Джордж Беннетт о целях на Джиро д’Италия-2021

Джордж Беннетт: «Хочу посмотреть, как высоко смогу подняться в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021»

Джордж Беннетт (George Bennett) возглавляет команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021. 31-летний чемпион Новой Зеландии ставит целью топ-5 генеральной классификации итальянского Гранд-тура. Джордж Беннетт стартует на Джиро д’Италия в третий раз, его лучшим результатом было 8-е место в 2018 году – это самый высокий результат Беннетта в генеральной классификации из всех Гранд-туров.

Джордж Беннетт: «Хотел бы посмотреть, как высоко смогу продвинуться в генеральной классификации. Сфокусируюсь на этом. В гонке сильный состав участников. Думаю, есть два или три абсолютных фаворита, а за ними лист аутсайдеров, в котором примерно 10 – 15 имён. Я нахожусь среди них.

В этом сезоне у меня в ногах не так много гоночных дней. После национального чемпионата я проехал Париж-Ниццу, где полностью посвятил себя работе на Приможа Роглича. Потом мне пришлось сойти с Вуэльты Каталонии через три дня. Остаётся вопрос моей формы в сравнении с соперниками. Узнаем в ближайшие недели. Единственное, что мог контролировать – выйти на старт в наилучшей форме. Думаю, в этом мы преуспели.

С самого старта надо быть на пике. Я сделал всё, чтобы стартовать в хорошей форме, надеюсь, попаду в поток. И надеюсь, удержусь в этом потоке три недели.

Для меня честь – быть лидером команды в Италии. Дополнительного давления не ощущаю. Не думаю, что именно сейчас мой последний шанс. Я буду делать всё, что в моих силах, каждый день, ехать так быстро, как только возможно. А через три недели узнаем, было ли этого достаточно, чтобы достичь целей».

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Нам надо быть внимательным и в полной готовности с первого дня. Команда будет постоянно в полном распоряжении Джорджа. Если всё пойдёт по плану, Дилан сможет побороться в спринтах на равнинных этапах. В первую неделю мы должны быть предельно внимательными, потому что хотя в первую неделю нельзя выиграть гонку, но можно её проиграть. Важные моменты второй недели – этап с дорогами «Страде Бьянке» и этап с Дзонколаном. Там появятся серьёзные просветы».