Главный спортивный директор команды UAE Team Emirates о целях и составе на 2021 год

sashaney

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) Александр, глазами пожалуйста пользуйтесь по назначению. Где я написал про спринт? Я написал про джентельменство. Его становится меньше. В спринте в том числе. Спринт - это не отдельный вид спорта и не сферический конь в вакуме. В нём всё в тех же пропорциях, как и во всём остальном. Только происходит быстрее, не надо ждать часами, чтобы увидеть отсутствие хороших манер.

Да, и если "нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие", то это стрельнет. Рано или поздно. А голове должен быть мозг. Работающий мозг. А не функция отдачи комад ногам:"shut up legs".

RVL

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) Цитата: Zhanzhak А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены. просто вы не о тех ценностях видимо...пены везде предостаточно. важно отделять зерна от плевел. просто вы не о тех ценностях видимо...пены везде предостаточно. важно отделять зерна от плевел.

RVL

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) странно, что вы некий единичный случай , естественно дикий, распространяете на часть общества, в котором не живете даже географически.

помните чикатило? и какие выводы сделать должна мать двоих детей из брюсселя о территории где обитал этот персонаж?

tds

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (8) Цитата: Ice Цитата: tds Пошол по стопам Ники Терпсты.

Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)

Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры) В какую сильную? Там пенсионер Авермат, когда был в СССР тоже говорил, что закидаем шапками с Трентином, а Нассен все время где-то рядом, но увы. В квиках им давали шанс (Терспта и Юнгелсь) побеждать.

Zhanzhak

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) Я не совсем поняла ваш комментарий.

Но, попробую ответить.

Я как раз таки на своём месте, и никуда не собираюсь.

Я писала об обществе в целом, по-моему понятно написала.

Вы меня простите, но для меня дико получать такие приветствия, я мама 2 детей так что, понимаете. И это не «...и что?» Да и не за что мне слать подобное. Странно, что вы рассматриваете это как частный случай и вполне спокойно так рассуждаете. Когда, подобное стало нормой, что бы такие деяния вдруг стали «частным случаем» в современном обществе? Вопрос в том, что вообще с людьми стало? Я понимаю, что вы не оправдываете этого поступка, но все же? Это же дикость! А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены. Я это имела в виду. Там живут такие же люди, дичь творящую, и преступления совершающие, в чем ценность их общества? Это вопрос скорее не к ним, а к нам, в широком смысле.

Полемику на велосипедном паблике разводить не хочу, я выразила лишь своё негодование подобным поступкам, которые творят люди.

flugegeheimen

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (8) Много времени потерял, пытаясь что-то изобразить в генерале. Удачи Бобу на классиках.

RVL

Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (2) Карантин и «Катюша». Как российские велогонщики будут выступать на Играх в Токио?

https://velolive.com/velo_news/20466-karantin-i-katyusha-kak-rossiyskie-velogon

schiki-budut-vystupat-na-igrah-v-tokio.html



решил подбодрить тему про мурсию, так же как тема ОИ и ТДФ подбодрилась темой про фанбэт и катюшу. или наоборот. ну а почему не обсудить то? у меня прямые комменты отключены к теме где про российских велогонщиков вообще ни слова))) но к новому гимну приплетен эвенпул и фавбэт. рекламная интеграция-ну пусть так...норм...жить нужно всем. только ремко с таким кэфом -странная ставка. с учетом что он даже еще в седло не особо планирует садиться.



что хотел сказать автор статьи? накомячил новостей событий в кучу. по гимну печально конечно, что некие господа воюют до сих пор с кем то у себя в головах...облажавшись на допинге по полной. почему не выпустить людей на ОИ под условный "дельтаплан" В.Леонтьева...)))



ах , да..это же про дельтапланеристов...какие тут велосипедисты..))) а выходила на берег катюша, типа велосипедисты)))

RVL

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) получается вас видно здесь не должно быть? или вы по ту сторону? любому,и мне и вам могут прислать ту же веревку...и что? причем здесь Европа? это частнвый случай, требующий полицейского расследования

Zhanzhak

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) Потому что (современные) люди в принципе (на сегодняшний день) так устроены! Хороших людей не видно, (хочется верить в то, что их большинство!), они не лезут в кадр и не хвастаются своими праведными делами, а людей с плохим воспитанием и отсутствием такового или не знающих о САМОвоспитании ничего- становится просто угрожающее количество! Ненависть, нацизм, экстремизм, шовинизм, терроризм - вот реалии наших дней сейчас! С чего будет формироваться здоровое общество? Вдумайтесь: прислали веревку, для того что бы он повесил на ней своего ребёнка! И это (мать её ) Европа! Европейцы! Все рвутся туда, европейцы -пример для подражания! Толерантная Европа! Да в африканских деревнях далеких от цивилизации, человеколюбия гораздо больше, чем в Европе , да и у нас тоже, что уж там!



Мы это обсуждали здесь, но я повторюсь, простите: они осознано идут в этот травмоопасный вид спорта, значит соглашаются и принимают все последствия! Но, ни кто из гонцов не садится в седло, что бы не доехать!

Рада, что Якобсен выжил и поправляется, но и Дилана мне по человечески жаль!

Имхо

EL-Fenomeno

Дилан Груневеген рассказал об ... (13) Вот так можно сломать жизнь человеку раз и навсегда; достать все его чувства и страхи, затравить до потери ощущения "пространства" и времени так сказать. А казалось бы толерантная Европа. Ну провинился человек, серьёзно, никто не спорит. Наказали...да он сам себя этим инцидентом наказал. Нет, оказывается некоторым людям мало этого. Нужно задавить ментально, психологически, морально во всех аспектах и на всех уровнях. Чё ему в тюрьму теперь чтобы успоколись? Или послать всех и совершить суицид!