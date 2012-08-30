Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км

Шестой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует на самом «кончике» итальянского «сапога». Столица одноименной провинции - Реджо-ди-Калабрия (Reggio Calabriaia), расположена на берегу Мессинского пролива, напротив сицилийского города Мессина (Messina). Реджо-ди-Калабрия – самый крупный и самый старый город в Калабрии, является столицей всего юга и известен своими невероятным панорамными видами.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



Первые данные об этом городе появились в 720 году до н. э., греки из Халкиды основали его как колонию и назвали Реджо (Reghion). В то время Реджо был очень важным греческим городом, в котором в VI-V вв. до н.э. была основана одна из самых важных философских школ – Пифагорейская школа.



Реджио был основан одновременно с Дзанкле (современная Мессина на Сицилии) и к V-IV вв. до н. э. превратился в крупнейший порт региона, но в 387 г. до н. э. был захвачен войсками сиракузского тирана Дионисием I и вошёл в состав его державы. Тогда Реджо был разрушен, а его жители насильно переселены в Сиракузы. В 270 г. до н. э. город отошёл к Риму и был переименован в Реджиум-Юлиум (Regium Julium - «Регион Юлия»). В Реджиум-Юлиум родились дочь Юлия Цезаря Юлия Цезарис Старшая, а также писатель, и философ Теаген.



Реджиум-Юлиум становится центром одной из южных муниципий Рима, но снова, раз за разом, разрушается пиратами-сарацинами. Так как город имел выгодное стратегическое положение, то часто становился причиной споров между сарацинами, византийцами, лангобардами и норманнами. После римлян городом владели вестготы и византийские греки, которые управляли отсюда прибрежными территориями. В XIV веке Реджо входил в состав Неаполитанского королевства. В XVI веке продолжались набеги варваров, эпидемии и угнетающее испанское господство, всё это вело город к упадку, кульминацией которого стало, нанёсшее серьёзный ущерб, землетрясение в 1783 году.



В 1806 году пришла очередь французов - Наполеон оккупировал Реджо. И лишь в 1860 году Реджо был присоединён к объединённой Италии.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



28 декабря 1908 года произошло одно из самых сильных землетрясений в Европе (7 балов по шкале Рихтера) - Мессинское землетрясение, которое серьёзно разрушило город, унесло около пяти тысяч жизней и понизило береговую линию на 21 дюйм. После Мессинского землетрясения, Реджо-ди-Калабрия восстанавливался уже по чёткой современной схеме и полностью потерял свою историческую застройку - он выглядит как среднестатический современный город: малоэтажные бетонные застройки и широкие приморские бульвары. Планировка города Реджи-ди-Калабрия в виде прямоугольника сделала его совершенно не похожим на другие итальянские города.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



Из памятников древней культуры в Реджо-ди-Калабрия сохранилась лишь малая часть. Чаще всего туристы посещают слеующие сохранившиеся исторические места: резиденцию Калабрийского епископата, чудом сохранившийся Арагонский замок (XIII-XV вв.); руины римских терм и греческих крепостных стен (IV в. до н. э.); церковь Кьеза-дельи-Оттимати (выстроена на месте византийского аббатства Санта-Мария-ди-Террети, III-IV вв. н. э.); кафедральный собор (XVII в., восстановлен в 1908 г.); Народный театр и кафедральный собор Дуомо на главной торговой улице города - Корсо-Гарибальди; Национальный археологический музей на Пьяцца-Нава; святилище Мария-Сантиссима-делла-Консолационе (Эремо); церковь Сант-Антонио и вилла Церби (XIV в.) в венецианском стиле.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



Арагонский замок (piazza Castello) был главной крепостью города. Скорее всего, первая крепостная стена была возведена ещё в VIII веке до н.э. В 1327 году во время войны между Анжуйской и Арагонской династиями замок укрепили и отреставрировали. В 1539 году крепость использовалась как тюрьма. В 1860 году гарибальдийцы штурмом захватили замок. В 1908 году вовремя землетрясения замок сильно пострадал. После этого, Арагонский замок, как символ прошлой власти, хотели разрушить. И только государственное признание замка археологическим памятником спасло его от разрушения.



Реджо-ди-Калабрия сегодня - это ещё и экотуризм. Туристы со всего мира приезжают исследовать горный массив Аспромонте (Aspromonte). Природа сохранила необычную красоту тех мест Калабрии, которые сама же часто и разрушала. На склонах Аспромонте расположен природный парк, на территории которого, в зимнее время, для любителей зимних видов спорта, открывается южный горнолыжный курорт Гамбари (Gambarie).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



Из современных достопримечательностей Реджо-ди-Калабрия можно выделить знаменитую набережную Лингомаре-Джакомо-Маттеотти (Lungomare Giacomo Matteotti), которую поэт Габриеле д'Аннунцио назвал - «самый красивый километр в Италии», с десятками красивейших особняков, дворцов и вилл в стиле модерн, песчаным пляжем и променадом, обсаженным фруктовыми и экзотическими деревьями, пальмами. В хорошую погоду с набережной отчётливо виднеется силуэт Сицилии и вулкан Этна. Кстати, рядом с набережной можно увидеть руины греческих стен, которые были возведены греческими переселенцами из каменных блоков в IV в. до н.э., и руины римских терм.



У Реджо-ди-Калабрия есть ещё две отличительные особенности. Одна из них - бергамот. Как утверждают местные жители, только у них произрастают маленькие жёлтые апельсины, которые носят название бергамот. У них отчётливый горький вкус.



Другой особенностью Реджо-ди-Калабрия является фата-моргана (fata Morgana) - редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Существует легенда, которая гласит: давным-давно, во времена славного короля Артура, жила злая и коварная фея Фата-Моргана. Она умела строить удивительной красоты замки, роскошные дворцы, близ которых журчали фонтаны, и заманивала туда усталых путешественников. Увидев эти дворцы, путники, как заворожённые, сворачивали со своего пути, а чудесные видения через некоторое время бесследно исчезали. И Фата-Моргана забавлялась, наблюдая за великим изумлением людей. Легенды и мифы делают доступными сложные объяснения для тех, кто не хочет углубляться в научные объяснения.



На самом деле, явление фата-моргана весьма распространённо, оно было зафиксировано не только в Реджо-ди-Калабрия. Вот лишь несколько примеров, о которых остались документальные свидетельства очевидцев. В 1684 и 1908 годах в Ирландском море дважды появлялся неизвестный географам остров, с берега можно было разглядеть, что на этом неизвестном острове стоял большой и красивый город. Но вскоре остров исчезал так же неожиданно, как появлялся.



В 1762 году моряки китобойного судна «Аврора» видели в Атлантическом океане, недалеко от Фолклендских островов, некие новые неизвестные земли, которые в честь своего судна назвали островами Авроры. Поверив сообщению моряков, географы даже нанесли их на карты, однако позже в указанном месте этих островов никто не нашёл.



В 1785 году, по свидетельству очевидцев, неизвестные войска дважды промаршировали над польской областью Силезией. В 1848 году точно такой же случай произошёл неподалёку от Вены.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



Вечно изменяющиеся воздушные образы и картины фата-морганы были подробно и красочно описаны известными писателями.



Датский писатель Ганс Христиан Андерсен в своей сказке «Дикие лебеди» написал:

«Элиза увидала перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничного колеса…. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы.… Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. … Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой.… Перед глазами у неё были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины!»



Русский писатель Антон Павлович Чехов описывает оптическую иллюзию фата-моргана в своей повести «Чёрный монах»:

«Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в чёрное, шёл по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шёл, рыбаки видели другого чёрного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ чёрного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере…»



У Реджо-ди-Калабрия фата-моргана появляется в определённые моменты, в Мессинском заливе, причём видеть его можно только со стороны Реджо-ди-Калабрия.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 6 этап, Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км



На Рождество в Реджо-ди-Калабрия принято накрывать стол из 13 блюд - самая известная гастрономическая традиция региона. Основное блюдо - sagna chine (lasagne piene) - праздничная лазанья с добавлением свиного фарша, грибов, горошка и яиц. Не обходится застолье и без capocollo - аппетитного копчёного рулета из шейки, тут же рядом оказывается солёный окорок pancetta и свиные колбаски salsicce. Ещё традиционными блюдами в Реджо-ди-Калабрия являются: maccarruni i’casa - домашние макароны с мясным соусом; pasta o' furnu o pasta 'ncasciata - короткие ригатони наполненные мясным или куриным рагу, с добавлением яйца и сыра, иногда с жаренными баклажанами и горошком, запечённые в духовке; pasta ca' muddhica - паста с хлебным мякишем; frittole - тушенные язык, уши, рыльца, почки и т.д.; cervellata - свиной свежекопчённый сервелат с черным перцем, белым вином и фенхелем.



Нельзя забывать и о любви местных жителей к рыбе и морепродуктам. На столе всегда можно найти традиционные блюда из рыбы-меч, тунца, дорады, мидий, ракушек, креветок. Более подробное знакомство с традиционной кухней Реджио-ди-Калабрия мы предлагаем в нашем специальном обзоре – «Велокухня: Калабрия», а также, вы можете приготовить одно из самых популярных блюд этого региона - Меланзана алла пармиджано (Melanzane alla parmigiano) и даже полакомиться собственноручно приготовленным домашним ликёром Лимончелло (Limoncello).

Альтиметрия 6 этапа Джиро д’Италия-2017: Реджо-ди-Калабрия - Терме Луиджане, 217 км

Участников ждёт спринтерский этап с финишем в некатегорийный подъем.Стартовав в Реджо-ди-Калабрия, пелотон отправится на север вдоль побережья Тирренского моря по "подъему итальянского сапога". По пути гонщики разыграют горную премию 3 категории Barritteri протяженность 11.3 км, 64-543 м, перепад - 479 м, средний градиент 4.2%, максимальный - 8%. После спуска и подъёма к Милето (Mileto) будет разыгран промежуточный спринт.

Затем по плоскогорью гонщики проедут до Вибо Валентия (Vibo Valentia), где разыграют второй промежуточный спринт и отправятся на спуск к побережью. Последующие 70 км пройдут по равнине.

Заключительная часть 6 этапа Джиро д'Италия-2017 - отрезок в 42 км проложен по пересеченной местности. За 24 км до финиша расположена вершина подъема 4 категории Bv. di Fuscaldo протяженность 2.1 км, 16-156 м, перепад - 140 м, средний градиент 6.8%, максимальный - 11%.

За 8 км до финиша гонщики повернут на 180 градусов и начнут некатегорийный подъем на юг до Акуаппеза (Acquappesa) протяженностью 1.2 км со средним градиентом в 5.9%. Затем спуск с несколькими опасными торнанте.

Заключительные 2 км этапа - подъём со средним градиентом в 5.3% и максимальным градиентом в 10%.

Финиш этапа совпадает с финишем 3 этапа 2003 года, тогда Стефано Гардзелли атаковал перед финишем из небольшой группы и одержал победу на этапе, опередив на финише на 2 секунды Франческо Касагранде и Алессандро Петакки, сохранившего розовую майку, в этой же небольшой группе фаворитов финишировали Джильберто Симони и Сергей Гончар.



Терме Луиджане (Terme Luigiane), маленький округ города Акваппеза в провинции Козенца. Это место известно тем, что здесь находится самый древний термальный источник в мире.

Название своё Терме Луиджане, как говорят, получил в 1850-м году, по имени герцога Франческо ди Паола Луиджи Эмануэле, принца Бурбон-Сицилийского (Francesco di Paola Luigi Emanuele, principe di Borbone delle Due Sicilie). Рассказывают, что здешние источники смогли исцелить от бесплодия саму королеву Изабеллу Французскую. Именно поэтому одна из скал носит название скалы Королевы - Изабелла искупалась в источнике, бьющем из неё и внезапно стала способна к деторождению после погружения в волшебные воды, истекающие из источника.

Древние римляне утверждали, что здоровье заключается в купании. И следует признать, были недалеки от истины. Вода из источника Терме Луиджиане богата йодом, хлором, бромом и натрием, а её температура на выходе составляет 84,5 С. Лечат в Терме Луиджане при помощи бальнеотерапии, грязелечения, ингаляций, восстановительной гимнастики, обычного и подводного массажа. А избавить могут от таких недугов, как: артриты, ревматизм, аллергия, астма, заболевания опорно-двигательного аппарата, дерматологические, гинекологические, а также респираторные заболевания. Кроме того, в Терме Луиджане могут помочь преодолеть стресс, и избавляют от лишнего веса.



Участникам Джиро д'Италия-2017, после финиша шестого этапа, процедура избавления от стресса и мышечной боли была бы весьма полезна. Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте, Телеграм и Гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2017.

