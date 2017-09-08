- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 20:59
«Астана Про Тим» заменяет Натарова и Пронского в составе на «Джиро д’Италия»
Команда «Астана Про Тим» заменит казахстанских гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского в составе на супермногодневку «Джиро д’Италия», так как оба гонщика находились в близком контакте с товарищем по команде Жандосом Бижигитовым, который сдал положительный тест на COVID-19 и имеет соответствующие симптомы данного вирусного заболевания.
Юрия Натарова и Вадима Пронского в составе команды на итальянском Гранд-туре заменят Йонас Грегаард Вилсли и Родриго Контрерас.
Тест на COVID-19 Алексея Луценко, сданный накануне участия в чемпионате мира на шоссе, также оказался положительным. У чемпиона Казахстана отсутствуют какие-либо характерные симптомы, однако на данный момент Луценко находится на изоляции в ожидании результатов повторного тестирования.
- Очень жаль, что мы были вынуждены заменить Юрия Натарова и Вадима Пронского, потому что они должны были дебютировать на «Джиро д’Италия», но протокол очень строг. Даже если у ребят нет никаких симптомов, они могут распространить вирус среди своих товарищей по команде, так как они были в близком контакте с Жандосом Бижигитовым. Мы надеемся, что Жандос Бижигитов очень скоро поправится, и что другие гонщики сдадут негативные тесты в ближайшее время, чтобы получить возможность принять участие в следующих гонках, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астана Про Тим».
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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