Бушар добился большого успеха, особенно, учитывая, что это только его третий Гранд-тур".
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