Состав команды Bahrain-Merida, с которым Винченцо Нибали будет бороться за третий титул победителя Джиро д'Италия

Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды – 32-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) – двукратный победитель Джиро д’Италия (2013, 2016) поедет защищать свой титул.

В этом борьбе за розовую майку ему будут помогать 32-летний итальянский гонщик Валерио Аньоли (Valerio Agnoli), 30-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро (Manuele Boaro), 35-летний итальянский гонщик Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto), 32-летний испанский гонщик Хавьер Морено (Javier Moreno), 39-летний итальянский гонщик Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti ), 23-летний словенский гонщик Лука Пиберник (Luka Pibernik), 34-летний белорусский гонщик Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) и 34-летний итальянский гонщик Джованни Висконти (Giovanni Visconti).

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017 будет одним из самых возрастных – средний возраст гонщиков 32,9 лет. Лишь один гонщик команды – Лука Пиберник дебютирует на Джиро д’Италия и едет второй Гран-тур в своей карьере. Винченцо Нибали стартует на Гран-туре в 17-й раз в карьере и в седьмой раз поедет Джиро д’Италию. По 15 стартов на Гран-турах у Константина Сивцова и Франко Пеллицотти, в 12-й раз стартует на Гран-туре Энрико Гаспаротто. Франко Пеллицотти все 15 Гран-туров, на которых стартовал в карьере, проехал до конца, его лучшим результатом является 4-е место на Джиро д’Италия в 2008 году. Константин Сивцов в прошлом году завершил Джиро д’Италия в десятке сильнейших общего зачёта.

Паоло Слонго, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Винченцо и вся команда провели отличную подготовку, что было видно на недавнем Туре Хорватии. Мы готовы. Команда создана, чтобы помогать единственному лидеру – Винченцо Нибали, поэтому с самого начала сезона вся группа постоянно работала и выступала в гонках с Винченцо. Такие гонщки как Сивцов, Висконти, Морено, Пеллицотти будут работать на подъёмах, а Боаро, Гаспаротто, Пиберник хорошо подходят для помощи на равнине и пересечённом рельефе. Валерио Аньоли будет главным помощником».

Винченцо Нибали: «Я очень рад быть частью юбилейной 100-й Джиро д’Италия. Мне очень нравится, что маршрут включает в себя два острова – Сардинию и Сицилию, которые увидят «великолепный велоспорт». Меня очень радует и вдохновляет, что гонка посетит мой родной город Мессину. Мечты и ожидания? Без сомнений, отдам максимум того, на что способен, а дорога определит победителя».

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2017:

Vincenzo Nibali, (Италия), Valerio Agnoli, (Италия), Manuele Boaro, (Италия), Javier Moreno, (Испания), Enrico Gasparotto, (Италия), Franco Pellizotti, (Италия), Luka Pibernik, (Словения), Kanstantsin Siutsou, (Беларусь), Giovanni Visconti, (Италия).