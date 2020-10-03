Директор Джиро д’Италия-2020 о тестах на Covid-19 и опасениях по поводу сокращения гонки

Мауро Веньи: «Запретить продолжать гонку могут только власти»

Перед стартом 8-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19 гонку покинул капитан велокоманды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс. Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия-2020, считает, что этот случай лишь продемонстрировал ценность быстрой системы тестов, применяемой в гонке по инициативе RCS Sport.

О тестах на коронавирус, опасениях по поводу продолжения Гранд-тура Мауро Веньи рассказал в программе канала RAI «Processo alla Tappa».

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Мауро Веньи: «Конечно, нам жаль терять ещё одного важного гонщика. Но это первый случай за 12 дней, так что мы спокойны. Это показывает, что «пузырь» работает и наши контроли эффективны.

Если бы мы следовали протоколу Международного союза велосипедистов (UCI), то должны были этим утром послать его пробу в Милан и ждать ответа. А Йейтс тогда мог стартовать на этапе. Вместо этого мы сделали наше быстрое тестирование, смогли справиться с ситуацией, сохранив наш «пузырь».

Все они (Mitchelton-Scott) для уверенности сдавали три теста, потому что, получив только один положительный результат в команде, мы были озадачены. Мы хотели повторить тесты несколько раз. Но я ещё раз подчеркну – все тесты каждый раз были негативными.

Йейтса мы протестировали, так как об этом нас попросила его команда. В противном случае мы бы даже не знали. В понедельник проведут общие запланированные тесты, чтобы понять состояние здоровья в «пузыре».

В воскресенье вечером протестируют 10 команд, пробы отправят в Милан ночью. Потом в понедельник проведут тесты в остальных командах, результаты мы получим во вторник утром, потому что мы не можем рисковать, выпуская кого-то на старт, а затем обнаружить, что у них проблемы».

Мауро Веньи в ответ на вопрос о возможном сокращении Джиро д’Италия-2020 и риске не доехать до Милана настаивает, что погода не станет препятствием к продолжению гонки:

«Запрет на продолжение гонки могут дать только власти. Мы хотим доехать до Милана, это наша цель. Мы сократим гонку только в том случае, если нас заставят. А мы сами решительно настроены доехать до Милана, и, кажется, этого желает весь караван Джиро, включая команды.

По правде говоря, я бы волновался, будь я на месте моего друга Хавьера Гильена (директора Вэульты Испании). Но думаю, у них тоже есть механизм для проведения гонки, они могут быть спокойны. Если не случится ничего экстраординарного на уровне государства, думаю, они смогут провести гонку».