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Горка Исагирре – победитель 8-го этапа Джиро д'Италия-2017

Горка Исагирре выигрывает 8-й этап Джиро д’Италия-2017, опередив на финише попутчиков по отрыву

 

 

 Горка Исагирре (Gorka Izagirre), 29-летний испанский гонщик команды Movistar, одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2017. 8-й этап завершился победой гонщиков из отрыва. Переложившись в первую группу на спуске с подъёма 2-й категории, а затем отвечая на атаки соперников в отрыве, Горка Исагирре вместе с тремя попутчиками остался в лидирующей группе, которая за километр до финиша везла преследователям около полуминуты. Атаковав на последних метрах, он опередил Джованни Висконти (Bahrain-Merida) и Луиса-Леона Санчеса (Astana).

 

Горка Исагирре – победитель 8-го этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  8-й этап начался с многочисленных атак, отрыв сформировался лишь через 50 км после старта. Через 49 км после старта атаковал гонщик команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов. С ним уехала большая группа гонщиков – Ян Барта (Jan Barta) из Bora-Hansgrohe), Лоран Дидье (Laurent Didier) из Trek-Segafredo, Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) из Dimension Data, Мачей Патерски (Maciej Paterski) и Бронислав Самойлов (Branislau Samoilau) из CCC Sprandi Polkowice, Яспер Де Бюст (Jasper De Buyst) из Lotto Soudal, Роберто Феррари (Roberto Ferrari) из UAE Team Emirates,  Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani-CSF, Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese) из Bardiani-CSF, Ильо Кейссе (Iljo Keisse ) из Quick-Step), Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen) из Orica-Scott, Алекс Хаус (Alex Howes) из Cannondale-Drapac.

 

Скорость первого часа гонки составила 54.677 км/ч.

 

  За 133 км до финиша большой отрыв вёз пелотону около 20 секунд, что позволило переложиться в отрыв ещё нескольким гонщикам, в числе которых был испанец Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из команды Astana, австрийские гонщики Лукас Пёстелбергер (Lukas Postlberger) и Грегор Мюльбергер (Gregor Muhlberger) из команды Bora-hansgrohe. Таким образом, за 127 км до финиша в отрыве нахолиось 16 гонщиков.

 

  На подъёме 2-й категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo) (протяженность 9.6 км, 161-747 м, перепад - 580 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%) атаковал Луис-Леон Санчес, который первым прошёл вершину.

 

  На подъёме отрыв разорвался, и из пелотона в первую группу смогли переложиться гонщики. В итоге за Луисом-Леоном Санчесом поехала группа из 12 человек, которая догнала испанского гонщика команды Astana, когда до финиша оставалось 68 км.

 

  За 55 км до финиша группа везла пелотону 4 минуты 20 секунд, и Валерио Конти (Valerio Conti) из команды UAE Team Emirates, стал виртуальным лидером генеральной классификации.

 

  За 37 км до финиша из отрыва атаковали Валерио Конти и Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из команды Bahrain Merida, к которым вскоре переложились Луис-Леон Санчес (Astana), Горка Исагирре (Movistar) и Грегор Мюльбергер (Bora-Hansgrohe). Они и сформировали финальный отрыв дня, который разыграл финиш.

 

  За 23 км до финиша пятёрка лидеров везла группе розовой майки около 3 минут.

 

  За 14 км до финиша из отрыва попытались уехать Горка Исагирре и Валерио Конти, их догнали Луис-Леон Санчес и Джованни Висконти, а  Грегор Мюльбергер выпал из отрыва.

 

  В это время за спиной отрыва из пелотона атаковал испанский гонщик команды Sky Микель Ланда. Он ненадолго стал виртуальным лидером общего зачёта, но затем пелотон его добрал.

 

  В отрыве также продолжались атаки - Луис-Леон Санчес попытался сбросить попутчиков за 8 км до финиша, но Джованни Висконти, Горка Исагирре и Валерио Конти его не отпустили. За 5 км до финиша эта пятёрка везла ближайшим преследователям – оставшимся гонщикам многочисленного отрыва около минуты, и на 1 минуту 17 секунд опережала пелотон.

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  За километр до финиша из борьбы за этап выбыл Валерио Конти, который упал на повороте. Хотя он быстро вернулся в гонку, его попутчики по отрыву были уже вне досягаемости. За 250 м до финиша Горка Исагирре ускорился на финальном подъёме и взял победу на этапе.

 

  После этапа Горка Исагирре сказал: «Этап был очень трудным, средняя скорость высокой. Я переложился в отрыв. Джованни Висконти был, наверное, самым опасным соперником в борьбе за победу на этапе в первой группе. Я очень счастлив, что выиграл. Мне представился шанс, и я рад, что не упустил его».

 

 Перестановок в общем зачёте не произошло, все претенденты финишировали вместе, а Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

 

 

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Горка Исагирре Gorka Izagirre Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Tom_Boonen-Фото
    Фрум на Туре значит тоже вел себя как грегори?
  • motte
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо за прекрасное превью!

    Даже и не знал и не предполагал что есть такое Блокхаус..название то какое, да в Италии, да 50 лет назад, да и Меркс и что будет завтра...50 лет назад ...и завтра ...аж все замирает внутри..

    Спасибо и еще раз человеческое спасибо!

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    Вот поверишь Миша, для меня в Этой гонке особенный фен-шуй, мне интересно даже когда в сон клонит!
    /Приветствую!/

    Верю Marcko и приветствую!

    Уверен, что тебе очень близок особый вкус Джиро, не так ли?

    С уважением,

  • Александра
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Александра-Фото

    Вот это профиль!!

  • protur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    protur-Фото

     Ну да. Амадор будет "натягивать", а то и дергать, до нужной точки, где Кинтана отсидев за Исагире, дунет по настоящему. Думаю Полючино удержится, Ланда - тоже вариант, Нибали - как всегда вначале ГТ, немного поймает. Остальные кажись осыпятся, хотя на Зака я бы поставил, в пятерку заедет. У Танела есть шанс попасть в десятку после этапа.

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Bjoern-Фото
    Зато все увидели кто капитан
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Bjoern-Фото

    Ну, вот оно первое серьезное горное испытание. С густым лесом почти до самой макушки, так что ветру гулять практически негде. Кинтана - главный фаворит. Ожидаю, что намного больше минуты поймают Юнгельс, Дюмулен, ВанГардерен, Томас вместе с Ландой (после сегодняшнего этапа я думаю уже никто не сомневается, что Ланда грегори). Большой экзамен предстоит темным лошадкам Моллеме, Кройсейку, Пино, Йейтсу, Закарину и только после завтрашнего этапа можно всерьез говорить об их шансах. Ну и конечно хочется увидеть красивую борьбу двух главных фаворитов

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня этапчик выдался на славу. Работа была во всех группах. Ещё б и накотили отрыв, но ребята выстаели. Жалко что Санчеса не хватило на финише, а так хотелоси чтоб он выиграл.

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Berdok-Фото
    Вот поверишь Миша, для меня в Этой гонке особенный фен-шуй, мне интересно даже когда в сон клонит!
    /Приветствую!/
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Berdok-Фото
    я тоже не спал

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8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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