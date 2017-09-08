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«Астана Про Тим» заменяет Натарова и Пронского в составе на «Джиро д’Италия»

«Астана Про Тим» заменяет Натарова и Пронского в составе на «Джиро д’Италия» 

 

Команда «Астана Про Тим» заменит казахстанских гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского в составе на супермногодневку «Джиро д’Италия», так как оба гонщика находились в близком контакте с товарищем по команде Жандосом Бижигитовым, который сдал положительный тест на COVID-19 и имеет соответствующие симптомы данного вирусного заболевания.

 


Юрия Натарова и Вадима Пронского в составе команды на итальянском Гранд-туре заменят Йонас Грегаард Вилсли и Родриго Контрерас.

Тест на COVID-19 Алексея Луценко, сданный накануне участия в чемпионате мира на шоссе, также оказался положительным. У чемпиона Казахстана отсутствуют какие-либо характерные симптомы, однако на данный момент Луценко находится на изоляции в ожидании результатов повторного тестирования.

- Очень жаль, что мы были вынуждены заменить Юрия Натарова и Вадима Пронского, потому что они должны были дебютировать на «Джиро дИталия», но протокол очень строг. Даже если у ребят нет никаких симптомов, они могут распространить вирус среди своих товарищей по команде, так как они были в близком контакте с Жандосом Бижигитовым. Мы надеемся, что Жандос Бижигитов очень скоро поправится, и что другие гонщики сдадут негативные тесты в ближайшее время, чтобы получить возможность принять участие в следующих гонках, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астана Про Тим». 

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Составы команд на Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Astana Pro Team Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Covid-19. Александр Винокуров

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 21:29 | Регистрация: 22.09.2020

    мдаааа жаль, как же прогресировать доморощеным гонщикам, если пропускать такие старты



    кстати насчет разговоров про сокращение финансирования, я думаю, Астане надо потихоньку отказыватся от дорогих гонщиков, и за сэкономленые деньги приглашать, гонщиков из бывщего постсоветского пространства и казахстана, все таки школа СССР до сих пор очень сильна, + я думаю и аппетиты этих гонщиков будт умеренные, надо искать молодые таланты, я не поверю, что в Казахстане, Россий, Украине нет молодых, не раскрывшихся талантов, которых надо найти и огранить, и тогда появятся, свой Эвенпулы, Погачары и бернали и т д! 

     

    вы только вдумайтесь в цифры!

    1. Россия - 146 млн населения

    2. Украина - 41 млн населения

    3. Казахстан - 18 млн населения

     

    итого 205 млн населения ))))

     а в Словений - 2.0 млн населения ( и смогли же найти аж два топ гонщика))))))))

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 22:12 | Регистрация: 8.09.2017

      В Китае больше миллиарда и не смогли найти.

      Может мы как и Китай, просто не искали.

      1. Имя: Ернат

        Ернат

        Сегодня, 22:13 | Регистрация: 22.09.2020

        я о том же не ищем и не выращиваем, а тратим миллионы на готовых (((((((((((((

  2. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 22:16 | Регистрация: 10.09.2020

    Цитата: Ернат

    вы только вдумайтесь в цифры!
    1. Россия - 146 млн населения
    2. Украина - 41 млн населения
    3. Казахстан - 18 млн населения

     

    Ну не знаю, а есть ли они эти старые сильные школы СССР? Я просто слышал только унылое... В Словении прям культ, на такой благодатной почве и вырастают самородки.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • BaTman
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (7)
    BaTman-Фото

     От обороны, состав норм. На разделках взять и не отдавать. На ветрах развалить группу, тоже могут. Посмотрим на что хватит реатива спорт директора. 

  • 4ndrew
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (4)
    4ndrew-Фото

    Цитата: Ернат

    вы только вдумайтесь в цифры!
    1. Россия - 146 млн населения
    2. Украина - 41 млн населения
    3. Казахстан - 18 млн населения

     

    Ну не знаю, а есть ли они эти старые сильные школы СССР? Я просто слышал только унылое... В Словении прям культ, на такой благодатной почве и вырастают самородки.

  • Ернат
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (4)
    Ернат-Фото
    я о том же не ищем и не выращиваем, а тратим миллионы на готовых (((((((((((((
  • BaTman
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (4)
    BaTman-Фото
    В Китае больше миллиарда и не смогли найти.

    Может мы как и Китай, просто не искали.
  • Серафим
    Флеш Валлонь-2020. Женская вел ... (2)
    Серафим-Фото

     Чего это я так не удивлен?

  • Ернат
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (4)
    Ернат-Фото

    мдаааа жаль, как же прогресировать доморощеным гонщикам, если пропускать такие старты



    кстати насчет разговоров про сокращение финансирования, я думаю, Астане надо потихоньку отказыватся от дорогих гонщиков, и за сэкономленые деньги приглашать, гонщиков из бывщего постсоветского пространства и казахстана, все таки школа СССР до сих пор очень сильна, + я думаю и аппетиты этих гонщиков будт умеренные, надо искать молодые таланты, я не поверю, что в Казахстане, Россий, Украине нет молодых, не раскрывшихся талантов, которых надо найти и огранить, и тогда появятся, свой Эвенпулы, Погачары и бернали и т д! 

     

    вы только вдумайтесь в цифры!

    1. Россия - 146 млн населения

    2. Украина - 41 млн населения

    3. Казахстан - 18 млн населения

     

    итого 205 млн населения ))))

     а в Словений - 2.0 млн населения ( и смогли же найти аж два топ гонщика))))))))

  • Ice
    Флеш Валлонь-2020. Результаты (7)
    Ice-Фото

    Не только кроссменам шуметь, Хирши выдает отличный сезон, а что будет, если он полноценно подготовится?) Отличный гонец, не зря Канчеллара о нем так хорошо отзывается.

  • Evergreen
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (20)
    Evergreen-Фото
    Интересно, а каким образом в числе претендентов, пусть даже теоретических, оказались Маснада и Нокс?
  • Evergreen
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (7)
    Evergreen-Фото
    Очень странный состав... Харта и Нарваэса для горного поезда мало. Половина раздельщиков-моторов. Пуччо и Свифт ни рыба ни мясо. Брэйлсфорд похоже дал волю экспериментам.
  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Astana на Д ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Удачи и побед на Джиро.

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