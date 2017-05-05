Винченцо Нибали о целях на Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали: "Джиро д'Италия - долгая борьба со многими неизвестными"

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в этом году будет защищать свой титул. Прошлые победы он одержал, будучи гонщиком команды Astana, а в юбилейном, 100-м выпуске итальянского Гран-тура будет бороться за третью победу в составе новой, созданной под него команды Bahrain-Merida. На пресс-конференции 32-летний итальянский гонщик рассказал, с каким настроем подходит к старту Джиро д’Италия-2017.

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Винченцо Нибали: «Чувствую себя довольно хорошо. Здесь, на Сардинии исключительный климат. С нетерпением жду старта 100-го выпуска Джиро д’Италия. Мои ожидания известны – хочу подняться на финальный подиум. Оказаться на высшей ступени нелегко, поэтому, если снова выиграть Джиро д’Италия будет невозможно, я стану бороться за второе или третье место, это тоже достойный результат. Всей командой мы работали, чтобы приехать сюда на пике формы.

Я очень уважаю моих соперников. Джиро д’Италия – это долгая борьба, 21 день гонки со многими неизвестными. Мауро Веньи сделал более трудный, чем в предыдущие годы, маршрут. Он также доставил мне радость, проложив два этапа на Сицилии.

4-й этап с финишем на Этне имеет 4 км перепада высот, и он пройдёт сразу после нервных этапов на Сардинии. На этом этапе будет первое прямое противостояние с соперниками. На Этне увидим, как пройду подъём я, и как они. По сравнению с тем, что было 6 лет назад, это другой подъём. Он тяжелее, градиенты больше, и этап будет сразу после дня отдыха. Я с осторожностью подхожу к прогнозам на Джиро д’Италия, надеюсь быть стабильным.

Из всех моих соперников самый важный – Кинтана. Трудно прочесть выражение его лица, понять, хорошо он чувствует себя или плохо. Но иногда у него случается не лучший день, в прошлом он за это расплачивался. Конечно, когда у него всё хорошо, он непобедим.

Затем Микель Ланда, хотя всё зависит от того, как будет расти его форма, потом Герант Томас, и все другие, которые выступали в гонках в течение нескольких прошлых недель и улучшали свою форму. Крёйсвейк удивил в прошлом году, но теперь мы его знаем, так что ситуация уже будет другой. Мы не дадим ему набрать так много преимущества. Затем будут Том Дюмулин, Бауке Моллема, Тиджей Ван Гардерен. В этом году на Джиро д’Италия будет много сильных гонщиков».