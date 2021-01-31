Главный спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и составе на 2021 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:15
Аллан Пейпер: «Команда UAE Team Emirates усилила состав на 2021 год»
Аллан Пейпер (Allan Peiper), главный спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates, считает, что состав команды на 2021 год с приходом Рафала Майки, Маттео Трентина и Марка Хирши значительно усилился, а на Тур де Франс-2021 команда сможет противостоять таким сильным соперникам как Jumbo-Visma и Ineos Grenadiers. Своё мнение о перспективах команды Аллан Пейпер выразил во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды.
Аллан Пейпер: «Это самая сильная команда из всех, с которыми я работал. По всем критериям у UAE Team Emirates сильнейший состав. Нам повезло, что мы усилили его перед вызовом, который ждёт на Тур де Франс-2021, что мы заключили контракты с Майкой и Хирши, а также, что у нас есть контракты с теми молодыми ребяами, которые уже выступают в команде. Нам ещё надо работать, но у нас уже точно есть мощь, чтобы привезти на Тур де Франс предельно сконцентрированную команду, готовую бороться за жёлтую майку с первого дня. Это вызов, но это отличный вызов.
В прошлом году команда на Туре была ослаблена сходом Ару, переломами у Давиде Формоло и Давида Де ла Круза, болезнью Марко Маркато. Команда продолжает развиваться, мы только четвёртый год в Мировом туре, поэтому зимой мы приняли в состав сильных гонщиков – Хирши и Майку.
Мы можем прибавить к имеющейся команде несколько хороших ребят вместе с Миккелем Бьергом и Брэндоном Макналти, поэтому я уверен, что у нас достаточно сил, чтобы защищаться или атаковать, если будет необходимо. Не собираюсь утверждать, что мы будем вести гонку как Ineos или Jumbo-Visma. Это не наша тактика.
Тадей Погачара доказал, что может выиграть Тур де Франс. Он финишировал третьим на Вуэльте Испании в 2019, проявил себя на всех рельефах, где сумел удержаться своими силами. Думаю, с тем составом, который есть сейчас, мы сможем быть готовы к любым ситуациям, дадим ему возможность находиться на правильных позициях. И ещё раз скажу, что мы не нуждаемся в том, чтобы следовать за другими крупными командами. Мы достаточно компетентны и сильны, чтобы следовать своему плану на Туре. Если будет нужно, мы возьмём на себя ответственность.
Единственное препятствие на пути крупных гонщиков, как мы видели в прошлом, это давление из-за контрактов, денег, обстоятельств, которые пошли не так, как они хотели бы. Это разрушает или становится ахиллесовой пятой.
У Тадея уникальный характер, не такой, как у гонщиков, с которыми я работал как спортивный директор или гонялся, когда был велогонщиком. Основательность, отсутствие витания в облаках - решающие факторы, благодаря которым он сохраняет свою траекторию.
За последние два года я хорошо узнал личные качества Тадея – спокойствие, благодарность всем, кто его окружает, персоналу и гонщикам, его эмоциональное равновесие. Он никогда не бывает негативно настроен, никогда не критикует. Конечно, стресс всегда присутствует, но минимизируя стресс, он может продолжать выступать так, как всегда».
Аллан Пейпер коснулся и распределения сил на классиках. Он считает, что Маттео Трентин может стать недостающим звеном, которого не хватало Александру Кристоффу для следующей крупной победы.
«Я обсуждал цели с Трентином и Алексом. Думаю, даже просто в тех обсуждениях, что мы провели, уже найдена хорошая динамика. Алекс последние два года финишировал третьим на Туре Фландрии, и в этих случаях он очень нуждался в команде, которая закрывала бы просветы или контролировала ситуацию. Возможно, Трентин нужен в этой гонке. Он уже рассказал, какие велогонки его интересуют – Харельбенке, Варегем, гонки этого калибра, которые не слишком подходят Алексу. Они для него недостаточно протяжённые. Он удерживает свою мощность на протяжении 260-270 км. С ними двумя мы сможем найти баланс лидерства. Надеюсь, Гавирия будет на том же уровне, на котором был два года назад, когда помогал Алексу. На эти равнинные классики у нас есть две или три сильных карты».
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