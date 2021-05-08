Дилан Груневеген покидает Джиро д’Италия-2021 перед 14-м этапом

Дилан Груневеген сходит с Джиро д’Италия-2021 после 13 этапа

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) не выйдет на старт 14 этапа Джиро д’Италия-2021. 27-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma, для которого итальянский Гранд-тур стал первой гонкой после девятимесячной дисквалификации, возвращается домой, чтобы подготовиться к новым целям. Лучшим результатом Дилана Груневегена на Джиро д’Италия-2021 стало 4-е место на 2-м этапе. Также он трижды вошёл в топ-10 на 5-м, 7-м и 13-м этапах.

Вместе с Диланом Груневегеном Джиро д’Италия-2021 покидает его товарищ по команде и соотечественник, 23-летний спринтер Давид Деккер, который ехал первый Гранд-тур в карьере.

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Оба, Дилан и Давид, довольно сильно устали. Давид – нео-про, никогда не выступал 13 дней подряд. Дилана долго не было в гонках перед Джиро. Наша команда довольна их выступлением в эти дни, но продолжать гонку было бы для них слишком тяжело. Эти ребята нуждаются в отдыхе, а потом будут готовиться к следующим гонкам».

Дилан Груневеген: «После сегодняшнего этапа моя Джиро закончена. Я наслаждался выступлением и общением. Снова вернулись ощущения, необходимые в борьбе за победы. Начинаю готовиться к следующим целям. Хочу поблагодарить команду, которая боролась в каждом спринте».