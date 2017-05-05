VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Винченцо Нибали о целях на Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали: "Джиро д'Италия - долгая борьба со многими неизвестными"

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в этом году будет защищать свой титул. Прошлые победы он одержал, будучи гонщиком команды Astana, а в юбилейном, 100-м выпуске итальянского Гран-тура будет бороться за третью победу в составе новой, созданной под него команды Bahrain-Merida. На пресс-конференции 32-летний итальянский гонщик рассказал, с каким настроем подходит к старту Джиро д’Италия-2017.

 

Винченцо Нибали о целях на Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Винченцо Нибали: «Чувствую себя довольно хорошо. Здесь, на Сардинии исключительный климат. С нетерпением жду старта 100-го выпуска Джиро д’Италия. Мои ожидания известны – хочу подняться на финальный подиум. Оказаться на высшей ступени нелегко, поэтому, если снова выиграть Джиро д’Италия будет невозможно, я стану бороться за второе или третье место, это тоже достойный результат. Всей командой мы работали, чтобы приехать сюда на пике формы.

 

  Я очень уважаю моих соперников. Джиро д’Италия – это долгая борьба, 21 день гонки со многими неизвестными. Мауро Веньи сделал более трудный, чем в предыдущие годы, маршрут. Он также доставил мне радость, проложив два этапа на Сицилии. 

 

  4-й этап с финишем на Этне имеет 4 км перепада высот, и он пройдёт сразу после нервных этапов на Сардинии. На этом этапе будет первое прямое противостояние с соперниками. На Этне увидим, как пройду подъём я, и как они. По сравнению с тем, что было 6 лет назад, это другой подъём. Он тяжелее, градиенты больше, и этап будет сразу после дня отдыха. Я с осторожностью подхожу к прогнозам на Джиро д’Италия, надеюсь быть стабильным.

 

  Из всех моих соперников самый важный – Кинтана. Трудно прочесть выражение его лица, понять, хорошо он чувствует себя или плохо. Но иногда у него случается не лучший день, в прошлом он за это расплачивался. Конечно, когда у него всё хорошо, он непобедим.

 

  Затем Микель Ланда, хотя всё зависит от того, как будет расти его форма, потом Герант Томас, и все другие, которые выступали в гонках в течение нескольких прошлых недель и улучшали свою форму. Крёйсвейк удивил в прошлом году, но теперь мы его знаем, так что ситуация уже будет другой. Мы не дадим ему набрать так много преимущества. Затем будут Том Дюмулин, Бауке Моллема, Тиджей Ван Гардерен. В этом году на Джиро д’Италия будет много сильных гонщиков».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (3)
    Sezar-Фото

    Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).

  • bettini11
    Тур Азербайджана-2017. Этап 1 (2)
    bettini11-Фото

    Ворганов - живой, оказывается

  • Camel
    Отменена премия за самое быстр ... (5)
    Camel-Фото

    В велообществе уже давно ведется статистика скорости спуска велогонщиков с известных вершин как, впрочем, и скорости преодоления знаменитых подъемов. Статистика до сих пор была неофициальной.

    Так или иначе спуски гонщики проходят на максимальной скорости и с немалой долей риска. Более того, известны имена признанных "спусковиков" (Курдюков их называет почему-то "даунхильщиками"), тот же Нибали, например. Так вот в данном случае организаторы, на мой взгляд, предложили: "Раз уж вы рискуете на спусках, мы вам за это приплачивать будем". Но гонщики это восприняли как вызов. Заметьте, возразили как раз те гонщики, которые скоростными данными на спуске особо не отличаются.

    Тем не менее они как рисковали на спусках, так и будут рисковать, поскольку на кону в этом случае стоит временной выигрыш в генерале. Однако, в данной ситуации денег уже не будет. А риск остался. Неспусковик и так, и так на спуске потеряет время. А спусковик еще и деньги.

  • archi
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (3)
    archi-Фото

    Будет шанс если у Томаса вылезет или сра__ка или болячка, а так будет пахать как миленький на "Великую британскую империю"

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (23)
    Александра-Фото

    Мне бы хотелось увдеть на подиуме кого-нибудь "новенького". Кого-нибудь, кто так проедет, что уже перестанешь расстраиваться из-за скорого ухода монстров начала века. Того, кто вдохновит, заставит встряхнуться и поставить перед собой новые цели. Тома, да. Или голландца. Йейтса! Ильнур.. не реально.

    Вот такой у меня эгоистичны подход.)

    Или пусть будет Кинтана, который наконец-то сам, сам, все сам.

    В Нибали я традиционно не верю, но он и без моей веры на подиум заедет.)

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (23)
    Berdok-Фото
    зря реагируете, это же был не комментарий, а наброс
  • Александра
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (3)
    Александра-Фото

    Не знаю... Два капитана - это как два зайца, за которыми погонишься. Мне слабо верится в успех при таком разделении полномочий. Но в любом случае хочется, чтобы Ланда уже показал свой класс. Честно говоря, я не представляю, что можно от него ожидать.

  • Velolive-Team
    Предварительные составы команд ... (25)
    Velolive-Team-Фото
    из пресс-релиза организаторов " Thursday starting from 5.30pm. The Teams Presentation will be broadcast live on Rai Sport +HD starting from 6.00pm."
  • zhekinson
    Предварительные составы команд ... (25)
    zhekinson-Фото

    кто-нибудь знает где можно посмотреть презентацию команд и можно ли вообще,а то нет никакой инфы по этому поводу...

  • zhekinson
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    zhekinson-Фото
    просто удивительно почему Брамбилла не едет свой домашний Гранд-тур...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 мая

Yannick Martinez (Delko - Marseille-Provence)

Simone Petilli (UAE Team Emirates)

Martijn Verschoor (Team Novo Nordisk)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (22)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)