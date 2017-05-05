Пьер Роллан – победитель 17-го этапа Джиро д'Италия-2017

Пьер Роллан выигрывает 17-й этап Джиро д'Италия-2017, атаковав из отрыва



30-летний французский гонщик команды Cannondale-Drapac Пьер Роллан (Pierre Rolland) одержал победу на 17-м этапе Джиро д’Италия-2017.

Отобравшись в отрыв вместе с российским гонщиком команды Gazprom – RusVelo Павлом Бруттом (Pavel Brutt) и словенским гонщиком команды UAE Team Emirates Матеем Мохоричем (Matej Mohoric), Пьер Роллан первым прошёл вершины – Априку и Тонале, а затем за 130 км до финиша выпал из отрыва, присоединившись к многочисленному второму отрыву, в который уехали около 27 гонщиков.

Павел Брутт отстал от Матея Мохорича на подъёме Вилле ди Джиово (Ville di Giovo) 3 категория 210-615 м, перепад 405 м, протяженность 5.9 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%, вершина которого расположена за 82 км до финиша этапа.

В это время многочисленная вторая группа отрыва вела преследование и добрала Матея Мохорича за 60 км до финиша.

Пелотон отпустил многочисленный отрыв почти на 13 минут, и словенский гонщик команды UAE Team Emirates Ян Поланц (Jan Polanc), находившийся в отрыве, на какое-то время сначала стал виртуальным лидером общего зачёта, а затем виртуально замыкал тройку лучших генеральной классификации. К погоне за отрывом подключились гонщики команды Quick Step Floors, LottoNL-Jumbo.

Но в итоге пелотон проиграл отрыву на финише 7 минут 54 секунды.

Благодаря отрыву Ян Поланц (UAE Team Emirates) поднялся на три позиции в общем зачёте и теперь замыкает 10-ку сильнейших.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

За 17 км до финиша из отрыва начались многочисленные атаки. Убежать от попучтиков пытались Ян Поланц, Руй Кошта (UAE Team Emirates), Тиджей Ван Гардерен (BMC), Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani – CSF, Омар Фраиле (Omar Fraile) из Dimension Data, Горка Исагирре (Gorka Izagirre) из Movistar.

Но когда в отрыве возник момент затишья, за 7 км до финиша атаковал Пьер Роллан(Cannondale-Drapac), который быстро создал просвет в 20 секунд, и удержал преимущество до финиша. За 1 км у него в запасе было 27 секунд, и Пьер Роллан взял победу на этапе.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Это первая победа французского гонщика на этапе Джиро д’Италия, и третья победа на этапе Гран-тура (после двух побед на этапах Тур де Франс в 2011 и 2012). В последний раз Пьер Роллан побеждал в 2015 году, выиграв этап Вуэльты Кастилии и Леона.

Том Дюмулин (Sunweb) финишировал в пелотоне, сохранив розовую майку лидера.