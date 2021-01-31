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Главный спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и составе на 2021 год

Аллан Пейпер: «Команда UAE Team Emirates усилила состав на 2021 год»

 

 

  Аллан Пейпер (Allan Peiper), главный спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates, считает, что состав команды на 2021 год с приходом Рафала Майки, Маттео Трентина и Марка Хирши значительно усилился, а на Тур де Франс-2021 команда сможет противостоять таким сильным соперникам как Jumbo-Visma и Ineos Grenadiers. Своё мнение о перспективах команды Аллан Пейпер выразил во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды.

 

Главный спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и составе на 2021 год

 

  Аллан Пейпер: «Это самая сильная команда из всех, с которыми я работал. По всем критериям у UAE Team Emirates сильнейший состав. Нам повезло, что мы усилили его перед вызовом, который ждёт на Тур де Франс-2021, что мы заключили контракты с Майкой и Хирши, а также, что у нас есть контракты с теми молодыми ребяами, которые уже выступают в команде. Нам ещё надо работать, но у нас уже точно есть мощь, чтобы привезти на Тур де Франс предельно сконцентрированную команду, готовую бороться за жёлтую майку с первого дня. Это вызов, но это отличный вызов.

 

  В прошлом году команда на Туре была ослаблена сходом Ару, переломами у Давиде Формоло и Давида Де ла Круза, болезнью Марко Маркато. Команда продолжает развиваться, мы только четвёртый год в Мировом туре, поэтому зимой мы приняли в состав сильных гонщиков – Хирши и Майку.

 

  Мы можем прибавить к имеющейся команде несколько хороших ребят вместе с Миккелем Бьергом и Брэндоном Макналти, поэтому я уверен, что у нас достаточно сил, чтобы защищаться или атаковать, если будет необходимо. Не собираюсь утверждать, что мы будем вести гонку как Ineos или Jumbo-Visma. Это не наша тактика.

 

  Тадей Погачара доказал, что может выиграть Тур де Франс. Он финишировал третьим на Вуэльте Испании в 2019, проявил себя на всех рельефах, где сумел удержаться своими силами. Думаю, с тем составом, который есть сейчас, мы сможем быть готовы к любым ситуациям, дадим ему возможность находиться на правильных позициях. И ещё раз скажу, что мы не нуждаемся в том, чтобы следовать за другими крупными командами. Мы достаточно компетентны и сильны, чтобы следовать своему плану на Туре. Если будет нужно, мы возьмём на себя ответственность.

 

  Единственное препятствие на пути крупных гонщиков, как мы видели в прошлом, это давление из-за контрактов, денег, обстоятельств, которые пошли не так, как они хотели бы. Это разрушает или становится ахиллесовой пятой.

 

  У Тадея уникальный характер, не такой, как у гонщиков, с которыми я работал как спортивный директор или гонялся, когда был велогонщиком. Основательность, отсутствие витания в облаках  - решающие факторы, благодаря которым он сохраняет свою траекторию.

 

  За последние два года я хорошо узнал личные качества Тадея – спокойствие, благодарность  всем, кто его окружает, персоналу и гонщикам, его эмоциональное равновесие. Он никогда не бывает негативно настроен, никогда не критикует. Конечно, стресс всегда присутствует, но минимизируя стресс, он может продолжать выступать так, как всегда».

 

  Аллан Пейпер коснулся и распределения сил  на классиках. Он считает, что Маттео Трентин может стать недостающим звеном, которого не хватало Александру Кристоффу для следующей крупной победы.

 

  «Я обсуждал цели с Трентином и Алексом. Думаю, даже просто  в тех обсуждениях, что мы провели, уже найдена хорошая динамика. Алекс последние два года финишировал третьим на Туре Фландрии, и в этих случаях он очень нуждался в команде, которая закрывала бы просветы или контролировала ситуацию. Возможно, Трентин нужен в этой гонке. Он уже рассказал, какие велогонки его интересуют – Харельбенке, Варегем, гонки этого калибра, которые не слишком подходят Алексу. Они для него недостаточно протяжённые. Он удерживает свою мощность на протяжении 260-270 км. С ними двумя мы сможем найти баланс лидерства. Надеюсь, Гавирия будет на том же уровне, на котором был два года назад, когда помогал Алексу. На эти равнинные классики у нас есть две или три сильных карты».

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates

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Комментарии

  • sashaney
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    sashaney-Фото

    Александр, глазами пожалуйста пользуйтесь по назначению. Где я написал про спринт? Я написал про джентельменство. Его становится меньше. В спринте в том числе. Спринт - это не отдельный вид спорта и не сферический конь в вакуме. В нём всё в тех же пропорциях, как и во всём остальном. Только происходит быстрее, не надо ждать часами, чтобы увидеть отсутствие хороших манер.
    Да, и если "нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие", то это стрельнет. Рано или поздно. А голове должен быть мозг. Работающий мозг. А не функция отдачи комад ногам:"shut up legs".

  • RVL
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    RVL-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены.
    просто вы не о тех ценностях видимо...пены везде предостаточно. важно отделять зерна от плевел. 

  • RVL
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    RVL-Фото
    странно, что вы некий единичный случай , естественно дикий, распространяете на часть общества, в котором не живете даже географически.
    помните чикатило? и какие выводы сделать должна мать двоих детей из брюсселя о территории где обитал этот персонаж?
  • tds
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (8)
    tds-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: tds
    Пошол по стопам Ники Терпсты.

    Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)
    В какую сильную? Там пенсионер Авермат, когда был в СССР тоже говорил, что закидаем шапками с Трентином, а Нассен все время где-то рядом, но увы. В квиках им давали шанс (Терспта и Юнгелсь) побеждать.
  • Zhanzhak
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    Zhanzhak-Фото
    Я не совсем поняла ваш комментарий.
    Но, попробую ответить.
    Я как раз таки на своём месте, и никуда не собираюсь.
    Я писала об обществе в целом, по-моему понятно написала.
    Вы меня простите, но для меня дико получать такие приветствия, я мама 2 детей так что, понимаете. И это не «...и что?» Да и не за что мне слать подобное. Странно, что вы рассматриваете это как частный случай и вполне спокойно так рассуждаете. Когда, подобное стало нормой, что бы такие деяния вдруг стали «частным случаем» в современном обществе? Вопрос в том, что вообще с людьми стало? Я понимаю, что вы не оправдываете этого поступка, но все же? Это же дикость! А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены. Я это имела в виду. Там живут такие же люди, дичь творящую, и преступления совершающие, в чем ценность их общества? Это вопрос скорее не к ним, а к нам, в широком смысле.
    Полемику на велосипедном паблике разводить не хочу, я выразила лишь своё негодование подобным поступкам, которые творят люди.
  • flugegeheimen
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    Много времени потерял, пытаясь что-то изобразить в генерале. Удачи Бобу на классиках. 

  • RVL
    Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (2)
    RVL-Фото

    Карантин и «Катюша». Как российские велогонщики будут выступать на Играх в Токио?
     

    https://velolive.com/velo_news/20466-karantin-i-katyusha-kak-rossiyskie-velogon
    schiki-budut-vystupat-na-igrah-v-tokio.html

     

     



    решил подбодрить тему про мурсию, так же как тема ОИ и ТДФ подбодрилась темой про фанбэт и катюшу. или наоборот.

    ну а почему не обсудить то?

    у меня прямые комменты отключены к теме где про российских велогонщиков вообще ни слова))) но к новому гимну приплетен эвенпул и фавбэт.

    рекламная интеграция-ну пусть так...норм...жить нужно всем. только ремко с таким кэфом -странная ставка. с учетом что он даже еще в седло не особо планирует садиться.



    что хотел сказать автор статьи? накомячил новостей событий в кучу.

     

    по гимну печально конечно, что некие господа воюют до сих пор с кем то у себя в головах...облажавшись на допинге по полной.

    почему не выпустить людей на ОИ под условный "дельтаплан" В.Леонтьева...)))

     



    ах , да..это же про дельтапланеристов...какие тут велосипедисты..)))

    а выходила на берег катюша, типа велосипедисты)))

  • RVL
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    RVL-Фото

    получается вас видно здесь не должно быть? или вы по ту сторону?

    любому,и мне и вам могут прислать ту же веревку...и что? причем здесь Европа? это частнвый случай, требующий полицейского расследования

  • Zhanzhak
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    Zhanzhak-Фото

    Потому что (современные) люди в принципе (на сегодняшний день) так устроены! Хороших людей не видно, (хочется верить в то, что их большинство!), они не лезут в кадр и не хвастаются своими праведными делами, а людей с плохим воспитанием и отсутствием такового или не знающих о САМОвоспитании ничего- становится просто угрожающее количество! Ненависть, нацизм, экстремизм, шовинизм, терроризм - вот реалии наших дней сейчас! С чего будет формироваться здоровое общество? Вдумайтесь: прислали веревку, для того что бы он повесил на ней своего ребёнка! И это (мать её ) Европа! Европейцы! Все рвутся туда, европейцы -пример для подражания! Толерантная Европа! Да в африканских деревнях далеких от цивилизации, человеколюбия гораздо больше, чем в Европе , да и у нас тоже, что уж там!

    Мы это обсуждали здесь, но я повторюсь, простите: они осознано идут в этот травмоопасный вид спорта, значит соглашаются и принимают все последствия! Но, ни кто из гонцов не садится в седло, что бы не доехать!
    Рада, что Якобсен выжил и поправляется, но и Дилана мне по человечески жаль!
    Имхо

  • EL-Fenomeno
    Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот так можно сломать жизнь человеку раз и навсегда; достать все его чувства и страхи, затравить до потери ощущения "пространства" и времени так сказать.

    А казалось бы толерантная Европа. Ну провинился человек, серьёзно, никто не спорит. Наказали...да он сам себя этим инцидентом наказал. Нет, оказывается некоторым людям мало этого. Нужно задавить ментально, психологически, морально во всех аспектах и на всех уровнях. Чё ему в тюрьму теперь чтобы успоколись? Или послать всех и совершить суицид!

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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