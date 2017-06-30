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Положительная допинг-проба Маттео Де Бониса ставит под угрозу старт команды Vini Zabu на Джиро д’Италия-2021

Проконтинентальная велокоманда Vini Zabu рискует отстранением от соревнований

 

Положительная допинг-проба Маттео Де Бониса ставит под угрозу старт команды Vini Zabu на Джиро д’Италия-2021

 

  Допинг-проба 25-летнего итальянского велогонщика команды Vini Zabu Маттео Де Бониса (Matteo De Bonis) показала наличие ЭПО. Проба была взята вне соревнований. Если проба В также будет положительной, профессиональная континентальная итальянская команда Vini Zabu рискует остаться без участия в Джиро д’Италия-2021.

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Маттео Де Бонис временно отстранён от соревнований после положительного теста на ЭПО, взятого 16 февраля. Де Бонис ещё не выступал в 2021 году. Если вторая проба также будет положительно, Маттео Де Бонису грозит 4-летняя дисквалификация.

 

  В соответствии с правилом 11.3.1, команда отстраняется от соревнований на срок от 15 до 45 дней, если два гонщика или члена персонала команды нарушили антидопинговые правила в течение 12 месяцев.

 

  Положительный допинг-тест Маттео Де Бониса – второй случай нарушения антидопинговых правил за год в команде Vici Zabu  за год -  меньше года назад  Маттео Спреафико (Matteo Spreafico) был снят с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на энобосарм (остарин)/ Enobosarm (ostarine).

 

Vini Zabù – одна из трёх команд, получивших приглашение на Джиро д’Италия-2021 наряду с командами Eolo-Kometa и Bardiani-CSF.

 

 

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Теги к статье: Vini Zabu Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот и место освободилось под Русвело-Газ пром.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Адриен
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Адриен-Фото
    Почему "цинично"? Человек высказался, так сказать,честно раскрыл НАМ закулисную кухню. На деле же - ничего необычного, такие истории ждут всех на определенном этапе карьеры. Фрум наверняка прошел подобное, Жильбер переживает сейчас, да мало ли кто еще... Короче, я - только ЗА подобную гласность. А то держат народ за недоумков, мол, незачем знать больше положенного. И объявляют по шаблону - команда благодарна спортсмену , желает успехов, спортсмен благодарен команде, рассказывает, как ему было хорошо и комфортно и - в разные стороны. Так почему развелись, раз были друг другом довольны и прям счастливы ? Вот Денк и объяснил в случае с Саганом. Нормально.
  • Astanaforever
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Это интервью, 100000% уход Сагана из Боры. А вот куда? Может в в Квик степ? А че? Ответка за амбиции попытки Боры поглотить квиков полностью всей командой. А если серьезно, ему нужна новая команда, как глоток свежего воздуха. Оживет как пить дай. Это же несравненный Петя, самый высокоплачиваемый гонщик мирового пелотона.
  • Astanaforever
    Положительная допинг-проба Мат ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот и место освободилось под Русвело-Газ пром.
  • старт-шоссе 82
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не то что =попахивает легким цинизмом=, я бы сказал слишком цинично. Обычно такие = планы и хотелки = не озвучивают перед прессой.

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото

    Цитата: Earl57
    ... Морков загружен весь сезон. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.

    Ольга, ну как же весь сезон?
    Команду это устраивает. Самого гонщика тоже. Это то, о чём я говорил. Это важный фактор при рассмотрении возможного перехода: дадут ли тебе там нужную свободу - баланс личных и комaндных интересов.

  • error
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    error-Фото

    Сказано цинично, но по сути правильно... Как мы бы все не любили Петю, а доказывать деньги надо и это справедливо... Я думаю больше не докажет... возмет Рубэ и все.... это будет песня

  • AzaKonta
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: StVano
    Итервью Ральфа Денка попахивает легким цинизмом. Многие могут сказать, что это бизнес и ни чего личного, но лично у меня, после его слов, остался неприятный осадок. 26 побед за команду теперь уже не чего не стоят...
    Закон бизнеса, стоит Саган, но уже не таких больших как раньше. Это не проект Астана, где гос вложения, спроса нет и все стабильно. Раз в год что то показал и кричать всем что растет молодежь (водовозов)
  • Earl57
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    Earl57-Фото
    У квиков всё завязано на спринтах и классиках, поэтому Морков загружен весь сезон. В команде, где есть генеральщики, на многодневках и ГТ особой необходимости в нем нет, там часто спринтеров вообще на ГТ не берут. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.
  • SVS
    Велокульт 2021: больше, чем пр ... (1)
    SVS-Фото

    Главное для оргов - суметь всучить этому победителю розыгрыша свой format прежде, чем он сбежит :-)...

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото
    Конечно могут и то и другое. Но это стоит денег. Надо учитывать что, когда ты платишь Моркову з/п скажем 100к, то реально это больше, т.к. на сколько то процентов ты оплачиваешь его хобби - трэк. Но всё возможно. Спросите сумасшедшего израильского канадца

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