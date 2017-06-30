Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган в опере

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 18:34
Петер Саган в "Ла Скала" поёт о бесконечной любви к Джиро д’Италия
30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган в преддверии дебюта на Джиро д’Италия уже побывал в пинакотеке Брера, попробовал себя в роли шеф-повара итальянского ресторана и портного в элитном ателье “Ermenegildo Zegna”.
В четвёртом эпизоде проекта организаторов Джиро д’Италия, RCS Sport, Петер Саган перевоплотился в оперного певца-тенора и вышел на сцену знаменитого миланского оперного театра «Ла Скала», где пропел «Questo amore infinito».
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