Тибо Пино: "На Джиро д’Италия-2021 стартую только в 100-процентной форме"

- Категория:
- Giro d'Italia / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:10
Тибо Пино не уверен, что стартует на Джиро д’Италия-2021
30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) ещё не уверен, что примет участие в Джиро д’Италия-2021. В прошлом году Пино упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020 и получил травму – трещину крестца и таза.
Он проехал весь французский Гранд-тур, на 8-м этапе потеряв все шансы бороться за жёлтую майку лидера. Тогда, в сентябре 2020 года, Тибо Пино выпал из группы генеральщиков из-за сильной боли, а сейчас в интервью L’Equipe назвал эту травму «худшей в карьере».
После презентации маршрута Джиро д’Италия-2021 Тибо Пино сказал, что его решение принять участие в итальянском Гранд-туре и пропустить Тур де Франс-2021 является всесторонне обдуманным.
В интервью L’Equipe Тибо Пино признался, что всё ещё планирует стартовать на Джиро, но в то же время обдумывает и другие варианты, которые, однако, не включают участие в Тур де Франс-2021.
Тибо Пино: «Я должен ехать Джиро д’Италия-2021, но не хочу стартовать, если не буду готов на 100%. Если будет лишь 95% формы, точно не поеду, потому что Джиро – самая трудная из гонок, не хочу снова повторить сценарий прошлого Тур де Франс и Вуэльты Испании.
Ответ получу на Туре Альп, который поеду не на результат, а чтобы проверить себя, посмотреть, стала ли лучше форма. Так как Тур Альп – тяжёлая гонка с самого старта, мы сразу получим ответ.
Надеюсь придерживаться плана А, но что бы ни случилось, в моей программе должны быть гонки, потому что не хочу провести в тренировках два или три месяца. Точно одно – Тур де Франс на 99% вне обсуждений, потому что мы ни разу о нём не говорили, команда уже собрана, нет причин навязывать себя в состав».
Тибо Пино рассказал, что зимой проходил курс инъекций кортизоном, много работал с остеопатом и физиотерапевтами, поправлял оборудование велосипеда и растягивал мышцы спины.
«Мы идентифицировали проблему, знаем, куда двигаться, но требуется время. Мне нельзя терять терпения, но после падения прошло 8 месяцев, это тянется уже долго.
Всё, что я хочу – поехать на Джиро и получать удовольствие от горных этапов. Я даже не ставлю задачу поднять руки в победном жесте. Моя важнейшая победа в этом году – пройти через трудный период, найти свой уровень, не чувствовать боль и снова оживлять гонку.
Эта травма стала самой серьёзной в моей карьере, я начинаю терять терпение в ожидании улучшения состояния, потому что сажусь на велосипед не для того, чтобы увидеть, что результаты в гонках стали ещё хуже».
В этом сезоне Тибо Пино проехал четыре гонки, набрал 12 гоночных дней. Его следующим стартом должен стать Тур Альп-2021, который пройдёт с 19 по 23 апреля.
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