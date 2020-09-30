VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Винченцо Нибали – капитан велокоманды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020

Состав велокоманды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020

 

 

 Винченцо Нибали возглавит команду Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020. 35-летний итальянский велогонщик будет бороться за третий титул победителя итальянского Гранд-тура, на котором поднимался на высшую ступень подиума в 2013 и 2016 году, дважды финишировал вторым (в 2011 и 2019), дважды занимал третье место (2010 и 2017), а также выиграл семь этапов.

 

  В борьбе за розовую майку Винченцо Нибали поддержат опытный 33-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла, семь раз принимавший участие в Джиро д’Италия и выигравший этап, 39-летний нидерландский гонщик Питер Веенинг (пять стартов на Джиро д’Италияч и две победы на этапах), 28-летний французский гонщик Жульен Бернар, 23-летний итальянский гонщик Никола Кончи, 27-летний итальянский гонщик Якопо Моска, 28-летний итальянский гонщик Антонио Нибали.

 

  Победитель горной классификации итальянского Гранд-тура и победитель двух этапов Джулио Чикконе, у которого месяц назад был положительный тест на Covid-19, выздоровел и также сможет стартовать на Джиро д’Италия-2020.

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы говорили, что 2020 год будет поворотным в нашем подходе к Гранд-турам. 3-место Ричи Порта на Тур де Франс-2020  - осязаемое доказательство наших новых целей в борьбе за генеральную классификацию. Джиро д’Италия-2020 может стать для нас кульминацией.

 

  На эту Джиро д’Италия мы решили построить команду вокруг одного лидера – Винченцо Нибали. Единственной нашей целью будет борьба за мечту – розовую майку. Отобранная группа гонщиков будет сфокусирована на этой задаче. Розовая майка станет лейтмотивом нашей гонки. Мы полностью уверены в мастерстве Винченцо, в его опыте, личных качествах, в его профессионализме. Конечно, мы в такой же степени уверены, что его товарищи по команде выложатся больше чем на сто процентов, чтобы помочь ему одержать победу.

 

  Джулио – очень важный для нашей команды гонщик безотносительно к Джиро. Я очень счастлив, что он восстановился и горит желанием выступать. Данные по его тренировкам за последние две недели успокаивают. Мы понимаем, через что он прошёл, что у него в ногах лишь несколько дней гонок, и как сильно вынужденная 15-дневная остановка может повлиять на его подготовку. Мы не будем на него давить. Он хочет осторожно подойти к гонке. Уверены, что достигнет пика формы во время выступления и станет ключевым игроком на третьей неделе».

 

  Адриано Баффи, спортивный директор: «Зимой мы  группу, которая сплачивалась в совместной работе. Прежде всего это помогло гонщикам лучше узнать друг друга и персонал, с которым они должны были работать бок о бок почти месяц. В достижении такой цели как победа на Джиро д’Италия команда – основной элемент.

 

  Думая о том, что нас ждёт, представляю Джиро как крещендо – нарастание интенсивности, как в отношении маршрута, так и в плане сценария успехов Нибали на Гранд-турах. Мы осознаём, насколько сложная гонка ждёт впереди.

 

  На каждый этап поставим цель,  потому что финальный успех должен строиться день за днём. На равнинных этапах мы будем оберегать Винченцо, держать его подальше от неприятностей. На пересечённых этапах поможем ему избежать каких бы то ни было сюрпризов. На горных этапах мы должны вести свою игру. Команда была построена ради этого. Уверен, каждый сделает всё, что должен, для достижения финальной цели».

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2020:

 

 

Vincenzo Nibali, (Италия)

Julien Bernard, (Франция)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Giulio Ciccone, (Италия)

Nicola Conci, (Италия)

Jacopo Mosca, (Италия)

Antonio Nibali, (Италия)

Pieter Weening, (Нидерланды)

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

30 сентября 2020

La Fleche Wallonne

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

4 октября 2020

Liege-Bastogne-Liege

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

10 октября 2020

Amstel Gold Race

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2020?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 сентября

Michael Schar (CCC Team)

Laurens De Vreese (Astana Pro Team)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck - Quick Step)

Petter Fagerhaug (Alpecin Fenix)

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Total Direct Energie)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (189)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)