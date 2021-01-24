VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь хочет принять участие в Джиро д’Италия в 2021 году

Эган Берналь рассматривает возможность дебюта на Джиро д’Италия в 2021 году

 

 

  Дебют Эгана Берналя на Джиро д’Италия может состояться в 2021 году. Календарь гонок 24-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers ещё не определён. Ожидается, что он начнёт сезон с чемпионата Колумбии или с Вуэльты Валенси. О своём желании выйти на старт итальянского Гранд-тура Эган Берналь рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

Эган Берналь хочет принять участие в Джиро д’Италия в 2021 году

  Эган Берналь: «Хотел бы принять участие в Джиро д’Италия-2021. Это будет моей целью номер один. По недавнему интервью, которое я давал в Колумбии, создалось впечатление, что я готовлюсь к Тур де Франс. Но Джиро – первый Гранд-тур в календаре, и моя цель номер один.

 

   Я не знаю, поеду ли как лидер или буду помогать товарищам по команде, капитану, который будет сильнее меня. Мои слова не значат, что всё уже решено. Мы ещё должны обсудить это с командой. Всё зависит от того, как пойдёт моё восстановление».

 

  Эган Берналь должен был впервые принять участие в Джиро д’Италия в 2019 году, но из-за падения во время тренировки перед итальянским Гранд-туром, итогом которого стал перелом ключицы, от старта пришлось отказаться. В этот год Берналь стал первым колумбийским гонщиком, выигравшим Тур де Франс.

 

 В 2020 году он не смог защитить титул и сошёл с французского Гранд-тура после 16-го этапа из-за болей в спине, причиной которых стал сколиоз.

 

  «Я проходил тесты, и мне говорили разные мнения. Было сложно, но всё решилось, я снова чувствую себя как велогонщик. Сколько себя помню, всегда жил с болью в спине, но никогда ещё она не была такой сильной как во время Тур де Франс. Левая нога у меня длиннее почти на 2 – 1,7 см. По этой причине возник сколиоз. Один из дисков зажал нерв, который “контролирует” мышцу ягодицы и ноги. Цель полностью избавиться от боли, но это долгий процесс.

 

  Сейчас мне намного лучше. Чувствую себя хорошо, очень мотивирован. Я не выступал в гонках почти четыре месяца. Рассчитываю начать сезон в начале февраля, хотя я ещё не в лучшей форме».

 

  В первую неделю января 2021 года Эган Берналь 29 часов тренировался на дорогах, включая 275-километровый выезд с товарищем по команде Ineos Grenadiers Брэндоном Риверой.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    кто на ком стоял? какие трековики?

    вдруг не знаете - экспертам за работу деньги платят. поэтому все они - где-то не тут. тут просто мнениями делятся. безответственно и бесплатно

    вдохните, выдохните, постарайтесь успокоиться. никто никого не бракует. и Пидкок, надеюсь, удивит всех чем-то в про. но (моё мнение) - не на рубэ точно. и МВДП и Ван Арт тут ровно нипричём

    если у дам встало модным очаровываться кроссменами - составьте им компанию

    ps

    можно еще подемонстрировать плюсы прыгунов с тармплина

  • Shalam s Urala
    Бенуа Коснефруа откладывает ст ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Финьона напоминает )

  • Rokka
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Rokka-Фото
    Очередной слёт экспертов. Earl57 довольно по фактам разобрала и продемонстрировала плюсы кроссменов. О какой фактурности тут вообще говорится? Вы его с трековиками в один ряд хотите поставить? В пелотоне куча топ гонцов которые начинали с кросса. Вопрос шоссейной формы придёт со временем. Пидкок ещё даже не начал про карьеру а тут эксперты уже забраковали его)) почему то даже ближайшим конкурентам - Ван Арту и Ван дер Пулу ничего не мешает побеждать и более опытных гонцов на различных рельефах. Совпадение? Не думаю
  • Shalam s Urala
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Парню 21 год, а его сравнивают не с ровесниками, а с гонщиками старше и опытнее. Вы считаете это нормальным?

    парень то вроде как толкует о своих шансах на взрослых гонках? - с кем же ещё его сравнивать то?

    Цитата: Earl57
    На следующий год попробует проехать, причем опять же ничего не говорит о победе.

    да просто совсем ничего )

    Цитата: Том Пидкок
    Конечно, если выиграю, стану первым победителем с весом до 60 кг. Это одна из моих целей.

    в "русскоязычном интернете" никто не против, чтобы такой вот воробей утащил вдруг булыжник у жирных гусей. кто ж против чудес? но это уж как-то сильно не пляшет со всей велосипедной физикой. дело не только в чистой мощи (которую коням на рубэ не требуется тащить в гору). дело в продолжительности этого банкета, где "пока толстый сохнет, худой сдохнет". и соббсно в булыге, на которой "весу пера" всю душу вытрясет. ну сложно таким весом заставить раму хоть что-то там аммортизировать.

    история пока не знает просто ни одного победителя андеровской рубэ, кто бы взял взрослый булыжник. и вот о таком шансе рассуждает человек с максимально неподходящей для этого фактурой. ну ок - все мы любим сказки )

  • RVL
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    RVL-Фото
    Просто вы сильнее марка. ;)
  • Александра
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    Александра-Фото
    Да в пелотоне полно, на кого букмекеры не ставят! Что ж, всех разогнать? Тогда останется только Инеос.))
  • Александра
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    Александра-Фото
    Нет, меня он ни при каких условиях не возьмет.)) Но есть же гонщики в пелотоне и послабее, чем Марк.
    И ниже уже писали, что не не Лефевр платит, а спонсор. Старый Лис скуп, умен, предусмотрителен и знает толк в пиаре)
  • Александра
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Александра-Фото

    Мне нравится эта молодежь.)

  • RVL
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    RVL-Фото
    умеете вы вот так деликатно..)
  • Earl57
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Earl57-Фото
    Он как бы о том же и говорит, что не спешит. На следующий год попробует проехать, причем опять же ничего не говорит о победе. У него есть время, и есть чем заняться помимо Рубэ. Он не торопится, и его не торопят, что немаловажно.
    Он пробует, экспериментирует, изучает себя, учится на своих и чужих ошибках. Развивается и прогрессирует. И этим Томми мне интересен. Как и Ван Арт.
    И не стоит забывать, что формально Пидкок неопрофи.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 января

Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo)

Joan Bou Company (Euskaltel - Euskadi)

Jose Felix Parra (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2021 (36)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)