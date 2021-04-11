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Тибо Пино: "На Джиро д’Италия-2021 стартую только в 100-процентной форме"

Тибо Пино не уверен, что стартует на Джиро д’Италия-2021

 

  30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) ещё не уверен, что примет участие в Джиро д’Италия-2021. В прошлом году Пино упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020 и получил травму – трещину крестца и таза.

 

Тибо Пино: "На Джиро д’Италия-2021 стартую только в 100-процентной форме"

 

  Он проехал весь французский Гранд-тур, на 8-м этапе потеряв все шансы бороться за жёлтую майку лидера. Тогда, в сентябре 2020 года, Тибо Пино  выпал из группы генеральщиков из-за сильной боли, а сейчас в интервью L’Equipe назвал эту травму «худшей в карьере».

 

  После презентации маршрута Джиро д’Италия-2021 Тибо Пино сказал, что его решение принять участие в итальянском Гранд-туре и пропустить Тур де Франс-2021 является всесторонне обдуманным.

 

  В интервью L’Equipe Тибо Пино признался, что всё ещё планирует стартовать на Джиро, но в то же время обдумывает и другие варианты, которые, однако, не включают участие в Тур де Франс-2021.

 

  Тибо Пино: «Я должен ехать Джиро д’Италия-2021, но не хочу стартовать, если не буду готов на 100%. Если будет лишь 95% формы, точно не поеду, потому что Джиро – самая трудная из гонок, не хочу снова повторить сценарий прошлого Тур де Франс и Вуэльты Испании.

 

  Ответ получу на Туре Альп, который поеду не на результат, а чтобы проверить себя, посмотреть, стала ли лучше форма. Так как Тур Альп – тяжёлая гонка с самого старта, мы сразу получим ответ.

 

  Надеюсь придерживаться плана А, но что бы ни случилось, в моей программе должны быть гонки, потому что не хочу провести в тренировках два или три месяца. Точно одно – Тур де Франс на 99% вне обсуждений, потому что мы ни разу о нём не говорили, команда уже собрана, нет причин навязывать себя в состав».

 

  Тибо Пино рассказал, что зимой проходил курс инъекций кортизоном, много работал с остеопатом и физиотерапевтами, поправлял оборудование велосипеда и растягивал мышцы спины.

 

  «Мы идентифицировали проблему, знаем, куда двигаться, но требуется время. Мне нельзя терять терпения, но после падения прошло 8 месяцев, это тянется уже долго.

 

  Всё, что я хочу – поехать на Джиро и получать удовольствие от горных этапов. Я даже не ставлю задачу поднять руки в победном жесте. Моя важнейшая победа в этом году – пройти через трудный период, найти свой уровень, не чувствовать боль и снова оживлять гонку.

 

  Эта травма стала самой серьёзной в моей карьере, я начинаю терять терпение в ожидании улучшения состояния, потому что сажусь на велосипед не для того, чтобы увидеть, что результаты в гонках стали ещё хуже».

 

  В этом сезоне Тибо Пино проехал четыре гонки, набрал 12 гоночных дней. Его следующим стартом должен стать Тур Альп-2021, который пройдёт с 19 по 23 апреля.

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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