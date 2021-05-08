Доменико Поццовиво сошёл с Джиро д’Италия-2021 после двух падений на 6-м этапе

38-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka Assos Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021. На 6-м этапе с финишем в подъем 2 категории и набором высоты в 3400 м, который проходил под дождём и в холод, Поццовиво упал дважды.

После финиша итальянский гонщик сразу обратился к врачу команды. Рентген не выявил переломов травмированной руки и рёбер. Лечение, которое проводили вечером, не помогло вернуться в форму. Утром, перед стартом 7 этапа Джиро д’Италия-2021, оценив состояние Доменико Поццовиво, команда решила, что он не сможет безопасно продолжать гонку.

В этом году Поццовиво стартовал на Джиро д’Италия в 15-й раз в карьере, воодушевлённый результатом прошлого года, когда на итальянском Гранд-туре он финишировал 11-м в общем зачёте. На 1-м этапе Джиро д’Италия-2021 Доменико Поццовиво показал отличный результат.

В 2019 году столкновение Доменико Поццовиво с автомобилем, казалось, приведёт к завершению его карьеры, но он вернул форму и присоединился к команде Qhubeka Assos в январе 2020 года.

Доменико Поццовиво: «Мне очень жаль покидать Джиро, потому что форма у меня очень хорошая, и команда великолепно едет гонку. Тяжело сдаваться, но у меня в любом случае не получится продолжить Джиро, потому что не могу сесть на велосипед из-за состояния левой руки и локтя.

Вчера я вышел за пределы своих возможностей, финишировав на этапе, потом много часов мы оценивали последствия травмы. Во время этапа я с трудом держался на велосипеде, но доехал, и поэтому ждал, что за ночь случится чудо. Но его не произошло.

В следующие несколько дней будет очень тяжело следить за гонкой, видеть, как другие гонщики проходят подъёмы и горные этапы. Но думаю, я буду занят, чтобы быстрее восстановиться. У меня огромное желание скорее вернуться на велосипед».

Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia), спортивный директор: «Конечно, это плохая новость для команды. Я так расстроен, что Доменико упал дважды. Но в то же время мы знаем, что это часть нашей работы. Мы изменим стратегию на следующие этапы, продолжим идти Джиро день за днём.

Когда Доменико уезжал из команды этим утром, я сказал ему, чтобы он не волновался. Мы сделали всё возможное, в надежде, что он продолжит гонку. Наши врачи работали всю ночь, чтобы этим утром он мог стартовать. Но, в итоге, это оказалось невозможно. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Мы все знаем, что он борец».