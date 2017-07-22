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Брэндон Макналти ставит целью топ-10 в общем зачёте Джиро д’Италия-2021

Брэндон Макналти: «Моя цель - десятка сильнейших в общем зачёте Джиро д’Италия-2021»

 

 

  22-летний американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) в свой первый сезон на уровне Мирового тура в команде UAE Team Emirates финишировал 15-м в генеральной классификации на своём дебютном Гранд-туре – Джиро д’Италия-2020.

 

  Итальянский Гранд-тур вновь будет целью Брэндона Макналти и в 2021 году, где он должен стартовать как сокапитан с Давиде Формоло. Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды американский велогонщик сказал, что не команда, а он сам оказывает на себя давление, ставя целью добиваться результатов.

Брэндон Макналти ставит целью топ-10 в общем зачёте Джиро д’Италия-2021

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Брэндон Макналти: «На данный момент моя цель в календаре – Джиро д’Италия-2021. Хотя год снова может быть непредсказуемым. В прошлом сезоне изначально я должен был стартовать на Вуэльте Испании, но всё перевернулось, и я поехал Джиро. Думаю, в этот раз снова получу свободу бороться за генеральную классификацию, что мы обсуждали с командой. Для меня было бы великолепно улучшить результат и войти в десятку сильнейших. Это станет целью. Победить на этапе тоже было бы хорошо.

 

  Я как молодой гонщик могу пользоваться шансом, когда он появится. Если сравнивать победу на этапе и 11-е место, конечно, я бы предпочёл выиграть этап. Посмотрим, как пойдёт гонка, буду использовать возможности.

 

  Сказал бы, что на меня нет сильного давления. Конечно, у меня есть мои собственные амбиции, я сам давлю на себя, но извне прессинга нет.

 

  Каждый из гонщиков строит карьеру своей скоростью. Некоторые начинают блистать очень рано, а другим нужно несколько лет, чтобы проехать те гонки. Я ещё продолжаю открывать, где мои сильные стороны. Всегда большое внимание уделял индивидуальной гонке на время, но также стараюсь лучше и лучше проходить подъёмы, оставаться впереди, так что, надеюсь, продолжу совершенствоваться во всём».

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Josh

    Josh

    Вчера, 21:39 | Регистрация: 5.01.2021

    Дерзайте,юноша :)

  2. close2you

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 22.07.2017

    Вот мне интересно, вы себе представляете победителя Тур де Франс с таким лицом ? Понимаю, что это резкая невоспитанность с моей стороны, но все же ... лица людей ведь тоже о многом говорят, таких ...

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