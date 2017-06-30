Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган в опере

Цитата: SportSpirit

За MS в итоге радостно.



Отмечаю для себя вот что. Сначала MS ничего не знают о спонсоре, с которым собираются подписываться. А сейчас Мэтт Уайт не знает точно, сколько лет работал новый ген.менеджер с Лампре, 10 или 12.



Вспоминается стонания Москона о перетенированности и веет ветер сомнений в профессионализме части пелотона.







Уйат ведь говорит, что его знакомство с Коуплендом было шапочное. 10-12 лет назад Мэтт только начинал свою карьеру менеджера в американском Гармине и вряд ли его интересовали так уж интересовали менеджеры итальянских команд. Видел на гонках, знает что этот парень из Ляпре, остальное ему просто не нужно, значения не имеет. Своих забот хватает.