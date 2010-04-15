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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих, 137 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих, 137 км

 

   Восемнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Моэна (Moena), горнолыжный курорт располагается в регионе Трентино - Альто-Адидже на высоте 1200 метров над уровнем моря. Моэна - это самый большой город в Валь-ди-Фасса в Доломитовых Альпах, также известный как "Фея Доломитов". Это место ежегодного старта лыжных гонок Марчалонга, дистанция лыжной гонки составляет 70 км. Эти лыжные гонки являются одним из этапов Кубка Мира.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-УльрихДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих


  Популярность горнолыжного курорта Моэна год от года растёт, особенно среди тех, кто только делает первые шаги в освоении склонов: в зоне катания Моэны преобладают несложные синие и красные спуски. Моэна лежит на границе сразу нескольких горнолыжных регионов - Тре Валли (Tre Valli), Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) и Валь-ди-Фьемме (Val di Fiemme), насчитывающих в общей сложности около 400 км трасс.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-УльрихДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих


   Местные жители любят рассказывать красивую легенду о происхождении названия своего городка. Говорят, в стародавние времена в Доломитовых Альпах жил король карликов Лаурино, который имел удивительный сад с чудесными розами, подаренными ему волшебницей Ситлеб. Лаурино любил простую девушку по имени Моэна, но красавица долго не отвечала ему взаимностью. И тогда король похитил строптивицу и заточил её в своём розарии. Легенда гласит, что со временем Моэна прониклась чувством к своему похитителю, вышла за него замуж и родила троих детей. Но однажды волшебница Ситлеб привела в розарий отца Моэны, который вызвал короля на поединок и победил его. Раздосадованный Лаурино в ярости превратил свой прекрасный сад в грозные горные пики. С тех пор эти горы, некогда бывшие розами, на закате окрашиваются в розовый цвет - особенно живописно это зрелище в городке Моэна, который и был назван по имени прекрасной принцессы.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-УльрихДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих


   Для итальянцев отдых, пусть даже и активный, без возможности хорошо поесть - не отдых. Поэтому Моэна может похвастаться множеством кафе, ресторанов и баров, призванных как можно вкуснее и сытнее накормить гостей курорта. Находясь в Моэна обязательно попробуйте местный деликатес - сыр «Пуццоне ди Моэна» (Puzzone di Moena), название которого можно перевести как «моэнская вонючка».

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих - сыр &laquo;Пуццоне ди Моэна&raquo; (Puzzone di Moena)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих - сыр &laquo;Пуццоне ди Моэна&raquo; (Puzzone di Moena)

 

   Несмотря на своеобразный запах, сыр очень необычен и вкусен, с неповторимыми сладко-горьковатыми нотками. Это очень твёрдый сыр, корка которого еженедельно моется тёплой солёной водой. Под оранжевой липкой коркой находится эластичная белая нежная мякоть. Сыр обладает сбалансированным кисло-сладким и горьковатым вкусом с оттенками цитруса в послевкусии. Местные жители едят его с отварным картофелем, оливковым маслом, солью, уксусом и луком.


   Большая часть жителей Моэна говорит на ладинском языке. Главной достопримечательностью Моэны является колокольня, построенная в готическом стиле, а также древняя церковь Сан-Вольфанго с фресками 15 века и потолком, расписанным в стиле барокко в 17 веке.

 

Альтиметрия 18 этапа Джиро д’Италия-2017:  Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих, 137 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих, 137 км

 

 

  Второй королевский горный этап на Джиро д'Италия-2017 в окрестностях Мармолады (Marmolada), высочайшей вершины Доломитовых Альп, с финишем в подъем 1 категории.

 

 Этап короткий, протяженностью в 137 км, но набор высоты составит 3700 м.

 

  Со старта в Моэне, расположенном на отм. 1204 м над уровнем моря, - самый высокогорный старт этапа на Джиро д'Италия-2017, гонщики отправятся на северо-восток и начнут плавно подниматься до вершины перевала Пордой (Passo Pordoi) 1 категория 1440-2239 м, перепад 799 м, протяженность 11.9 км, средний градиент 6.7%, максимальный градиент 9%.

 

  Категория присвоена подъему от Канацеи (Canazei), где был финиш предыдущего этапа. Пордой появляется на Джиро д’Италия в 39-й раз. В последний раз перевал преодолевали в 2016 году, но с другой стороны, первым на вершине был Дамиано Кунего.

 

 

  Вершина Пордой расположена на 26 км маршрута, спуск по восточному склону на восток через Араббу (Arabba) приведёт к подножию следующего подъема Вальпарола (Passo Valparola) 2 категория 1414-2200 м, перепад 786 м, протяженность 12.3 км, средний градиент 6.4%, максимальный градиент 14%, на который будут подниматься с южной стороны.

 

 Участок с максимальным градиентом расположен перед самой вершиной подъема. Вальпарола в шестой раз появляется на Джиро д’Италия. В последний раз перевал преодолевали в 2016 году, но с другой стороны, первым на вершине был Дарвин Атапума. Спуск будет совпадать с прошлогодним.

 

  Завершив спуск, гонщики разыграют промежуточный спринт и начнут подъем на перевал Гардена (Passo Gardena/Grödnerjoch) 2 категория 1522-2121 м, перепад 599 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.4%, максимальный градиент 11%. Участок с максимальным градиентом расположен в начале подъема. В последний раз на Джиро д’Италия перевал преодолевали в 2016 году, но с другой стороны, первым на вершине был Рубен Пласа. 

 

 

 

  Покорив вершину очередного подъема, расположенную на 8 5км маршрута, пелотон после 20-км спуска проедет рядом с линией финиша в Ортизеи (Ortisei), а затем гонщики начнут восхождение на перевал Пинеи (Passo di Pinei/Panidersattel) 3 категория 1174-1437 м, перепад 263 м, протяженность 4.2 км, средний градиент 6.3%, максимальный градиент 15%. Это небольшой подъем с 2-х километровым участком со средним градиентом в 8.4%. 

 

 

 Вершина Пинеи расположена на 109 км маршрута. Далее спуск, на запад, протяженностью в 15 км с перепадом высоты в 1 км. После разворота на восток начнется восхождение на финальный подъем 18 этапа -  Понтивес (Pontives) 1 категория 467-1103 м, перепад 636 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%. Подъем начинается плавно, но заключительные 3 км со средним градиентом в 9.3% и  максимальным градиентом перед самой вершиной подъема.

 

 

 

  Проехав линию горного финиша, гонщики продолжат подъем - еще 3.5 км с набором высоты в 130 м и максимальным градиентом в 13%. Заключительные 500 м до линии финиша этапа в Ортизеи, расположенной в долине Валь Гардена в северо-западной части Доломитовых Альп, - спуск по брусчатке.

 

 В прошлом году на подобном этапе, в этих же местах, генеральщики показали красивую борьбу. Учитывая малую протяженность этапа и насыщенность горами, в последнее время на Гран-турах на таких этапах происходит яркая борьба прямо старта этапа в гору и до самого финиша в гору, хотелось бы увидеть нечто подобное и на юбилейной Джиро д'Италия.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих, 137 км

 


   Деревушка Ортизеи (Ortisei) или Санкт-Ульрих (Sankt Ulrich) расположена на высоте 1236 м - главный посёлок долины Валь Гардена в северо-западной части Доломитовых Альп. Ортизеи - курорт, входящий в крупнейший в мире горнолыжный альянс Доломиты Суперски (Dolomiti Supers Ski) соседствует с другими известными курортами - Валь-ди-Фасса, Альта Бадия (Alta Badia) и Арабба-Мармолада (Arabba-Marmolada). Все они связаны между собой по средствам горнолыжных трасс и подъёмников. Единый для всего региона ски-пасс - Dolomiti Supers Skipass, позволяет кататься во всех этих долинах без каких-либо ограничений. Тут много комфортабельных отелей с бассейнами и спа, магазинов и ресторанов. От центра курорта до подъёмников - 5-10 минут.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-УльрихДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 18 этап, Моэна (Валь-ди-Фасса) - Ортизеи/Сант-Ульрих


   Когда-то прекрасная долина Валь-Гардена принадлежала Австрии, но в начале 20 века вошла в состав Италии. С тех пор прошло немало времени, но во всех городках долины до сих пор можно увидеть вывески на трёх языках: немецком, итальянском и ретороманском. Востребованный туристами курорт Ортизеи известен ещё и под названием Санкт-Ульрих, как привыкли называть этот город австрийцы и немцы.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 11.07.2015

    момент истины для Тома.

    попу на замок,заклеить скотчем и биццо до последней капли крови.

    Том,я в тебя верю!!)

    а я мощный шаман) не такой,канеш,как Нибали))

    эпический этапчик нас ждет завтра.

    и пусть не будет ни проколов,ни падений,ни диареи.

    пусть победит сильнейший.

    сильнейший Том))

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 15.04.2010

    Да, этап будет разборкой для лидеров. Кинтано пойдет в атаку, но и Закарин будет пробывать, финиш для него.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 4.07.2011

    И что мы видим, а видим то, что: Нибали надо накатить Тому и не проиграть Кинтане, а на разделке в Милане он уже разберется с Наиро...Наиро это понимает и на этом этапе и далее ему и в согласии с Нибали поработать, накатывая Тому и убежать от Нибали ибо опять-таки эта заключительная разделка, которая много изменить может...ну а Том...Том от обороны ..не упустить и не уйти в гарнир.

  4. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 4.10.2015

      Прошу прощения, но на кубке Мира по лыжам нет дистанции 70 км. За весь сезон в КМ бегут один марафон 50 км. 

      Марчалонга - большой массовый марафон для любителей, тысяч 8-10 бежит (вроде бы). Вроде есть коммерческая гонка для профи - чуть короче.

  5. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 17.05.2010

    Почему горные вершины идут 1-2-2-3-1, где последней единице и два то только с натягом?

     

    Я понимаю, логистика, реклама, но запусти этап в обратную сторону, устрой нормальный горный финиш на Пордои и красота. Вместо этого самую сложную гору проходят в начале, а под финиш невнятный тягун, да еще и с павэ.

    1. Имя: Максим

      MSG

      Сегодня, 20:40 | Регистрация: 7.01.2016

      Это и сделано специально, чтобы спровоцировать атаки заранее, а не только потуги на последнем подъеме

      1. Имя: Андрей

        Khan

        Сегодня, 20:53 | Регистрация: 17.05.2010

        Почему-то на эпических этапах времен Дзоменьяна убойный рельеф вроде Тонале-Гавия-Бормио или Джау-Федая-Гардеччья никому не мешал атаковать заранее, и уже на предпоследней горе капитаны оставались одни (вдвоём, если был сильный горный доместик вроде Састре или Пьеполи).

        Естественно, на Пордои атаки генеральщиков не будет, остальные горы не настолько селективны, чтобы поубивать командные построения сильных горных команд. В итоге к подножью последней горы в группе генеральщикв будет куча помощников - и Пелиццо, и Амадор, и Изагирре какой-нить. В итоге генеральщики вместо самоличного впахивания будут 3/4 последней горы ехать ровным темпом на колесе товарища.

  6. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 12.07.2014

    Очень короткий этап, а значит скорость будет запредельной с самого начала. Надеюсь Мовистар не будет заниматься ловлей на живца (Амадора) в мутной в воде, а построятся и врубят с первой горы. Ожидаю смену лидера, с каким запасом зависит от действий Мовистара и других команд. Фаворитами бы назвал Нибали, Кинтану и Закарина

     

    Да, и Ланду жду в отрыве

  7. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:30 | Регистрация: 3.07.2011

    У Мовистар с отрывами как-то не особо выходит. Возможно попробуют раскатить в последнюю гору. Вот Нибали явно летает. Любит частокол, умеет ловить в мутной воде. Ему прямой резон атаковать раньше. Скорее протагонистом будет он.

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Дима
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Дима-Фото
    Нормальное замечание. Я плюсую. Вигинсу значит можно Фруми породировать. Весело так и надо. Тем более этап без перенапряга. В прошлом году Вальверде газетку умудрялся почитывать. Тому завтра держаться. Эта Джира раздаёт долги. Ролан подтверждение.
  • Pinkerton
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Pinkerton-Фото

    В генерале отдыхают,
    Тишину не нарушают,
    Для отрыва шансы есть,
    Финиш первым пересечь!

     

    И вот отрыв сформировался,
    В борьбе за шанс на пьедестал,
    Куда в итоге Пьер поднялся,
    Когда он всех атаковал!

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Sezar-Фото

    У Мовистар с отрывами как-то не особо выходит. Возможно попробуют раскатить в последнюю гору. Вот Нибали явно летает. Любит частокол, умеет ловить в мутной воде. Ему прямой резон атаковать раньше. Скорее протагонистом будет он.

  • Khan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Khan-Фото
    Почему-то на эпических этапах времен Дзоменьяна убойный рельеф вроде Тонале-Гавия-Бормио или Джау-Федая-Гардеччья никому не мешал атаковать заранее, и уже на предпоследней горе капитаны оставались одни (вдвоём, если был сильный горный доместик вроде Састре или Пьеполи).

    Естественно, на Пордои атаки генеральщиков не будет, остальные горы не настолько селективны, чтобы поубивать командные построения сильных горных команд. В итоге к подножью последней горы в группе генеральщикв будет куча помощников - и Пелиццо, и Амадор, и Изагирре какой-нить. В итоге генеральщики вместо самоличного впахивания будут 3/4 последней горы ехать ровным темпом на колесе товарища.
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Bjoern-Фото

    Очень короткий этап, а значит скорость будет запредельной с самого начала. Надеюсь Мовистар не будет заниматься ловлей на живца (Амадора) в мутной в воде, а построятся и врубят с первой горы. Ожидаю смену лидера, с каким запасом зависит от действий Мовистара и других команд. Фаворитами бы назвал Нибали, Кинтану и Закарина

     

    Да, и Ланду жду в отрыве

  • MSG
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    MSG-Фото
    Это и сделано специально, чтобы спровоцировать атаки заранее, а не только потуги на последнем подъеме
  • Khan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Khan-Фото

    Почему горные вершины идут 1-2-2-3-1, где последней единице и два то только с натягом?

     

    Я понимаю, логистика, реклама, но запусти этап в обратную сторону, устрой нормальный горный финиш на Пордои и красота. Вместо этого самую сложную гору проходят в начале, а под финиш невнятный тягун, да еще и с павэ.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Александра-Фото

    Сегодня у Тома настроение значительно лучше. Ну и прекрасно!
    От профиля завтрашнего этапа зубы сводит. Будет непросто удержать майку.

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрон-Фото

      Прошу прощения, но на кубке Мира по лыжам нет дистанции 70 км. За весь сезон в КМ бегут один марафон 50 км. 

      Марчалонга - большой массовый марафон для любителей, тысяч 8-10 бежит (вроде бы). Вроде есть коммерческая гонка для профи - чуть короче.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    RVL-Фото
    да не скромничай..видели твои прогнозы)))

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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