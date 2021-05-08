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Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 11-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  11-й этап, открывший вторую неделю Джиро д’Италия-2021, испытал участников «белыми дорогами» Страде Бьянке. И хотя суммарная протяжённость гравийных немощёных секторов была меньше, чем на классике – 35,2 км, погода не подвела, дождь не осложнил жизнь участникам, а пелотон не стал сражаться с отрывом за победу на этапе, «белые дороги» значительно перекроили генеральную классификацию.

 

В отрыв дня со старта уехали 11 гонщиков, которые с каждым километром набирали преимущество и к моменту прохождения первого сектора «белых дорог» отрыв дня опережал пелотон на 13 с половиной минут.

 

В итоге гонка разделилась на две части – отрыв боролся за этап, претенденты на общий зачёт сражались за позиции в генеральной классификации.

 

  Отрыв почти в полном составе доехал до финального сектора «белых дорог», где за 7 км до финиша атаковали дебютанты Джиро д’Италия, едущие первый Гранд-тур в карьере 22-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Алессандро Кови (Alessandro Covi) и 21-летний швейцарский велогонщик команды Qhubeka Assos Мауро Шмид (Mauro Schmid). На финише они опережали ближайших преследователей на 26 секунд и разыграли спринт, в котором Мауро Шмид обошёл своего попутчика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

У генеральщиков шла своя гонка. Первыми из претендентов контакт с группой розовой майки потеряли Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) и Давиде Формоло (UAE Team Emirates). Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) и Саймон Йейтс (BikeExchange), а также Александр Власов (Astana – Premier Tech) на первом гравийном секторе оказались во второй группе разоравшегося пелотона, который возглавили команды Ineos Grenadiersd и Movistar. Но разрыв был закрыт уже через несколько километров.

 

И на последующих секциях «белых дорог» Александр Власов держался в голове группы розовой майки и предпринял несколько атак. Единственным, кто выпал ещё раз, стал Ремко Эвенепул. С помощью товарища по команде Жуана Алмейды он постарался минимизировать потери, но в итоге переместился со второй на седьмую позицию в общем зачёте.

 

Гонщики команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт и Тобиас Фосс, а также гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман пробовали уехать от группы розовой майки, но им не удалось создать значительного просвета. Обладатель розовой майки лидера Эган Берналь (Ineos Grenadiers) атаковал за 4 км до финиша, прошёл находившегося впереди Бухмана и обошёл его на финише.

 

Эган Берналь сохранил розовую майку, а в общем зачёте его ближайшим соперником стал Александр Власов (Astana – Premier Tech), уступающий колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers 45 секунд. Берналь удерживает лидерство и в классификации лучшего молодого гонщика, а Александр Власов, являющийся и в этой классификации ближайшим соперником Берналя, выйдет на старт 12 этапа в белой майке.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации, а Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горняка. Однако его преимуществом составляет всего три очка, а ближайшим соперником в классификации является Эган Берналь.

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур велоспорт

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    Tom_Boonen-Фото
    Почему такие комментарии не удаляют? Они разве не нарушают правила сайта?
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    flugegeheimen-Фото

    Скай мощны конечно.  Саша молодец, прям радует. Тактически бы ему поднатаскаться и помошников посильнее

  • motte
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    motte-Фото

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    BaTman-Фото
    Он так то второй, а не 14-ый. Или болеть можно только за участников с сервантом )))
  • nibali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    nibali-Фото
    Полученные ответы подтверждают мою логику. Русский, Астана, «противодействие политики» и т.д. Ничего нового. Я то думал в нем какая-то изюминка. А болеть то можно за кого хочешь конечно.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткий этап получился. Все таки этот этап надо было ставить перед днем отдыха, чтоб у людей хотябы была возможность отмыть себя и технику + нормально отдохнуть.

    Мой прогноз по прежнему остается тот же Власов - Берналь - Карти.

    Тут много говорят про Йейтса ... мое мнение скорее всего он сильно провалится в генерале на третьей недели или уже на Дзонколане. А что касается Ремко, то скорее всего покатается еще несколько этапов и сойдет с тура.

    (это сугубо личное мнение и никак не истина в последней инстанции)

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Без обид, но тут двух богатырей нет. И на Туре я думаю в большой тройке Томас достоин быть. Берналя в том году там видели.
    А Берналь со слабой спиной, это индеец со слабой спиной ))
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото

     Этап был очень крутой, реально по грунтовке на таких скоростях. Выглядело очень бодряще, зрелище что надо, жаль не смог весь посмотреть. Организаторам респект, у кого есть ссылка на запись, поделитесь пожалуйста. 

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Можно и погадать когда отставание уже минутами меряем. Это в начале тяжко было )))

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