 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2021

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- Дата:
- Сегодня, 22:32
Фотогалерея и события 21-го этапа Джиро д'Италия-2021
Финальный 21-й этап Джиро д’Италия-2021 – индивидуальная гонка на время, не был решающим в борьбе за генеральную классификацию, но сохранял интригу – кто из специалистов разделки сохранил силы после трёхнедельной гонки для борьбы за победу на этапе.
Чемпион мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) добавил напряжения, потратив время на замену велосипеда после прокола. Его основными соперниками были чемпион Франции в этой же дисциплине 25-летний Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step) и соотечественник и ровесник, 24-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma). Каванья стартовал после Филиппо Ганны и уступал чемпиону мира на двух отсечках, но к финишу начал отыгрывать разрыв. Однако Реми Каванья упал, врезавшись в ограждения на повороте за 500 м до финиша и уступил Ганне 12,12 секунд, оставшись вторым. Эдоардо Аффини замкнул тройку сильнейших на 21-м этапе.
24-летний итальянский велогонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды Astana – Premier Tech быстрее всех преодолел заключительный отрезок дистанции со средней скоростью 55,21 км/ч. Однако ближе к финишу он попал в пробку из техничек и велогонщиков, и в итоге финишировал 4-м с отставанием в 13,86 секунд от победителя и 1,25 секунды от третьего места.
В генеральной классификации перестановки по итогам разделки произошли у гонщиков, занимавших с 5-го по 8-е места. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) поднялся на две строчки общего зачёта и в итоге стал 6-м в генеральной классификации, уступив 5-му месту всего пять сотых секунды. Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers) благодаря финальной разделке поднялся на 5-е место в генеральной классификации. Свои позиции потеряли Роман Барде (DSM), спустившийся с 5-го на 7-е место, и Хью Карти (EF Education Nippo), в итоге ставший 8-м.
Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера и отпраздновал первую в карьере победу на итальянском Гранд-туре.
В других классификациях перестановок также не произошло. Петер Саган (Bora-hansgrohe) завершил Джиро д’Италия-2021 в первой в карьере цикламеновой майке, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) стал горным королём итальянского Гранд-тура. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Эгана Берналя, а его команда Ineos Grenadiers заняла 1-е место в командной классификации.
Photo Credit: LaPresse
Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021
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