Брэндон Макналти ставит целью топ-10 в общем зачёте Джиро д’Италия-2021

Брэндон Макналти: «Моя цель - десятка сильнейших в общем зачёте Джиро д’Италия-2021»

22-летний американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) в свой первый сезон на уровне Мирового тура в команде UAE Team Emirates финишировал 15-м в генеральной классификации на своём дебютном Гранд-туре – Джиро д’Италия-2020.

Итальянский Гранд-тур вновь будет целью Брэндона Макналти и в 2021 году, где он должен стартовать как сокапитан с Давиде Формоло. Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды американский велогонщик сказал, что не команда, а он сам оказывает на себя давление, ставя целью добиваться результатов.

Photo (c) UAE Team Emirates

Брэндон Макналти: «На данный момент моя цель в календаре – Джиро д’Италия-2021. Хотя год снова может быть непредсказуемым. В прошлом сезоне изначально я должен был стартовать на Вуэльте Испании, но всё перевернулось, и я поехал Джиро. Думаю, в этот раз снова получу свободу бороться за генеральную классификацию, что мы обсуждали с командой. Для меня было бы великолепно улучшить результат и войти в десятку сильнейших. Это станет целью. Победить на этапе тоже было бы хорошо.

Я как молодой гонщик могу пользоваться шансом, когда он появится. Если сравнивать победу на этапе и 11-е место, конечно, я бы предпочёл выиграть этап. Посмотрим, как пойдёт гонка, буду использовать возможности.

Сказал бы, что на меня нет сильного давления. Конечно, у меня есть мои собственные амбиции, я сам давлю на себя, но извне прессинга нет.

Каждый из гонщиков строит карьеру своей скоростью. Некоторые начинают блистать очень рано, а другим нужно несколько лет, чтобы проехать те гонки. Я ещё продолжаю открывать, где мои сильные стороны. Всегда большое внимание уделял индивидуальной гонке на время, но также стараюсь лучше и лучше проходить подъёмы, оставаться впереди, так что, надеюсь, продолжу совершенствоваться во всём».