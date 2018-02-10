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Тибо Пино: «Чем дальше время проведения Тур де Франс-2020, тем лучше для нас»

Тибо Пино о Тур де Франс, пандемии коронавируса и тренировках в изоляции

 

 

  Для Тибо Пино новость о новых датах проведения Тур де Франс-2020 принесла облегчение, потому что 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ в начале пандемии коронавируса сомневался, что французский Гранд-тур можно будет провести с 27 июня по 19 июля.

 

  В интервью L’Equipe Тибо Пино поделился тем, как живёт во время карантина и как пандемия коронавируса коснулась его семьи. Он также отметил, что коллективные тренировки и возможность поехать в тренировочный лагерь на высоте едва ли возможны перед Тур де Франс-2020, но считает, что это не окажет влияния на его подготовку.

 

 

  Тибо Пино: «Учитывая изоляцию, чувствую облегчение. Чем дальше время проведения Тура, тем лучше для нас. В какой-то степени снялось давление. Меня не волнует тренировочный лагерь на высоте. Думаю, я буду готовиться так же, как и в 2018 году перед Вуэльтой. Собираюсь базироваться на той модели. Тогда после Джиро д’Италия, которая для меня закончилась в больнице, я не садился на велосипед три недели. Первой гонкой стал Тур Польши в конце июля, где я финишировал третьим, а тренировался я только в Вогезах. Потом пришла Вуэльта Испании, где я выиграл два этапа. Так что для меня такой план работает хорошо».

 

  Тибо Пино переживает нынешнюю ситуацию особенно тяжело не только из-за режима изоляции, но потому, что он очень волнуется  за жизнь и здоровье родителей, которые заболели коронавирусом. Отец Тибо Пино – мэр города Мелизе (Melisey), заболел в конце марта, после того, как был переизбран на свой пост, а его мама, которая работает медсестрой, заболела через четыре дня после отца. Отец Тибо Пино был госпитализирован, но уже выписан из больницы.

 

  «Мои родители оба заболели в одно время. Они до сих пор, более чем через 20 дней после начала заболевания, всё ещё чувствуют себя плохо. Рядом со мной заболели и двое соседей. Четверть населения нашего городка из 2000 жителей больны, так что, когда выходишь в магазин, скрещиваешь пальцы, чтобы самому не заболеть.

 

  Когда моего отца отправили в госпиталь после того, как он проболел 20 дней, было очень тяжело. Даже в изоляции я живу в стрессе, переживая за здоровье родителей. Я стараюсь каждый день увидеть их через окно. В течение трёх недель покупаю им хлеб и газету, потому что они нуждаются в том, чтобы с ними держали связь. Новости от них узнаю через окно. Хуже всего было утром, когда я боялся, что ночь принесёт мне плохие новости. Я волновался, шёл к их дому, ждал перед окном, и успокаивался  только, когда видел их».

 

  Тибо Пино предполагает,  что меры социального дистанцирования, ношение масок будут применяться и на Тур де Франс в августе - сентябре: «Маски точно будут на всех, на персонале и всех, кто придёт на Тур, кроме нас, тех, кто на велосипедах. Возможно, всех протестируют перед гонкой, чтобы узнать, есть ли у нас вирус. Будут введены правила, что нормально. Но сложно гарантировать безопасность на 100%.

 

  Если гонщик заболеет, появится много заболевших, потому что когда едешь в пелотоне, тяжело дышишь, в итоге на лице полно слизи, а многие гонщики кашляют. Так что, если один заразится, вирус быстро распространится. Это может вызывать тревогу, хотя на Туре ОАЭ в итоге всё обошлось довольно хорошо, без большого количества заболевших».

 

  Ранее в интервью France Télévisons Тибо Пино рассказывал, как проводит тренировки в режиме изоляции: «Думаю, мой рекорд на домашнем тренажёре – полтора часа. У меня плохо получается работать в закрытом помещении, особенно, когда хорошая погода. Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. paziz

    Сегодня, 22:12 | Регистрация: 10.02.2018

    Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея». Как завуалировано сказал "я разленился" :-D

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    sashaney-Фото
    Понимаю. Что такое продолжительный подъём? У меня кат.3 в 1,5 часах на машине. Выбираюсь туда не часто и только летом. Остальное время на холмах. 2 - 3 минуты макс. Можно делать повторения на макс обороты, потом наоборот на силу. Надо выкручиваться.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    Sezar-Фото

    Проще ответить кто в нем этого не видит.

    В этом то вся разница с Фрумом, чтобы ездить Ремко нужна мотивация, что-то интересное, безумное:). Движуха. Фрум может абстрагироваться, поставить цель и достигать ее как робот. Ну или как удав. Жизнь покажет что эффективнее. В любом случае оба герои!

  • sashaney
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    sashaney-Фото
    Ещё раз: отделяйте мух от котлет. Речь не идёт о пивном животе с одышкой, кот. Звифт позволит побороть свою лень. Тут хвала Звифту. Речь идёт о топ спортсменах.
    "Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея." Ну это Пино говорит. Он же в этом не разбирается.
  • motte
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    motte-Фото

    Я не вижу в нем абсолютно второго Меркса, одно лишь общее, он бельгиец.

  • paziz
    Тибо Пино: «Чем дальше время п ... (1)
    paziz-Фото
    Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея». Как завуалировано сказал "я разленился" :-D
  • paziz
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (3)
    paziz-Фото
    Что за сумасшедший парень Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса?
  • Адриен
    Алехандро Вальверде об изоляци ... (6)
    Адриен-Фото

    Что мобилизует человеческие силы и возможности ? Достижимая цель и уверенность в завтрашнем дне. А когда этого нет - приходит осознание бессмысленности , апатия и депрессия... "... мы не знаем ближайших целей... Посмотрим...Всё будет сильно испорчено...не знаешь, какие цели поставить...Не знаю, что будет дальше...мотивации при этом почти никакой...". НЕТ МАЛЕЙШЕЙ ИСКОРКИ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ. Вот что паршиво... Помните, что у А.Дюма говорит Д*Артаньян - "Ваше величество, вы можете ждать, потому что вы молоды; но у меня, ваше величество, нет времени ждать!". Век спортивной карьеры короток, каждый год на вес золота. И такие мастера, как Вальверде стараются завершить карьеру "громко хлопнув дверью"... А такой финал, какой намечается сейчас - это просто исчезновение, сход с последнего этапа Большого Гран Тура. Обидно...

  • RVL
    Алехандро Вальверде об изоляци ... (6)
    RVL-Фото
    Как и многим олимпионикам...
    Там вообще может быть крах несостоявшихся карьер...и их досрочное завершение
  • motte
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    motte-Фото

    С Петром трудно не согласиться

  • Joe
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (11)
    Joe-Фото

    Не понимаю тех, кто яро противопоставляет станок и шоссе. В обычных обстоятельствах они отлично дополняют друг друга. Для станка существует множество тренировочных программ для межсезонья, которые в условиях российского климата незаменимы для любителей. Тот же zwift мотивирует людей подняться с дивана и добавляет азарта и разнообразия тем, кто раньше просто страдал на станке. Все это еще и какая-то пропаганда нашего спорта, который в РФ, увы, оказался далеко на периферии общественного внимания, а сейчас просто спасение для тех, кто сидит дома. Если есть у вас возможность выезжать на шоссе - радуйтесь, но постарайтесь понять и других.

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