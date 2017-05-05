Лукас Пёстлбергер – победитель 1-го этапа Джиро д'Италия-2017

Лукас Пёстлбергер побеждает на 1-м этапе Джиро д’Италия-2017, атаковав за 1,5 км до финиша

Гонщик команды Bora – Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) стал победителем 1-го этапа Джиро д’Италия-2017. 25-летний австрийский гонщик впервые в карьере едет Гран-тур, и в первый же день одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Кроме того, он стал первым в истории гонщиком из Австрии, выигравшим этап на Джиро д’Италия.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari



Этап протяжённостью 206 км определил первых лидеров всех классификаций. В отрыв дня уехали 6 гонщиков – российский гонщик Павел Брутт (Pavel Brutt) из команды Gazprom – RusVelo, итальянский гонщик Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti ) из команды Bora-hansgrohe , албанский гонщик Эугерт Жупа (Eugert Zhupa) из команды Wilier Triestina - Selle Italia, эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot ) из команды Dimension Data , итальянский гонщик Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из команды Bardiani – CSF и польский гонщик Марчин Бялоблоцки (Marcin Bialoblocki) из команды CCC Sprandi Polkowice.

На этапе разыгрывались три горных премии на подъёмах 4-й категории, победителем которых стал Чезаре Бенедетти, который не дал себя опередить попутчикам по отрыву. Набрав 9 очков, он стал первым обладателем майки горного короля юбилейного выпуска Джиро д’Италия.

За 20 км до финиша в отрыве осталось четыре гонщика – Эугерт Жупа, Павел Брутт, Даниэль Теклехайманот и Чезаре Бенедетти. Пелотон сумел добрать их лишь за 3,7 км до финиша.

Но командам спринтеров не удалось отпраздновать победу. На финальных поворотах, осложнивших прохождение заключительных километров дистанции пелотон растянулся, а слаженного развоза спринтеров не получилось.

Лукас Пёстлбергер атаковал из головы пелотона примерно за 1,5 км до финиша, сразу создав просвет, и этот просвет спринтеры так и не смогли закрыть. Австрийский гонщик в одиночку пересёк линию финиша, а спринтерам пришлось довольствоваться борьбой за 2-е место.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Лукас Пёстлбергер не только взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура, но и первым надел розовую майку лидера в 100-м юбилейном выпуске Джиро д’Италия. Также австрийский гонщик возглавил классификацию по очкам и классификацию лучшего молодого гонщика.