- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:08
Джиро д’Италия-2021: презентация велокоманд. Фотогалерея
6 мая в Турине, во внутреннем дворе замка Валентино (Castello del Valentin), прошла презентация команд-участниц 104-го выпуска Джиро д’Италия. Замок Валентино является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1860 года он находится в распоряжении Политехнического университета.
23 команды, которые 8 мая стартуют в Турине, были в центре внимания. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею с презентации команд.
Photo Credit: LaPresse
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