 Приглашения на Джиро д'Италия-2021

Цитата: sashaney

Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."

Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.

Дети все равно будут пытаться экспериментировать с посадкой и делать трюки, смотрят они гонки или не смотрят. Хорошо, если смотрят, осторожнее будут. И в подражании не вижу никакой беды. Гораздо страшнее не езда на руле, а отсутствие велодорожек.