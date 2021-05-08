Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 11-го этапа Джиро д'Италия-2021

11-й этап, открывший вторую неделю Джиро д’Италия-2021, испытал участников «белыми дорогами» Страде Бьянке. И хотя суммарная протяжённость гравийных немощёных секторов была меньше, чем на классике – 35,2 км, погода не подвела, дождь не осложнил жизнь участникам, а пелотон не стал сражаться с отрывом за победу на этапе, «белые дороги» значительно перекроили генеральную классификацию.

В отрыв дня со старта уехали 11 гонщиков, которые с каждым километром набирали преимущество и к моменту прохождения первого сектора «белых дорог» отрыв дня опережал пелотон на 13 с половиной минут.

В итоге гонка разделилась на две части – отрыв боролся за этап, претенденты на общий зачёт сражались за позиции в генеральной классификации.

Отрыв почти в полном составе доехал до финального сектора «белых дорог», где за 7 км до финиша атаковали дебютанты Джиро д’Италия, едущие первый Гранд-тур в карьере 22-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Алессандро Кови (Alessandro Covi) и 21-летний швейцарский велогонщик команды Qhubeka Assos Мауро Шмид (Mauro Schmid). На финише они опережали ближайших преследователей на 26 секунд и разыграли спринт, в котором Мауро Шмид обошёл своего попутчика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

У генеральщиков шла своя гонка. Первыми из претендентов контакт с группой розовой майки потеряли Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) и Давиде Формоло (UAE Team Emirates). Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) и Саймон Йейтс (BikeExchange), а также Александр Власов (Astana – Premier Tech) на первом гравийном секторе оказались во второй группе разоравшегося пелотона, который возглавили команды Ineos Grenadiersd и Movistar. Но разрыв был закрыт уже через несколько километров.

И на последующих секциях «белых дорог» Александр Власов держался в голове группы розовой майки и предпринял несколько атак. Единственным, кто выпал ещё раз, стал Ремко Эвенепул. С помощью товарища по команде Жуана Алмейды он постарался минимизировать потери, но в итоге переместился со второй на седьмую позицию в общем зачёте.

Гонщики команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт и Тобиас Фосс, а также гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман пробовали уехать от группы розовой майки, но им не удалось создать значительного просвета. Обладатель розовой майки лидера Эган Берналь (Ineos Grenadiers) атаковал за 4 км до финиша, прошёл находившегося впереди Бухмана и обошёл его на финише.

Эган Берналь сохранил розовую майку, а в общем зачёте его ближайшим соперником стал Александр Власов (Astana – Premier Tech), уступающий колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers 45 секунд. Берналь удерживает лидерство и в классификации лучшего молодого гонщика, а Александр Власов, являющийся и в этой классификации ближайшим соперником Берналя, выйдет на старт 12 этапа в белой майке.

Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации, а Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горняка. Однако его преимуществом составляет всего три очка, а ближайшим соперником в классификации является Эган Берналь.

Photo Credit: LaPresse