- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 13:19
Состав команды Bahrain-Merida, с которым Винченцо Нибали будет бороться за третий титул победителя Джиро д'Италия
Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 32-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) – двукратный победитель Джиро д’Италия (2013, 2016) поедет защищать свой титул.
В этом борьбе за розовую майку ему будут помогать 32-летний итальянский гонщик Валерио Аньоли (Valerio Agnoli), 30-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро (Manuele Boaro), 35-летний итальянский гонщик Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto), 32-летний испанский гонщик Хавьер Морено (Javier Moreno), 39-летний итальянский гонщик Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti ), 23-летний словенский гонщик Лука Пиберник (Luka Pibernik), 34-летний белорусский гонщик Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) и 34-летний итальянский гонщик Джованни Висконти (Giovanni Visconti).
Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017 будет одним из самых возрастных – средний возраст гонщиков 32,9 лет. Лишь один гонщик команды – Лука Пиберник дебютирует на Джиро д’Италия и едет второй Гран-тур в своей карьере. Винченцо Нибали стартует на Гран-туре в 17-й раз в карьере и в седьмой раз поедет Джиро д’Италию. По 15 стартов на Гран-турах у Константина Сивцова и Франко Пеллицотти, в 12-й раз стартует на Гран-туре Энрико Гаспаротто. Франко Пеллицотти все 15 Гран-туров, на которых стартовал в карьере, проехал до конца, его лучшим результатом является 4-е место на Джиро д’Италия в 2008 году. Константин Сивцов в прошлом году завершил Джиро д’Италия в десятке сильнейших общего зачёта.
Паоло Слонго, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Винченцо и вся команда провели отличную подготовку, что было видно на недавнем Туре Хорватии. Мы готовы. Команда создана, чтобы помогать единственному лидеру – Винченцо Нибали, поэтому с самого начала сезона вся группа постоянно работала и выступала в гонках с Винченцо. Такие гонщки как Сивцов, Висконти, Морено, Пеллицотти будут работать на подъёмах, а Боаро, Гаспаротто, Пиберник хорошо подходят для помощи на равнине и пересечённом рельефе. Валерио Аньоли будет главным помощником».
Винченцо Нибали: «Я очень рад быть частью юбилейной 100-й Джиро д’Италия. Мне очень нравится, что маршрут включает в себя два острова – Сардинию и Сицилию, которые увидят «великолепный велоспорт». Меня очень радует и вдохновляет, что гонка посетит мой родной город Мессину. Мечты и ожидания? Без сомнений, отдам максимум того, на что способен, а дорога определит победителя».
Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017:
Vincenzo Nibali, (Италия), Valerio Agnoli, (Италия), Manuele Boaro, (Италия), Javier Moreno, (Испания), Enrico Gasparotto, (Италия), Franco Pellizotti, (Италия), Luka Pibernik, (Словения), Kanstantsin Siutsou, (Беларусь), Giovanni Visconti, (Италия).
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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