Эган Берналь хочет принять участие в Джиро д’Италия в 2021 году

Эган Берналь рассматривает возможность дебюта на Джиро д’Италия в 2021 году

Дебют Эгана Берналя на Джиро д’Италия может состояться в 2021 году. Календарь гонок 24-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers ещё не определён. Ожидается, что он начнёт сезон с чемпионата Колумбии или с Вуэльты Валенси. О своём желании выйти на старт итальянского Гранд-тура Эган Берналь рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Эган Берналь: «Хотел бы принять участие в Джиро д’Италия-2021. Это будет моей целью номер один. По недавнему интервью, которое я давал в Колумбии, создалось впечатление, что я готовлюсь к Тур де Франс. Но Джиро – первый Гранд-тур в календаре, и моя цель номер один.

Я не знаю, поеду ли как лидер или буду помогать товарищам по команде, капитану, который будет сильнее меня. Мои слова не значат, что всё уже решено. Мы ещё должны обсудить это с командой. Всё зависит от того, как пойдёт моё восстановление».

Эган Берналь должен был впервые принять участие в Джиро д’Италия в 2019 году, но из-за падения во время тренировки перед итальянским Гранд-туром, итогом которого стал перелом ключицы, от старта пришлось отказаться. В этот год Берналь стал первым колумбийским гонщиком, выигравшим Тур де Франс.

В 2020 году он не смог защитить титул и сошёл с французского Гранд-тура после 16-го этапа из-за болей в спине, причиной которых стал сколиоз.

«Я проходил тесты, и мне говорили разные мнения. Было сложно, но всё решилось, я снова чувствую себя как велогонщик. Сколько себя помню, всегда жил с болью в спине, но никогда ещё она не была такой сильной как во время Тур де Франс. Левая нога у меня длиннее почти на 2 – 1,7 см. По этой причине возник сколиоз. Один из дисков зажал нерв, который “контролирует” мышцу ягодицы и ноги. Цель полностью избавиться от боли, но это долгий процесс.

Сейчас мне намного лучше. Чувствую себя хорошо, очень мотивирован. Я не выступал в гонках почти четыре месяца. Рассчитываю начать сезон в начале февраля, хотя я ещё не в лучшей форме».

В первую неделю января 2021 года Эган Берналь 29 часов тренировался на дорогах, включая 275-километровый выезд с товарищем по команде Ineos Grenadiers Брэндоном Риверой.