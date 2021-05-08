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Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  6-й этап Джиро д’Италия-2021 с финишем в подъем 2 категории и набором высоты в 3400 м завершился сольной победой гонщика из отрыва. 24-летний швейцарец Джино Медер (Gino Mäder) принёс команде Bahrain Victorious победу на этапе, особенно важную для команды после схода капитана Микеля Ланды.

 

  Джино Медер отобрался в отрыв дня, для формирования которого потребовалось около тридцати километров. Сначала из пелотона атаковала группа из 25 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, но затем этот отрыв был нейтрализован. Но Джино Медер (Bahrain Victorious) не сдавался, и сразу атаковал ещё раз. Вместе с ним уехали пять гонщиков, в том числе его товарищ по команде Матей Мохорич. На этот раз за 135 км до финиша пелотон отпустил отрыв, к которому переложились Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Жоффрей Бушар (AG2R Citroen). Проливной дождь, начавшийся за 110 км до финиша, сопровождал пелотон большую часть этапа, заставляя то надевать куртки, то разоблачаться, не теряя темпа.

 

  Обладатель розовой майки лидера Алессандро Де Марки и его команда Israel Start Up Nation контролировали разрыв с отрывом до вершины первого категорийного подъёма 2 категории Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo, 725 – 1496 м, протяжённость 10,4 км, перепад 771 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%). Но на спуске с него  команда Ineos Grenadiers порвала пелотон, и Де Марки оказался в хвосте второй группы пелотона. Добрать основных претендентов в борьбе за генеральную классификацию, уехавших в первой группе пелотона, Алессандро Де Марки не удалось. Он финишировал лишь почти через 25 минут после победителя этапа.

 

  За 52 км до финиша на 44-км  спуске с подъема 3 категории Форка ди Преста (Forca di Presta) Матей Мохорич и Джино Медер атаковали из отрыва. Их добрали Дарио Катальдо (Movistar) и Бауке Моллема (Trek-Segafredo).

 

  За 12 км до финиша на финальном подъёме 2 категории Асколи Пичено (Сан Джакомо) (Ascoli Piceno (San Giacomo), 152 – 1090 м, протяжённость 15,5 км, перепад 938 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%) впереди остались лишь Джино Медер, Бауке Моллема и Дарио Катальдо. За 3,3 км до финиша Джио Медер атаковал и продолжил подъём в одиночку. Он сумел удержать преимущество, когда за его спиной начались атаки генеральщиков, и одержал победу на дебютной Джиро д’Италия с преимуществом в 12 секунд над ближайшими преследователями – Эганом Берналем (Ineos Grenadiers), Дэном Мартином (Israel Start Up Nation) и Ремко Эвенепулом (Deceuninck-Quick Step).

 

Победа на горном этапе принесла Джино Медеру и синюю майку лучшего в горной классификации.

 

Розовая майка лидера перешла на плечи 22-летнего венгерского гонщика команды Groupama-FDJ Аттилы Вальтера (Attila Valter), который также продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) удержал цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    VeloVelo-Фото

    А что с Поццовиво приключилось?



    А с Дж. Беннетом?

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Дмитрий, не понял вашу мысль.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Sezar-Фото

    И Берналь и Ремко далеки от своих лучших кондиций, но несмотря на это именно они делают гонку. А Чикконе, похоже догнала его форма, тратит силы напропалую, а их все равно более чем достаточно. Эх, рацио бы ему чуть больше..

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    MVDP-Фото
    Ремкомплект зарешает, и к бабке не ходи. На разделке минуты полторы всем бросит.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Верней всего будут эшелоны. Вдоль берега та ещё с ветром.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивым. Не такой как раньше, котились до последней горки. Атаки была по всему этапу. Инеос сработал грамотно. Когда Бернал остался с напарником, то тот сделал ложную атаку, чтоб заставить Волчью стаю работать. А Бернал потом взял свою. Я вчера писал, что выиграет беглец из отрыва, так и получилось.

  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    DenisRodikov-Фото
    Там пытались передать ветровку между техничками, насколько я смог рассмотреть
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    6 этапов - 6 разных победителей, причём из 6 разных стран clapping Кто завтра ?)

    У Мадера на финише даже сил не было на празднование, но как же хорошо, что после схода Ланды на горном этапе победу взял именно велогонщик комнады Бахрейн(а). Рад за него, может даже поборется за синюю майку.

    Парень out of nowhere или кто такой мистер Бисигер Аттила Вальтер. У молодого две майки Джиро, причем не по наследству, а заработанные, так сказать.

    Берналь - да - пока выглядит лучше всех, а вот Йейтс опять как тень. Не верю что у него траблы (настоящих больших гор то не было ещё), но и как то совсем не оправдывает статус фаворита №1 коим был Саймон перед началом ГТ

    Цитата: SportSpirit
    Водитель технички BikeEcChange: "Про авто-вело рестлинг не слышали? Ща покажу."locny
    Надеюсь, с Серри все ок. А этап в целом искры не зажег.

    Спрашивается куда "гнал" водитель? Стукнул так прилично спортсмена. Было опасно

    Giro d'Italia 2021 stage 6 | CRASH : a RIDER and a CAR - 12 KM

    Дать штраф и придумать какое то ещё наказание для команды BikeExchange.

     

  • Meridale
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (4)
    Meridale-Фото

    Насвежака стратанёт, нормально.

     

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото
    Прошлогодние чемпионы джиро Алмейда и Джай пока в гарнире . Нибали все таки возраст.

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