VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д'Италия-2017

Состав команды Bahrain-Merida, с которым Винченцо Нибали будет бороться за третий титул победителя Джиро д'Италия

 

 

  Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 32-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) – двукратный победитель Джиро д’Италия (2013, 2016) поедет защищать свой титул.

 

 В этом борьбе за розовую майку ему будут помогать 32-летний итальянский гонщик Валерио Аньоли (Valerio Agnoli), 30-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро (Manuele Boaro), 35-летний итальянский гонщик Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto), 32-летний испанский гонщик Хавьер Морено (Javier Moreno), 39-летний итальянский гонщик Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti ), 23-летний словенский гонщик Лука Пиберник (Luka Pibernik), 34-летний белорусский гонщик Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) и 34-летний итальянский гонщик Джованни Висконти (Giovanni Visconti).

 

 

 

  Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017 будет одним из самых возрастных – средний возраст гонщиков 32,9 лет. Лишь один гонщик команды – Лука Пиберник дебютирует на Джиро д’Италия и едет второй Гран-тур в своей карьере. Винченцо Нибали стартует на Гран-туре в 17-й раз в карьере и в седьмой раз поедет Джиро д’Италию. По 15 стартов на Гран-турах у Константина Сивцова и Франко Пеллицотти, в 12-й раз стартует на Гран-туре Энрико Гаспаротто. Франко Пеллицотти все 15 Гран-туров, на которых стартовал в карьере, проехал до конца, его лучшим результатом является 4-е место на Джиро д’Италия в 2008 году. Константин Сивцов в прошлом году завершил Джиро д’Италия в десятке сильнейших общего зачёта.

 

 

   Паоло Слонго, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Винченцо и вся команда провели отличную подготовку, что было видно на недавнем Туре Хорватии. Мы готовы. Команда создана, чтобы помогать единственному лидеру – Винченцо Нибали, поэтому с самого начала сезона вся группа постоянно работала и выступала в гонках с Винченцо. Такие гонщки как Сивцов, Висконти, Морено, Пеллицотти будут работать на подъёмах, а Боаро, Гаспаротто, Пиберник хорошо подходят для помощи на равнине и пересечённом рельефе. Валерио Аньоли будет главным помощником».

 

  Винченцо Нибали: «Я очень рад быть частью юбилейной 100-й Джиро д’Италия. Мне очень нравится, что маршрут включает в себя два острова – Сардинию и Сицилию, которые увидят «великолепный велоспорт». Меня очень радует и вдохновляет, что гонка посетит мой родной город Мессину. Мечты и ожидания? Без сомнений, отдам максимум того, на что способен, а дорога определит победителя».

 

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017:

Vincenzo Nibali, (Италия), Valerio Agnoli, (Италия), Manuele Boaro, (Италия), Javier Moreno, (Испания), Enrico Gasparotto, (Италия), Franco Pellizotti, (Италия), Luka Pibernik, (Словения), Kanstantsin Siutsou, (Беларусь), Giovanni Visconti, (Италия).

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Bahrain-Merida Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 14:20 | Регистрация: 8.05.2013

    Один из главных претендентов. Удачи!

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 14:47 | Регистрация: 8.07.2013

    В горах Нибали смогут помочь только Висконти и Морено... ну и конечно удача.

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      Сегодня, 15:51 | Регистрация: 12.07.2014

      А Сивцов? Висконти скорее получит свободу на отдельные этапы и командной работой будет загружен меньше всех остальны

      1. Имя: Алишер

        старт-шоссе 82

        Сегодня, 19:18 | Регистрация: 8.07.2013

        Сивцов на отдельных этапах еще может и продержится , но на весь тур его не хватит.

  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Bjoern
    А Сивцов? Висконти скорее получит свободу на отдельные этапы и командной работой будет загружен меньше всех остальны
    Нет, Висконти будем Грегори. Ну а так да, по сравнению со скаем, мувистаром не очень.

    1. Имя: Денис

      Bjoern

      Сегодня, 18:03 | Регистрация: 12.07.2014

      Посмотрим, но тогда это будет огромная глупость с их стороны, если у Нибали не получится, то могут и без этапов остаться.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сивцов на отдельных этапах еще может и продержится , но на весь тур его не хватит.
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    velodoctor-Фото

    Шпилак все. Ейтсам не долго осталось. Скоро их обоих пасти начнут как основных фаворитов.

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    tim147-Фото

    Также, как и Отару, мне непонятно какое-то легкомысленное отношение пелотона к братьям Йетс - порой кажется,  что их всерьез пока не воспринимают, тогда как оба уже несколько раз громко заявляли о себе и с ними элита просто обязана считаться. От Порта можно было ждать и мы увидели красивое соло, а вот ван Гардерен удивил в непрофильную для него крутую горку, оставив за собой Урана, Менжеса, Улисси и т.д.. Ну а Фрум - это большущий вопрос??? 

  • VeloCourier
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    VeloCourier-Фото

    надеюсь, Роглич завтра заберет себе еще одну гонку. Пора заставить элиту себя уважать!)

  • MSG
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    MSG-Фото

    Йетс конечно молодец, но Порт феноменален. В одну калитку уделал всех записных генеральщиков, как от стоячих уехал. Порт будет главным фаворитом на тур де франс, проблемы Фрума продолжаются

  • Александра
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    Александра-Фото

    Ну... Мне кажется, сюрпризов может быть много.

    Том едет первый Гранд Тур на генерал, так что никто, включая его самого, не знает, как это - от начала до конца. Та Вуэльта, конечно, была поразительна, но ведь и для Тома его лидерство тогда стало сюрпризом.

    Голландец Стивен с непроизносимой фамилией и Ланда, думаю, очень голодные и злые.

    И еще есть Нибали, в которого я никогда не верю, но который постоянно оказывается первым.

    И - вишенка на торте - старик Кинтаныч; при определенном раскладе всех вышеуказанных он может прожевать и выплюнуть.

    Знать бы еще расклад!))

  • kwwk
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    kwwk-Фото

    Красивый последний подъем, Порт один из главных претендентов на генерал, Фрум явно не в форме.

  • Bjoern
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Bjoern-Фото
    Посмотрим, но тогда это будет огромная глупость с их стороны, если у Нибали не получится, то могут и без этапов остаться.
  • Bjoern
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    Bjoern-Фото
    Ага, тогда с Ару вы тоже призывали не сомневаться))
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даж не сомневайтесь))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 апреля

Michal Golas (Team Sky)

Carlos Barbero (Movistar Team)

Antwan Tolhoek (Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2017 (180)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)