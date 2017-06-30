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Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган в опере

Петер Саган в "Ла Скала" поёт о бесконечной любви к Джиро д’Италия

 

 

  30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган в преддверии дебюта на Джиро д’Италия уже побывал в пинакотеке Брера, попробовал себя в роли шеф-повара итальянского ресторана и портного в элитном ателье “Ermenegildo Zegna”.

 

 В четвёртом эпизоде проекта организаторов Джиро д’Италия, RCS Sport, Петер Саган перевоплотился в оперного певца-тенора и вышел на сцену знаменитого миланского оперного театра «Ла Скала», где пропел «Questo amore infinito».

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Талант бывает во всем

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Талант бывает во всем
  • Astanaforever
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Томас чемпион ввиду обстоятельств Фрума. И все. Больше он ничего не выдаст суперпупер яркого. Да будут победы, но грантур ему никогда не взять. Нет харизмы чемпиона у него и самое главное авантюризма. И слишком конкуренция бешенная в пелетоне. Будем наблюдать.
  • Earl57
    Будущее команды Mitchelton-SCO ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    За MS в итоге радостно. 
     
    Отмечаю для себя вот что. Сначала MS ничего не знают о спонсоре, с которым собираются подписываться. А сейчас Мэтт Уайт не знает точно, сколько лет работал новый ген.менеджер с Лампре, 10 или 12.
     
    Вспоминается стонания Москона о перетенированности и веет ветер сомнений в профессионализме части пелотона. 
     
      

    Уйат ведь говорит, что его знакомство с Коуплендом было шапочное. 10-12 лет назад Мэтт только начинал свою карьеру менеджера в американском Гармине и вряд ли его интересовали так уж интересовали менеджеры итальянских команд. Видел на гонках, знает что этот парень из Ляпре, остальное ему просто не нужно, значения не имеет. Своих забот хватает. 

     

  • Joe
    Майкл Сторер отправлен домой и ... (10)
    Joe-Фото
    За что такое наказание?
  • Серафим
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Серафим-Фото
    Тоже так считаю. Может, потому, что обычно у Томаса в межсезонье наблюдается какой-то депрессивный отрезок, когда он здорово теряет форму. Сейчас получился незапланированное межсезонье в неурочное время, но Томас провел его совсем не так, как обычно. И из этого может что-то получиться, я надеюсь.
    Конечно, это мой непрофессиональный взгляд со стороны.
  • SportSpirit
    Будущее команды Mitchelton-SCO ... (3)
    SportSpirit-Фото

    За MS в итоге радостно. 

     

    Отмечаю для себя вот что. Сначала MS ничего не знают о спонсоре, с которым собираются подписываться. А сейчас Мэтт Уайт не знает точно, сколько лет работал новый ген.менеджер с Лампре, 10 или 12.

     

    Вспоминается стонания Москона о перетенированности и веет ветер сомнений в профессионализме части пелотона. 

     

      

  • SportSpirit
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Выскажусь за то, что Томас проедет этот станный сезон лучше подавляющего большинства велогонщиков (в том числе в своей команде). 

  • Адриен
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Адриен-Фото

    Если бы у руководства Ineos существовали ПЕРСПЕКТИВНЫЕ планы на Томаса - вряд ли был подписан тот же Карапас. Поэтому Геранту следует внимательно наблюдать за ситуацией с Фрумом и мотать на ус...

  • дрокер
    Велокоманда CCC распределила к ... (7)
    дрокер-Фото

    Не совсем так, Сиваков и Власов перспективные, некоторые и Конышева считают своим.

  • Cyrill
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Cyrill-Фото

    Что-то мне подсказывает, что валлиец не будет просто статистом среди своих именитых товарищей по комманде на предстоящем ТдФ, и ему же на руку, что его чуть "задвинули" назад словесные баталии Эгана и Фрума. Видимо и на ТдФ с первых этапов к двум указанным личностям будет больше внимание, чем к Томасу.

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