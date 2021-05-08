Джиро д’Италия-2021: презентация велокоманд. Фотогалерея

На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

Ну а мне лично будет интересно понаблюдать за дебютом на Джиро Мерльера и что Тим сможет показать на спринтерскиъх этапах в борьбе с тем самым Юэном, Саганом и остальными кандидатами на цикламэн.

P.S.

Думаю опрометчиво включать Дилана Груневегана в списки кандидатов на/за майку лучшего в пунктовой классификации, ровно так же как Эвенпула в претенденты на генерал.