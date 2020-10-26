Винченцо Нибали и Лука Гуэрчилена о выступлении на Джиро д’Италия-2020

Винченцо Нибали: «Аплодирую молодым горнякам за их красивое выступление на Джиро д’Италия-2020»

Двукратный победитель итальянского Гранд-тура, 35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали завершил Джиро д’Италия-2020 7-м в генеральной классификации. Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo, и Винченцо Нибали подвели итоги гонки.

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Лука Гуэрчилена: «Мы завершили эту Джиро, полностью осознавая, что сделали всё для достижении лучшего результата. Мы не можем никого винить, ни Винченцо, ни ребят. Не сомневаемся, что они сделали всё, что смогли.

На старте мы поставили очень высокую цель и до последнего дня гонки прикладывали максимум усилий. Надо спокойно принять вердикт, который вынесла дорога, и поздравить тех, кто сильнее. Не забудем о некоторых факторах, повлиявших на наше выступление. Мы потеряли трёх гонщиков – Джулио Чикконе, Джанлуку Брамбиллу и Питера Веенинга.

Мы будем анализировать выступление в этот странный сезон. Нам ясно одно – мы уверены в наших гонщиках. Их преданность делу, которую мы видели на этой Джиро д’Италия, должна стать движущей силой в предстоящем сезоне. Винченцо Нибали с его талантом, решимостью и профессионализмом, без сомнения, будет главным гонщиком в нашем рестарте».

Винченцо Нибали: «Это был трудный год, в котором пришлось по-новому подходить к подготовке в условиях сокращённого календаря, не забывая о финальном старте на Джиро. Надо принять результат Джиро д’Италия-2020. Он был далеко не тем, что я ожидал, но в то же время мне пришлось иметь дело с группой молодых горняков. Я аплодирую им за красивое выступление, и, прежде всего, победителю Тео Геогану Харту.

Теперь время закрыть этот год как со спортивной, так и с человеческой точки зрения. Придёт время, когда мы соберёмся с тренерами и командой, проанализируем всё, что было, начнём строить новые планы».