Горка Исагирре – победитель 8-го этапа Джиро д'Италия-2017

Горка Исагирре выигрывает 8-й этап Джиро д’Италия-2017, опередив на финише попутчиков по отрыву

Горка Исагирре (Gorka Izagirre), 29-летний испанский гонщик команды Movistar, одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2017. 8-й этап завершился победой гонщиков из отрыва. Переложившись в первую группу на спуске с подъёма 2-й категории, а затем отвечая на атаки соперников в отрыве, Горка Исагирре вместе с тремя попутчиками остался в лидирующей группе, которая за километр до финиша везла преследователям около полуминуты. Атаковав на последних метрах, он опередил Джованни Висконти (Bahrain-Merida) и Луиса-Леона Санчеса (Astana).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

8-й этап начался с многочисленных атак, отрыв сформировался лишь через 50 км после старта. Через 49 км после старта атаковал гонщик команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов. С ним уехала большая группа гонщиков – Ян Барта (Jan Barta) из Bora-Hansgrohe), Лоран Дидье (Laurent Didier) из Trek-Segafredo, Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) из Dimension Data, Мачей Патерски (Maciej Paterski) и Бронислав Самойлов (Branislau Samoilau) из CCC Sprandi Polkowice, Яспер Де Бюст (Jasper De Buyst) из Lotto Soudal, Роберто Феррари (Roberto Ferrari) из UAE Team Emirates, Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani-CSF, Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese) из Bardiani-CSF, Ильо Кейссе (Iljo Keisse ) из Quick-Step), Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen) из Orica-Scott, Алекс Хаус (Alex Howes) из Cannondale-Drapac.

Скорость первого часа гонки составила 54.677 км/ч.

За 133 км до финиша большой отрыв вёз пелотону около 20 секунд, что позволило переложиться в отрыв ещё нескольким гонщикам, в числе которых был испанец Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из команды Astana, австрийские гонщики Лукас Пёстелбергер (Lukas Postlberger) и Грегор Мюльбергер (Gregor Muhlberger) из команды Bora-hansgrohe. Таким образом, за 127 км до финиша в отрыве нахолиось 16 гонщиков.

На подъёме 2-й категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo) (протяженность 9.6 км, 161-747 м, перепад - 580 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%) атаковал Луис-Леон Санчес, который первым прошёл вершину.

На подъёме отрыв разорвался, и из пелотона в первую группу смогли переложиться гонщики. В итоге за Луисом-Леоном Санчесом поехала группа из 12 человек, которая догнала испанского гонщика команды Astana, когда до финиша оставалось 68 км.

За 55 км до финиша группа везла пелотону 4 минуты 20 секунд, и Валерио Конти (Valerio Conti) из команды UAE Team Emirates, стал виртуальным лидером генеральной классификации.

За 37 км до финиша из отрыва атаковали Валерио Конти и Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из команды Bahrain Merida, к которым вскоре переложились Луис-Леон Санчес (Astana), Горка Исагирре (Movistar) и Грегор Мюльбергер (Bora-Hansgrohe). Они и сформировали финальный отрыв дня, который разыграл финиш.

За 23 км до финиша пятёрка лидеров везла группе розовой майки около 3 минут.

За 14 км до финиша из отрыва попытались уехать Горка Исагирре и Валерио Конти, их догнали Луис-Леон Санчес и Джованни Висконти, а Грегор Мюльбергер выпал из отрыва.

В это время за спиной отрыва из пелотона атаковал испанский гонщик команды Sky Микель Ланда. Он ненадолго стал виртуальным лидером общего зачёта, но затем пелотон его добрал.

В отрыве также продолжались атаки - Луис-Леон Санчес попытался сбросить попутчиков за 8 км до финиша, но Джованни Висконти, Горка Исагирре и Валерио Конти его не отпустили. За 5 км до финиша эта пятёрка везла ближайшим преследователям – оставшимся гонщикам многочисленного отрыва около минуты, и на 1 минуту 17 секунд опережала пелотон.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

За километр до финиша из борьбы за этап выбыл Валерио Конти, который упал на повороте. Хотя он быстро вернулся в гонку, его попутчики по отрыву были уже вне досягаемости. За 250 м до финиша Горка Исагирре ускорился на финальном подъёме и взял победу на этапе.

После этапа Горка Исагирре сказал: «Этап был очень трудным, средняя скорость высокой. Я переложился в отрыв. Джованни Висконти был, наверное, самым опасным соперником в борьбе за победу на этапе в первой группе. Я очень счастлив, что выиграл. Мне представился шанс, и я рад, что не упустил его».

Перестановок в общем зачёте не произошло, все претенденты финишировали вместе, а Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.