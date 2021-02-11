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Приглашения на Джиро д'Италия-2021
104-й выпуск Джиро д'Италия пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года. Организаторы итальянского Гранд-тура объявили список проконтинентальных велокоманд, получивших приглашение на участие. Помимо 19 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт Джиро д'Италия-2021 выйдут:
Alpecin - Fenix (Bel)
Eolo Kometa Cycling Team (Ita)
Bardiani CSF Faizane (Ita)
Vini Zabu (Ita)
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Velogonec
Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
Редко пишу, но судя по всему сегодня именно тот день)
Поддерживаю тех кто против, этих недо правил.
1. Абсолютно не смотрел велоспорт первых лет 5-6 занятий велоспортом, видел пару финишей и не больше. Но прекрасно ездил с предплечьями на руле и на раме, а они тогда были ой какие не удобные. Но когда тебе нужно спрятаться от ветра, ты это делаешь уже на интуитивном уровне.
2. Для меня как для родителя, больше страха в велоспорте вызывает падения из-за сопровождения, заборов, зрителей посреди дороги, финиш под спуск, а у нас были ещё машины валящие на встречу отрыву. Чем то что мой ребенок увидит в трансляции гонки что какой-то топ велосипедист едет на раме. Так что занимались бы они лучше организацией и организаторами гонок.
А чиновники на то и чиновники, чтобы создавать видимость бурной деятельности.
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Earl57
Etoile de Besseges - Tour du G ... (3)
Кстати, тем кто следит за молодыми гонщиками (как Сезар, например,) стоит обратить внимание на Итана Хейтера. Парнишка просто великолепно проехал разделку. Стартовал одним из первых, а сместил его с первого места только Бенджамин Тома. Всего 21 сек Хейтер уступил Ганне - это дорогого стоит.
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Tamri
Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
Цитата: sashaney
Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.
Дети все равно будут пытаться экспериментировать с посадкой и делать трюки, смотрят они гонки или не смотрят. Хорошо, если смотрят, осторожнее будут. И в подражании не вижу никакой беды. Гораздо страшнее не езда на руле, а отсутствие велодорожек.
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Ice
UCI запретил велогонщикам опир ... (11)
Цитата: RVL
Саган, погоняй на заднем пожалуйста побольше,
Пока можно!
Точно, нужно пользоваться) Хотя, могут запретить гонять на заднем с повернутым передним, как это делает Саган. Тут уж ничего нельзя знать наверняка. Подумали бы лучше, что с безумными болельщиками делать, которые под велосипеды кидаются. Это посерьезнее проблема, чем локти на руле, Нибали не даст соврать)
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Shalam s Urala
Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
Цитата: sashaney
Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели
вроде-бы вы тут говорили об этом раньше Буньо. да, надо признать, - именно этот акцент в этих нелепых запретах (дети) - единственный, но оч убедительный.
дети очень любят подражать и не раз уже приходилось наблюдать их рулёжку локтями даже там, где этого вовсе не требуется. всё-таки концентрация внимания у них сами понимаете.
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sashaney
Стив Каммингс – новый спортивн ... (1)
Ну наконец то. Интересно только как сгладили шерховатости с английской вело федерацией. Гренадиры очень тесно связаны с ней, а Стив был с ними на ножах, после того, как его прокинули с Олимпиадой (или ЧМ, не помню). В любом случае такой человек не должен пропадать.
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sashaney
Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.
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sashaney
UCI запретил велогонщикам опир ... (11)
Причиной может и должна быть не только забота о безопасности. Можно сколько угодно говорить о бесстрашных рыцарях, но ... Спорт должен оставаться привлекательным и доступным как можно большей аудитории. А не только тем, кто писает на ходу и едет с закрытыми глазами в раскоряку. Там уже и так на спуске едут под, а иногда и выше 100км/ч. Кому надо, чтоб это закончилось печально? Кому надо, чтоб родитель задумался : "а надо ли мне это для моего чада?".
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