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Джиро д’Италия-2021: презентация велокоманд. Фотогалерея

Джиро д’Италия-2021: презентация велокоманд. Фотогалерея

 

 

  6 мая в Турине, во внутреннем дворе замка Валентино (Castello del Valentin), прошла презентация команд-участниц 104-го выпуска Джиро д’Италия. Замок Валентино является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1860 года он находится в распоряжении Политехнического университета.

 

  23 команды, которые 8 мая стартуют в Турине, были в центре внимания. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею с презентации команд.

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Со спины бы еще посмотреть. Будут ли узнаваемы?

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (40)
    sashaney-Фото

    Джей Хиндли не едет Джиро, едет ДжАй Хиндли.

  • sashaney
    Состав команды DSM на Джиро д’ ... (4)
    sashaney-Фото

    Вообще то ДжАй Хиндли.

  • close2you
    Вольта Альгарве-2021. Этап 2 (1)
    close2you-Фото

    ужасно не интересная гонка... увидел профиль, включил трансляцию, думал, такая гора, будет интересно... а тут, колхоз.

  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Moiseenkoyv-Фото
    Похоже, что велогонки (с комментарием Курдюкова) – это наркотик. Чем больше употребляешь, тем больше хочется. Уж как мы ждали в прошлом году, на фоне всеобщего безобразия! Ан нет – В этом году ещё сильнее хочется :-).
  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    Moiseenkoyv-Фото
    Мнямнямням... уже слюнки текут???... успехов нашим!!! И Петеру... И Ремко...да и остальным, в принципе ??!

    Вместо облизывающихся и смеющихся эмодзи - знаки вопроса :(.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    RVL-Фото
    прекрасно это для Поджио. для Дзонколана или нескольких подряд Поджио-похоже не конкурент Сагану
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    uran-Фото
    30 км длинная разделка? Самая обычная. Длинная это под 50.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Самое интересное, что Юэн один из немногих чистых спринтеров, кто прекрасно переваливает через горы, но считает нерациональным тратить на это силы без особой необходиности. По этой же причине не ездит на прмежуточные спринты.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Ну а мне лично будет интересно понаблюдать за дебютом на Джиро Мерльера и что Тим сможет показать на спринтерскиъх этапах в борьбе с тем самым Юэном, Саганом и остальными кандидатами на цикламэн.

     

    P.S.

    Думаю опрометчиво включать Дилана Груневегана в списки кандидатов на/за майку лучшего в пунктовой классификации, ровно так же как Эвенпула в претенденты на генерал.

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
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7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
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