Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2021

6-й этап Джиро д’Италия-2021 с финишем в подъем 2 категории и набором высоты в 3400 м завершился сольной победой гонщика из отрыва. 24-летний швейцарец Джино Медер (Gino Mäder) принёс команде Bahrain Victorious победу на этапе, особенно важную для команды после схода капитана Микеля Ланды.

Джино Медер отобрался в отрыв дня, для формирования которого потребовалось около тридцати километров. Сначала из пелотона атаковала группа из 25 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, но затем этот отрыв был нейтрализован. Но Джино Медер (Bahrain Victorious) не сдавался, и сразу атаковал ещё раз. Вместе с ним уехали пять гонщиков, в том числе его товарищ по команде Матей Мохорич. На этот раз за 135 км до финиша пелотон отпустил отрыв, к которому переложились Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Жоффрей Бушар (AG2R Citroen). Проливной дождь, начавшийся за 110 км до финиша, сопровождал пелотон большую часть этапа, заставляя то надевать куртки, то разоблачаться, не теряя темпа.

Обладатель розовой майки лидера Алессандро Де Марки и его команда Israel Start Up Nation контролировали разрыв с отрывом до вершины первого категорийного подъёма 2 категории Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo, 725 – 1496 м, протяжённость 10,4 км, перепад 771 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%). Но на спуске с него команда Ineos Grenadiers порвала пелотон, и Де Марки оказался в хвосте второй группы пелотона. Добрать основных претендентов в борьбе за генеральную классификацию, уехавших в первой группе пелотона, Алессандро Де Марки не удалось. Он финишировал лишь почти через 25 минут после победителя этапа.

За 52 км до финиша на 44-км спуске с подъема 3 категории Форка ди Преста (Forca di Presta) Матей Мохорич и Джино Медер атаковали из отрыва. Их добрали Дарио Катальдо (Movistar) и Бауке Моллема (Trek-Segafredo).

За 12 км до финиша на финальном подъёме 2 категории Асколи Пичено (Сан Джакомо) (Ascoli Piceno (San Giacomo), 152 – 1090 м, протяжённость 15,5 км, перепад 938 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%) впереди остались лишь Джино Медер, Бауке Моллема и Дарио Катальдо. За 3,3 км до финиша Джио Медер атаковал и продолжил подъём в одиночку. Он сумел удержать преимущество, когда за его спиной начались атаки генеральщиков, и одержал победу на дебютной Джиро д’Италия с преимуществом в 12 секунд над ближайшими преследователями – Эганом Берналем (Ineos Grenadiers), Дэном Мартином (Israel Start Up Nation) и Ремко Эвенепулом (Deceuninck-Quick Step).

Победа на горном этапе принесла Джино Медеру и синюю майку лучшего в горной классификации.

Розовая майка лидера перешла на плечи 22-летнего венгерского гонщика команды Groupama-FDJ Аттилы Вальтера (Attila Valter), который также продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) удержал цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse