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Джордж Беннетт о целях на Джиро д’Италия-2021

Джордж Беннетт: «Хочу посмотреть, как высоко смогу подняться в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021»

 

 

  Джордж Беннетт (George Bennett) возглавляет команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021. 31-летний чемпион Новой Зеландии ставит целью топ-5 генеральной классификации итальянского Гранд-тура. Джордж Беннетт стартует на Джиро д’Италия в третий раз, его лучшим результатом было 8-е место в 2018 году –   это самый высокий результат Беннетта в генеральной классификации из всех Гранд-туров.

 

Джордж Беннетт о целях на Джиро д’Италия-2021

 

  Джордж Беннетт: «Хотел бы посмотреть, как высоко смогу продвинуться в генеральной классификации. Сфокусируюсь на этом. В гонке сильный состав участников. Думаю, есть два или три абсолютных фаворита, а за ними лист аутсайдеров, в котором примерно 10 – 15 имён. Я нахожусь  среди них.

 

  В этом сезоне у меня в ногах не так много гоночных дней. После национального чемпионата я проехал Париж-Ниццу, где полностью посвятил себя работе на Приможа Роглича. Потом мне пришлось сойти с Вуэльты Каталонии через три дня. Остаётся вопрос моей формы в сравнении с соперниками. Узнаем в ближайшие недели. Единственное, что мог контролировать – выйти на старт в наилучшей форме. Думаю, в этом мы преуспели.

С самого старта надо быть на пике. Я сделал всё, чтобы стартовать в хорошей форме, надеюсь, попаду в поток. И надеюсь, удержусь в этом потоке три недели.

 

  Для меня честь – быть лидером команды в Италии. Дополнительного давления не ощущаю. Не думаю, что именно сейчас мой последний шанс. Я буду делать всё, что в моих силах, каждый день, ехать так быстро, как только возможно. А через три недели узнаем, было ли этого достаточно, чтобы достичь целей».

 

 Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Нам надо быть внимательным и в полной готовности с первого дня. Команда будет постоянно в полном распоряжении Джорджа. Если всё пойдёт по плану, Дилан сможет побороться в спринтах на равнинных этапах. В первую неделю мы должны быть предельно внимательными, потому что хотя в первую неделю нельзя выиграть гонку, но можно её проиграть. Важные моменты второй недели – этап с дорогами «Страде Бьянке» и этап с Дзонколаном. Там появятся серьёзные просветы».

 

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 15.04.2018

    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!

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Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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