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Директор Джиро д’Италия-2020 о тестах на Covid-19 и опасениях по поводу сокращения гонки

Мауро Веньи: «Запретить продолжать гонку могут только власти»

 

 

  Перед стартом 8-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19 гонку покинул капитан велокоманды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс. Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия-2020, считает, что этот случай лишь продемонстрировал ценность быстрой системы тестов, применяемой в гонке по инициативе RCS Sport.

 

О тестах на коронавирус, опасениях по поводу продолжения Гранд-тура Мауро Веньи рассказал в программе канала RAI «Processo alla Tappa».

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Мауро Веньи: «Конечно, нам жаль терять ещё одного важного гонщика. Но это первый случай за 12 дней, так что мы спокойны. Это показывает, что «пузырь» работает и наши контроли эффективны.

 

  Если бы мы следовали протоколу Международного союза велосипедистов (UCI), то должны были этим утром послать его пробу в Милан и ждать ответа. А Йейтс тогда мог стартовать на этапе. Вместо этого мы сделали наше быстрое тестирование, смогли справиться с ситуацией, сохранив наш «пузырь».

 

  Все они (Mitchelton-Scott) для уверенности сдавали три теста, потому что, получив только один положительный результат в команде, мы были озадачены. Мы хотели повторить тесты несколько раз. Но я ещё раз подчеркну – все тесты каждый раз были негативными.

 

  Йейтса мы протестировали, так как об этом нас попросила его команда. В противном случае мы бы даже не знали. В понедельник проведут общие запланированные тесты, чтобы понять состояние здоровья в «пузыре».

 

  В воскресенье вечером протестируют 10 команд, пробы отправят в Милан ночью. Потом в понедельник проведут тесты в остальных командах, результаты мы получим во вторник утром, потому что мы не можем рисковать, выпуская кого-то на старт, а затем обнаружить, что у них проблемы».

 

  Мауро Веньи в ответ на вопрос о возможном сокращении Джиро д’Италия-2020 и риске не доехать до Милана настаивает, что погода не станет препятствием к продолжению гонки:

 

  «Запрет на продолжение гонки могут дать только власти. Мы хотим доехать до Милана, это наша цель. Мы сократим гонку только в том случае, если нас заставят. А мы сами решительно настроены доехать до Милана, и, кажется, этого желает весь караван Джиро, включая команды.

 

  По правде говоря, я бы волновался, будь я на месте моего друга Хавьера Гильена (директора Вэульты Испании). Но думаю, у них тоже есть механизм для проведения гонки, они могут быть спокойны. Если не случится ничего экстраординарного на уровне государства, думаю, они смогут провести гонку».

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Теги к статье: Мауро Веньи Mauro Vegni RCS Sport Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    uran-Фото
    Что-то не понятно почему раздельщики должны повылетать? Никаких запредельных градиентов нет, средний 5-7 макс 14.
    Ганна в такой подъем ещё и группе генеральщиков привез, с его то весом.
  • SportSpirit
    Ригоберто Уран завершил сезон ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Здравое решение! 

     

    Достойно проехал Тур после восстановления от прошлогодней травмы и очень короткой вкатки в сезон. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Maxim Popov-Фото
    Не просто скукота, а скукотищеее)
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Да, эмоции Даусета срезонировали. Скромный трудяга-интеллигент, с отличным индивидуальным ходом - и по финишу, и по вью было видно, насколько эта победа важна для него.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю альмейда при своих останется, еще и на финише может опередить всех.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Прежде чем острить ,внимательно комментарий почитайте.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Да, на первый взгляд вполне рабочий. Казалось бы, Шейну Саттону ничего не стоило подтвердить, что эти гели были для него, и вопрос был закрыт. Одно НО! Зачем Саттону это делать после того, как его с позором выгнали из Бритиш Сайклинг и Скай. И не вспомнили про то, сколько золотых медалей на ЧМ и ОИ было завоевано под его руководством. Поэтому теперь он вполне обоснованно считает, что ничего не должен ни Скай, ни Бритиш Сайклинг. Как аукнется, так и откликнется.

    Зы, а китаянок Саттон здорово подтянул на треке))
  • AmLoket
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (9)
    AmLoket-Фото
    Могут ли остановить гонку, а победителя не назначить? Глупо короновать Алмейду, когда даже полгонки не прошло.
  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    s75-Фото
    Кстати, вполне рабочий вариант)) И никому из обсуждаемых персонажей нельзя верить. Это еще раз к вопросу о редисковой кадровой политике.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Вот и будем дожидаться, чем эта история все-таки закончится. Какое-то решение Генеральный медицинский совет так или иначе примет. И вопрос, кто все-таки употребил пресловутые гели с тестостероном, все равно остается. Вариант с Шейном Саттоном уже не прошел...

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