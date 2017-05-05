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Лукас Пёстлбергер – победитель 1-го этапа Джиро д'Италия-2017

Лукас Пёстлбергер побеждает на 1-м этапе Джиро д’Италия-2017, атаковав за 1,5 км до финиша

 

 

  Гонщик команды Bora – Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) стал победителем 1-го этапа Джиро д’Италия-2017.   25-летний австрийский гонщик впервые в карьере едет Гран-тур, и в первый же день одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Кроме того, он стал первым в истории гонщиком из Австрии, выигравшим этап на Джиро д’Италия.

 

Лукас Пёстлбергер побеждает на 1-м этапе Джиро д’Италия-2017, атаковав за 1,5 км до финиша

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari


  Этап протяжённостью 206 км определил первых лидеров всех классификаций. В отрыв дня уехали 6 гонщиков –  российский гонщик Павел Брутт (Pavel Brutt) из команды Gazprom – RusVelo, итальянский гонщик Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti ) из команды Bora-hansgrohe , албанский гонщик Эугерт Жупа (Eugert Zhupa) из команды  Wilier Triestina - Selle Italia, эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot ) из команды Dimension Data , итальянский гонщик Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из команды Bardiani – CSF и польский гонщик Марчин Бялоблоцки (Marcin Bialoblocki) из команды CCC Sprandi Polkowice.

 

  На этапе разыгрывались три горных премии на подъёмах 4-й категории, победителем которых стал Чезаре Бенедетти, который не дал себя опередить попутчикам по отрыву. Набрав 9 очков,  он стал первым обладателем майки горного короля юбилейного выпуска Джиро д’Италия.

 

  За 20 км до финиша в отрыве осталось четыре гонщика – Эугерт Жупа, Павел Брутт, Даниэль Теклехайманот и Чезаре Бенедетти. Пелотон сумел добрать их лишь за 3,7 км до финиша.

 

  Но командам спринтеров не удалось отпраздновать победу. На финальных поворотах, осложнивших прохождение заключительных километров дистанции пелотон растянулся, а слаженного развоза спринтеров не получилось.

 

  Лукас Пёстлбергер атаковал из головы пелотона примерно за 1,5 км до финиша, сразу создав просвет, и этот просвет спринтеры так и не смогли закрыть. Австрийский гонщик в одиночку пересёк линию финиша, а спринтерам пришлось довольствоваться борьбой за 2-е место.

 

Лукас Пёстлбергер побеждает на 1-м этапе Джиро д’Италия-2017, атаковав за 1,5 км до финиша

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Лукас Пёстлбергер не только взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура, но и первым надел розовую майку лидера в 100-м юбилейном выпуске Джиро д’Италия. Также австрийский гонщик возглавил классификацию по очкам и классификацию лучшего молодого гонщика.

 

 

Результаты 1-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Лукас Пёстлбергер Lukas Postlberger Bora-Hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • HastaManana
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    HastaManana-Фото

    Бора собрала все подиумы дня!
    Да здравствует неопределённость!

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    Rokka-Фото
    Первый гранд-тур, первый день и тут же победа! Браво!
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    По началу всё шло как всегда в спринторском этапе. Отрыв догнали, а вот спринторы пролетели. Парень так натянул на вирожах что ни кто не усидел за ним и в итоге победа. Такое не часто увидешь.

  • sixpack
    5 колец Москвы-2017. Пролог (3)
    sixpack-Фото

    первый гоночный день Трофимова в этом году. Уж и не знаю, что там с ним случилось

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    kwwk-Фото
    Кройсвик +13сек
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    velodoctor-Фото

    Я внимательно не разглядел пелотон, но сегодня секунд 15 некторые генеральщики наверное потеряли, а может и поболее. 



    Фолифоров и Фирсанов по 34 поймали, оно и к лучшему, раньше начнут охоту за этапами. 

  • VeloCourier
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    VeloCourier-Фото

    вот и славно, а то мрачная форма у Боро, разбавили яркими майками)

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    Bjoern-Фото

    Н-да, когда смотрел состав Боры на гонку, думал что они только по выстовычным отрывам и хвостам приехали ездить

     

    Ну, а повороты и сужения на последних километрах это что-то с чем-то, всё время казалось, что сейчас группа ляжет, но пронесло

  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    tim147-Фото

    Удивительный финиш этапа - при полном попустительстве пелотона первым приезжает Некто, а за ним уже парад элитных спринтеров (Юэн, Грайпель, Ниццоло, Модоло). Я думаю, это промах не столько самих спринтеров, сколько их спортдиректоров. Надеюсь, это не последний сюрприз Джиро!

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (12)
    RVL-Фото
    он сегодня с королевой переночевал...что будет завтра ему не важно..

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