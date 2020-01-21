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Тиджей ван Гардерен планирует проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2020 году

Тиджей ван Гардерен планирует участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2020 году

 

 

  Впервые за 11 лет карьеры 31-летний американский гонщик команды EF Education First Тиджей ван Гардерен собирается проехать в один сезон Джиро д’Италия и Тур де Франс. Об этом он рассказал в интервью VeloNews.

 

 В 2015 году он стартовал на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании, но с обеих гонок Тиджей ван Гардерен тогда сошёл. В 2017 году американский гонщик дебютировал на Джиро д’Италия, где финишировал 20-м в общем зачёте и в тот же год вошёл в 10-ку общего зачёта на Вуэльте Испании.  

 

  Тиджей ван Гардерен: «Никогда прежде не ехал связку Джиро-Тур, это будет очень интересно. Эта задача меня вдохновляет. Могу с уверенностью сказать, что Джиро д’Италия – часть моего плана, а потом, надеюсь, смогу продолжить на Тур де Франс. Но Тур может определяться тем, насколько хорошо буду чувствовать себя после Джиро д’Италия-2020».

 

  Тиджей ван Гардерен не будет разрабатывать специальный тренировочный план для подготовки к Олимпиаде, что позволит ему отдохнуть перед Тур де Франс.

 

«Я собираюсь на каждой гонке своего календаря быть готовым к борьбе. Если меня захотят видеть в составе сборной на Олимпиаду, меня отберут, если нет – всё в порядке. Если меня не возьмут на Олимпиаду, но я проеду два Гранд-тура и проявлю себя на обеих гонках, то буду счастлив».

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay van Garderen EF Education First Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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