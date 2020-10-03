Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2020

24-летний австралийский велогонщик команды NTT Бен О’Коннор одержал победу на 17-м горном альпийском этапе Джиро д’Италия-2020 с набором высоты 5000 м и финишем в подъем 1-й категории.

Этап прошёл по тому же сценарию, что и 16-й. После нескольких атак сформировался многочисленный отрыв дня, в который отобрались 19 гонщиков.

Впервые на этой осенней Джиро д’Италия-2020 участники преодолели подъём, где на обочинах лежал снег – подъём Форчелла Вальбона (Forcella Valbona) (1782 м).

На финальном подъёме Мадонна-ди-Кампильо впереди осталось 10 гонщиков. Бен О’Коннор атаковал за 8 км до финиша и в одиночку уехал от соперников. У австралийского гонщика, который боролся за победу и на предыдущем, 16-м этапе, но финишировал 2-м, на этот раз в запасе было полминуты, чтобы отпраздновать победу.

Группа генеральщиков финишировала через 5 минут. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Его соотечественник Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), находившийся в отрыве дня и взявший две горных премии на вершинах 1-й категории, перехватил синюю майку лучшего горного гонщика у Джованни Висконти (Vini Zabù – KTM).

Photo Credits: LaPresse