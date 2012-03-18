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Тибо Пино не сможет тренироваться 20 дней после схода с Тур де Франс-2019

Причиной схода Тибо Пино с Тур де Франс-2019 стало повреждение  четырёхглавой мышцы бедра

 

 

  Тибо Пино, сошедший с Тур де Франс-2019 во время 19 этапа, не сможет вернуться на велосипед в течение трёх недель. Команда Groupama-FDJ сообщила, что у 29-летнего французского гонщика разрыв четырёхглавой мышцы бедра.

 

В пресс-релизе команды Groupama-FDJ говорится: «Дополнительное медицинское обследование подтвердило травму медиальной широкой мышцы бедра и межфасциальный ушиб. Он сможет возобновить тренировки через 20 дней».

 

 

  Хотя команда сообщала, что травма Тибо Пино была спровоцирована ударом из-за резкого торможения на 17-м этапе, сам гонщик не уверен в этом, так как сильную боль почувствовал на старте следующего этапа, о чём рассказал в интервью Le Monde: «Боль стала сильнее на Изоар, там всё уже стало плохо. На Коль дю Лотаре я крутил педали одной ногой. Мы ехали на большой передаче, ветер дул в спину, и мне было очень-очень больно. Я ждал, когда будет Галибье, где я мог ехать сам и на маленькой звёздочке. Тот подъём более плавный».

 

 В интервью L’Equipe после схода Тибо Пино сказал, что только победа на Тур де Франс поможет ему забыть случившееся:

 

 «Не знаю, чем заслужил это. Не понимаю. Я стартовал на Тур де Франс семь раз и сошёл четыре раза, в то время как на других гонках никогда не сходил. Это случается только на Гран-турах, хотя они – моя территория.

 

Чтобы забыть всё это, все эти мучения, нужна только победа. Подиум меня больше не устроит. Чтобы всё забыть, я должен выиграть Тур".

 

 

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. chel

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 6.07.2014

    Здоровья и удачи. Симпатизирую ему как гонщику и человеку.

  2. Имя: niksi

    niksi

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 25.07.2019

    "Разрежьте сердце мне - найдёте в нём Париж!"

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 4.08.2018

    На самом деле Тибо сходил и с Вуэльты и с Джиро. Может, он предпочитает забыть, особенно прошлый год?

  4. Имя: Роман

    Dereguzov

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 18.03.2012

    Надеюсь что ошибаюсь, но есть ощущкние, что это потолок, и выше уже не будет. Очень бы такого не хотелось! Один из немногих атакующих горняков в пелетоне. Но видимо организм три недели на максимуме не выдерживает.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 18.09.2014

    Очень, очень жаль, что так получилось.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Александра
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Александра-Фото

    Очень, очень жаль, что так получилось.

  • Александра
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Александра-Фото

    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

  • Dereguzov
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Dereguzov-Фото

    Надеюсь что ошибаюсь, но есть ощущкние, что это потолок, и выше уже не будет. Очень бы такого не хотелось! Один из немногих атакующих горняков в пелетоне. Но видимо организм три недели на максимуме не выдерживает.

  • Серафим
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (15)
    Серафим-Фото
    Шон Келли выиграл кучу классик, почти все монументы по несколько раз. При этом выигрывал Вуэльту, был и на подиуме. На ТДФ был в пятерке не раз.
    И мог выиграть не один грандтур, но предпочитал ездить классики, как Жужу, вообще больше любил классики.
    Финьон, кроме многодневок, выигрывал Флеш Валлонь и Милан-Сан-Ремо 2 раза.
    Нибали, кстати - две Ломбардии, МСР.
  • Серафим
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Серафим-Фото

    На самом деле Тибо сходил и с Вуэльты и с Джиро. Может, он предпочитает забыть, особенно прошлый год?

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (15)
    Hammill-Фото
    Ну Алехандро более менее объединил. Пускай всего одна Вуэльта, но зато россыпь призовых мест. Не Меркс конечно, но и эпоха уже другая совсем.
  • Astanaforever
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Tamri
    А Ильнур где? Почему его не назвали в составе Катюши?
    Слухи. Ильнур уходит в Санвеб. ..............Половинка того, половинка этого. Ничего хорошего не будет. Концепции разные. Разные стили..подходы, тренера. Короче, как в песне. . ( слепила из того, что было..)
  • levonardo
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Tamri
    А Ильнур где? Почему его не назвали в составе Катюши?
    Практически наверняка уходит в ССС. Но это не точно.

    Цитата: Mikael
    На логотип как-то все равно. С одним Страховым я за эту команду болеть точно не буду. К Кинтане тоже равнодушен. Если бы взяли к тем гонцам что есть по 2-3 молодых русских и бретонских гонщика, то было бы интересно, а так какая-то лажа.
    А как же Нильс? Очень надеюсь на этого парня, другое дело действительно ли ему дадут хорошую команду на классики.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Mikael-Фото
    Ищет себе новое место.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Mikael-Фото

    На логотип как-то все равно. С одним Страховым я за эту команду болеть точно не буду. К Кинтане тоже равнодушен. Если бы взяли к тем гонцам что есть по 2-3 молодых русских и бретонских гонщика, то было бы интересно, а так какая-то лажа.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
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