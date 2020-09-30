Винченцо Нибали – капитан велокоманды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020

Состав велокоманды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020

Винченцо Нибали возглавит команду Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020. 35-летний итальянский велогонщик будет бороться за третий титул победителя итальянского Гранд-тура, на котором поднимался на высшую ступень подиума в 2013 и 2016 году, дважды финишировал вторым (в 2011 и 2019), дважды занимал третье место (2010 и 2017), а также выиграл семь этапов.

В борьбе за розовую майку Винченцо Нибали поддержат опытный 33-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла, семь раз принимавший участие в Джиро д’Италия и выигравший этап, 39-летний нидерландский гонщик Питер Веенинг (пять стартов на Джиро д’Италияч и две победы на этапах), 28-летний французский гонщик Жульен Бернар, 23-летний итальянский гонщик Никола Кончи, 27-летний итальянский гонщик Якопо Моска, 28-летний итальянский гонщик Антонио Нибали.

Победитель горной классификации итальянского Гранд-тура и победитель двух этапов Джулио Чикконе, у которого месяц назад был положительный тест на Covid-19, выздоровел и также сможет стартовать на Джиро д’Италия-2020.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы говорили, что 2020 год будет поворотным в нашем подходе к Гранд-турам. 3-место Ричи Порта на Тур де Франс-2020 - осязаемое доказательство наших новых целей в борьбе за генеральную классификацию. Джиро д’Италия-2020 может стать для нас кульминацией.

На эту Джиро д’Италия мы решили построить команду вокруг одного лидера – Винченцо Нибали. Единственной нашей целью будет борьба за мечту – розовую майку. Отобранная группа гонщиков будет сфокусирована на этой задаче. Розовая майка станет лейтмотивом нашей гонки. Мы полностью уверены в мастерстве Винченцо, в его опыте, личных качествах, в его профессионализме. Конечно, мы в такой же степени уверены, что его товарищи по команде выложатся больше чем на сто процентов, чтобы помочь ему одержать победу.

Джулио – очень важный для нашей команды гонщик безотносительно к Джиро. Я очень счастлив, что он восстановился и горит желанием выступать. Данные по его тренировкам за последние две недели успокаивают. Мы понимаем, через что он прошёл, что у него в ногах лишь несколько дней гонок, и как сильно вынужденная 15-дневная остановка может повлиять на его подготовку. Мы не будем на него давить. Он хочет осторожно подойти к гонке. Уверены, что достигнет пика формы во время выступления и станет ключевым игроком на третьей неделе».

Адриано Баффи, спортивный директор: «Зимой мы группу, которая сплачивалась в совместной работе. Прежде всего это помогло гонщикам лучше узнать друг друга и персонал, с которым они должны были работать бок о бок почти месяц. В достижении такой цели как победа на Джиро д’Италия команда – основной элемент.

Думая о том, что нас ждёт, представляю Джиро как крещендо – нарастание интенсивности, как в отношении маршрута, так и в плане сценария успехов Нибали на Гранд-турах. Мы осознаём, насколько сложная гонка ждёт впереди.

На каждый этап поставим цель, потому что финальный успех должен строиться день за днём. На равнинных этапах мы будем оберегать Винченцо, держать его подальше от неприятностей. На пересечённых этапах поможем ему избежать каких бы то ни было сюрпризов. На горных этапах мы должны вести свою игру. Команда была построена ради этого. Уверен, каждый сделает всё, что должен, для достижения финальной цели».

Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020:

Vincenzo Nibali, (Италия)

Julien Bernard, (Франция)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Giulio Ciccone, (Италия)

Nicola Conci, (Италия)

Jacopo Mosca, (Италия)

Antonio Nibali, (Италия)

Pieter Weening, (Нидерланды)