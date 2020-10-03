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Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2020

  Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

  24-летний австралийский велогонщик команды NTT Бен О’Коннор одержал победу на 17-м горном альпийском этапе  Джиро д’Италия-2020 с набором высоты 5000 м и финишем в подъем 1-й категории.

 

  Этап прошёл по тому же сценарию, что и 16-й. После нескольких атак сформировался многочисленный отрыв дня, в который отобрались 19 гонщиков.

 

  Впервые на этой осенней Джиро д’Италия-2020 участники преодолели подъём, где на обочинах лежал снег – подъём Форчелла Вальбона (Forcella Valbona) (1782 м).

 

   На финальном подъёме Мадонна-ди-Кампильо впереди осталось 10 гонщиков. Бен О’Коннор атаковал за 8 км до финиша и в одиночку уехал от соперников. У австралийского гонщика, который боролся за победу и на предыдущем, 16-м этапе, но финишировал 2-м, на этот раз в запасе было полминуты, чтобы отпраздновать победу.

 

  Группа генеральщиков финишировала через 5 минут. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Его соотечественник Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), находившийся в отрыве дня и взявший две горных премии на вершинах 1-й категории, перехватил синюю майку лучшего горного гонщика у Джованни Висконти (Vini Zabù – KTM).

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Марк Солер – победитель 2 этап ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    И тут Солера хотели вернуть. К счастью, таки смог одержать свою победу.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Марк Солер отлично отСОЛИРовал на спуске, и как награда - победа на этапе + бонус (замкнул ТОП-10 генерала). Пока что на Вуэльте ОТРЫВщикам никаких шансов...не то что на Джиро(

    Цитата: Earl57
    Стадо пони в дополнение к мотоциклистам, бачкам и собакам))

    Но согласитесь, Оля, лошадки были очень симпатишными)) А какой лес в осенних красках... good

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бен дважды молорик: вчера отпахал, но Тратник оказался чуток сильне, и сегодня тоже намаялся впереди, но отъехал когда надо (и нужно). Давненько эНТиТи не побеждали на этапах.
    Генеральщики действительно как то подвели и даже разочеровали. А вот кто ещё молодец, так это другой португэзе Гуэрейро - взял 80 очков и синяя майка снова на нём) Висконти как то под_забил или банально не смог с ним поБроться((

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    velodoctor-Фото

    Смотрел только конец этапа, де Гент так много работал, атаковал даже, я почему-то был уверен что он работает на Ванхауке. Может у молодого гонщика в конце не пошло.



    Я к тому, что если б Де Гент чуть экономнее ехал, возможно мог бы получше выглядеть в финале. 

  • Gottliche_Recht
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: Серафим
     Ты смотри, какие французы хитровыдуманные, свой Тур провели полностью, а как на пару горок пустить Джиро - так сразу антиковидные меры и низзя.
    Какое отношение ASO имеет к французским властям?
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7)
    patar-Фото

    Все так уныло целую Джиро, что уже нет надежды, что кто-то дернет

  • MVDP
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    MVDP-Фото
    Ну как бы они и Рубэ отменили.
  • Rasmussen
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Rasmussen-Фото
    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие
  • pac1ent
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (7)
    pac1ent-Фото

    Операторы как обычно... Камеру протирают...

  • Альоша Шац
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Альоша Шац-Фото
    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать

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