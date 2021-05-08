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Доменико Поццовиво сошёл с Джиро д’Италия-2021

Доменико Поццовиво сошёл с Джиро д’Италия-2021 после двух падений на 6-м этапе

 

 

  38-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka Assos Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021. На 6-м этапе с финишем в подъем 2 категории и набором высоты в 3400 м, который проходил под дождём и в холод,  Поццовиво упал дважды.

 

Доменико Поццовиво сошёл с Джиро д’Италия-2021

 

 

  После финиша итальянский гонщик сразу обратился к врачу команды. Рентген не выявил переломов травмированной руки и рёбер. Лечение, которое проводили вечером, не помогло вернуться в форму. Утром, перед стартом 7 этапа Джиро д’Италия-2021, оценив состояние Доменико Поццовиво, команда решила, что он не сможет безопасно продолжать гонку.

 

 В этом году Поццовиво стартовал на Джиро д’Италия в 15-й раз в карьере, воодушевлённый результатом прошлого года, когда на итальянском Гранд-туре он финишировал 11-м в общем зачёте. На 1-м этапе Джиро д’Италия-2021 Доменико Поццовиво показал отличный результат.

В 2019 году столкновение Доменико Поццовиво с автомобилем, казалось, приведёт к завершению его карьеры, но он вернул форму и присоединился к команде Qhubeka Assos в январе 2020 года.

 

  Доменико Поццовиво: «Мне очень жаль покидать Джиро, потому что форма у меня очень хорошая, и команда великолепно едет гонку. Тяжело сдаваться, но у меня в любом случае не получится продолжить Джиро, потому что не могу сесть на велосипед из-за состояния левой руки и локтя.

 

Вчера я вышел за пределы своих возможностей, финишировав на этапе, потом  много часов мы оценивали последствия травмы. Во время этапа я с трудом держался на велосипеде, но доехал, и поэтому ждал, что за ночь случится чудо. Но его не произошло.

 

  В следующие несколько дней будет очень тяжело следить за гонкой, видеть, как другие гонщики проходят подъёмы и горные этапы. Но думаю, я буду занят, чтобы быстрее восстановиться. У меня огромное желание скорее вернуться на велосипед».

 

  Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia), спортивный директор: «Конечно, это плохая новость для команды. Я так расстроен, что Доменико упал дважды. Но в то же время мы знаем, что это часть нашей работы. Мы изменим стратегию на следующие этапы, продолжим идти Джиро день за днём.

Когда Доменико уезжал из команды этим утром, я сказал ему, чтобы он не волновался. Мы сделали всё возможное, в надежде, что он продолжит гонку. Наши врачи работали всю ночь, чтобы этим утром он мог стартовать. Но, в итоге, это оказалось невозможно. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Мы все знаем, что он борец».

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Qhubeka ASSOS Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень опасный финальный подъем для не резкого Власова. Здесь территория Эвенпула.
  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Этап был под Сагана. А он решил не дарить цикламен Боре. И правильно сделал.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (2)
    RVL-Фото

    Это было интересно от Гавирии и

    Это было очень мощно от Юэна

    Пока он финишировал, я аж сам закислился...)

     

     

     

  • ANDREW_STROGINO
    Спортивный директор команды Bi ... (3)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    "... не везет с сопровождающими средствами передвижения..." - да это же провал системы организации этих средств в гонке! ПРОВАЛ! Тут надо создать комиссию по изучению инцидентов и т.д. и т.п. Десять лет назад такого не помню в таком количестве. Мотоциклов столько, будто ждут, что весь город посреди дороги встанет... Скорейшего морально-физического восстановления всем пострадавшим!

     

  • Shalam s Urala
    Микелю Ланде предстоит операци ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    тут както у Макналти установили непобедоносность лица

    по мне Ланда ему сто очков вперёд даст - даже в маске как всегда грустный Пьеро бровки домиком и в глазах будто авансом вся боль будущих падений

    надеюсь, ещё вернётся, докажет, наконец, что может феерить и под грузом капитанства. и заберёт себе какой-нить ГТ

  • BlAr
    Джино Медер – победитель 6 эта ... (1)
    BlAr-Фото
    • Может быть, хоть теперь до Мадера дойдет, что для того, чтобы стать победителем этапа, нужно финишировать первым - а не махать руками вслед более сильному гонщику!
  • Earl57
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (6)
    Earl57-Фото
    Он изначально не собирался доезжать до Парижа. И Ван Арт не собирается, о чем уже предупредил.
    И босс Альпецина сказал, что и речи быть не может о том что Ван дер Пул поедет Тур де Франс до конца.
    У болельщиков одни приоритеты, у команд другие. ТДФ каждый год, а ОИ только раз в четыре года. И престижно иметь в составе олимпийского медалиста. А уж двух и подавно.
    Вон Инеос тоже создает своим потенциальным олимпионикам все условия для подготовки к Токио, не жалеет для них не времени, ни сил. Потому что если они завоюют медали на ОИ, то это будет мощнейший магнит для спонсоров.
    Угу, у Инеоса кроме Ганны есть еще кое-кто, потенциально способный взять медаль на ОИ. И в него вкладываются еще больше чем в Ганну. Хотя бы потому что он англичанин...
  • patar
    Эган Берналь, Ремко Эвенепул, ... (1)
    patar-Фото
    финишировал через 24 минутs - исправте пл3, первый аб3ац
  • olvo
    Фотогалерея 6-го этапа Джиро д ... (1)
    olvo-Фото
    Только мне кажется, что Атилла Вальтер на подиуме посылает "SOS"?
  • SportSpirit
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (6)
    SportSpirit-Фото

    А я скажу так: в возвращение Тома не верю! Попробует и опять что-нибудь заболит: то ли нога, то ли голова. 

     

    Хотел бы реально гоняться - не стал бы отдавать свое место в составе на TDF! 

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