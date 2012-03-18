Тибо Пино не сможет тренироваться 20 дней после схода с Тур де Франс-2019

Причиной схода Тибо Пино с Тур де Франс-2019 стало повреждение четырёхглавой мышцы бедра

Тибо Пино, сошедший с Тур де Франс-2019 во время 19 этапа, не сможет вернуться на велосипед в течение трёх недель. Команда Groupama-FDJ сообщила, что у 29-летнего французского гонщика разрыв четырёхглавой мышцы бедра.

В пресс-релизе команды Groupama-FDJ говорится: «Дополнительное медицинское обследование подтвердило травму медиальной широкой мышцы бедра и межфасциальный ушиб. Он сможет возобновить тренировки через 20 дней».

Хотя команда сообщала, что травма Тибо Пино была спровоцирована ударом из-за резкого торможения на 17-м этапе, сам гонщик не уверен в этом, так как сильную боль почувствовал на старте следующего этапа, о чём рассказал в интервью Le Monde: «Боль стала сильнее на Изоар, там всё уже стало плохо. На Коль дю Лотаре я крутил педали одной ногой. Мы ехали на большой передаче, ветер дул в спину, и мне было очень-очень больно. Я ждал, когда будет Галибье, где я мог ехать сам и на маленькой звёздочке. Тот подъём более плавный».

В интервью L’Equipe после схода Тибо Пино сказал, что только победа на Тур де Франс поможет ему забыть случившееся:

«Не знаю, чем заслужил это. Не понимаю. Я стартовал на Тур де Франс семь раз и сошёл четыре раза, в то время как на других гонках никогда не сходил. Это случается только на Гран-турах, хотя они – моя территория.

Чтобы забыть всё это, все эти мучения, нужна только победа. Подиум меня больше не устроит. Чтобы всё забыть, я должен выиграть Тур".