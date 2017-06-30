Положительная допинг-проба Маттео Де Бониса ставит под угрозу старт команды Vini Zabu на Джиро д’Италия-2021

Проконтинентальная велокоманда Vini Zabu рискует отстранением от соревнований

Допинг-проба 25-летнего итальянского велогонщика команды Vini Zabu Маттео Де Бониса (Matteo De Bonis) показала наличие ЭПО. Проба была взята вне соревнований. Если проба В также будет положительной, профессиональная континентальная итальянская команда Vini Zabu рискует остаться без участия в Джиро д’Италия-2021.

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Маттео Де Бонис временно отстранён от соревнований после положительного теста на ЭПО, взятого 16 февраля. Де Бонис ещё не выступал в 2021 году. Если вторая проба также будет положительно, Маттео Де Бонису грозит 4-летняя дисквалификация.

В соответствии с правилом 11.3.1, команда отстраняется от соревнований на срок от 15 до 45 дней, если два гонщика или члена персонала команды нарушили антидопинговые правила в течение 12 месяцев.

Положительный допинг-тест Маттео Де Бониса – второй случай нарушения антидопинговых правил за год в команде Vici Zabu за год - меньше года назад Маттео Спреафико (Matteo Spreafico) был снят с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на энобосарм (остарин)/ Enobosarm (ostarine).

Vini Zabù – одна из трёх команд, получивших приглашение на Джиро д’Италия-2021 наряду с командами Eolo-Kometa и Bardiani-CSF.