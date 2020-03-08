Тибо Пино о своей форме перед Париж-Ницца-2020 и целях на гонку

RVL

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) Здесь про велосипеды ! ))

RVL

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) Где гонялся расскажи, где служил - ты знаешь сайт где рассказать.

Серафим

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) Похоже, если гонки будут все больше отменять, больше нам тут ничего и не останется,как порассуждать на темы - служить или не служить, любить или не любить и т.д. Если нет тем в гонках, найдем темы около гонок. Здесь тоже немало интересного. А вот вряд ли интересно кому - где я служил, сколько служил, почему не пацифист и не ссыкло ли.

RVL

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) чувак, проехали уже...остынь...

RVL

Команда Jumbo-Visma отказалась ... (2) похоже юмбо и мувистар не особо расчитывали на результат...

M-07

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) Цитата: Camel Цитата: uran Армия? А вы там были чтоб делать такие безапелляционные заявления?

Вам не нравится вывод Zhanzhak ? Почему?

А я до сих пор служу и с выводом Zhanzhak согласен. Что не так?

Неужели вы на стороне бздиловатых подростков, которые готовы голову себе временно отрезать, лишь бы не служить. Ему инереснее нюхать, жевать и колоться, но ни в коем случае не служить. Мама так сказала. А папа спился.

Вам не нравится вывод? Почему?А я до сих пор служу и с выводомсогласен. Что не так?Неужели вы на стороне бздиловатых подростков, которые готовы голову себе временно отрезать, лишь бы не служить. Ему инереснее нюхать, жевать и колоться, но ни в коем случае не служить. Мама так сказала. А папа спился. А почему надо служить-то? Что плохого в том, чтобы не служить и не хотеть служить? Что хорошего, когда солдата в любой момент могут послать в горячую точку без права отказа из-за интересв каких-то там мразей сверху? Я, например, против всей этой военщины, против войн. Войны по сути направлены против обычных людей, которые друг друга убивают за чужие интересы, а сильные мира сего имеют с этого профит и друг друга не убивают. Поэтому я против армии как вида.

GTX

Команда Jumbo-Visma отказалась ... (2) А я все жду когда Роглич появиться

Camel

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20) Цитата: uran Армия? А вы там были чтоб делать такие безапелляционные заявления? Вам не нравится вывод Zhanzhak ? Почему? А я до сих пор служу и с выводом Zhanzhak согласен. Что не так? Неужели вы на стороне бздиловатых подростков, которые готовы голову себе временно отрезать, лишь бы не служить. Ему инереснее нюхать, жевать и колоться, но ни в коем случае не служить. Мама так сказала. А папа спился.

Виктор Сироткин

Грег Ван Авермат – один из гер ... (9) блин, прошлогодняя Лягуха - шедевр. Неужели сложно сначала порадовать болельщиков скандальным постером, а потом уже по требованию вышестоящих органов "перепридумать" что-то либеральное?

Camel

Старт Тиррено-Адриатико, Милан ... (1) Вселенская паника! Страх перед ответственностью! Страх потерять теплое место (должность). Организаторы Милан-Сан-Ремо решили войти в Историю отмен. Только тогда причиной были войны, а сейчас - страх накосячить. Примите строгие медико-профилактические меры и проведите Монументальную классику. К ней же годами идут, готовятся, составы подбирают. Нет! Страшно... А вдруг с места вылечу... Лучше отложить... Да лучше уж вообще отменить! Монументы не должны менять дат проведения. К ним специально подводят спортивную форму те, кто мечтал с детства победить. Команды, отказавшиеся участвовать в гонках до 23 марта, приняли решение как минимум нелогичное. Они считают, что к этой дате вирус будет блокирован? Та я вас умоляю! Такие решения должны приниматься коллективом, а не теми, кто боится потерять нагретое место. Сезон пошел прахом.