Боб Юнгельс – победитель 15 этапа Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс одерживает первую в карьере победу на этапе Гран-тура

Чемпион Люксембурга и лидер молодежной классификации, 24-летний гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс (Bob Jungels) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 15-й этап Джиро д’Италия-2017.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

15-й этап, завершающий вторую неделю итальянского Гран-тура, финишировал в Бергамо и включал в себя прохождение двух подъёмов 2-й и 3-й категории на последней четверти дистанции.

С километра ноль из пелотона начались атаки, но отрыв дня долго не мог сформироваться. Лишь через 80 км гонки вперёд уехали пять гонщиков, но и их пелотон не отпустил. Новый отрыв сформировался после атаки лидера очковой классификации Фернандо Гавирии (Quick Step Floors) за 80 км до финиша. С колумбийским гонщиком уехали россиянин Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) из команды Gazprom – RusVelo, южноафриканский гонщик Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из Dimension Data, итальянцы Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) из Lotto NL – Jumbo, Симоне Петилли (Simone Petilli) из UAE Team Emirates, Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani – CSF, а также швейцарский гонщик Сильван Дилье (Silvan Dillier) из BMC, к которым потом переложились француз Руди Молар (Rudy Molar) из FDJ, ирландец Филип Дейнан (Philip Deignan) из Sky и исанский гонщик Хулен Амескета (Julen Amezqueta) из Wilier Triestina - Selle Italia.

На подъёме 2-й категории Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) протяжёностью 8.7км, 325-931м, перепад 606м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11% отрыв распался, и за 40 км до финиша впереди из отрыва осталось четверо – Ван Ренсбург, Барбин, Молар, Дейнан и Амескета.

В это время из пелотона атаковал Пьер Роллан (Pierre Rolland) Cannondale-Drapac, а затем испанский гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez), который вместе с Ролланом добрал отрыв за 31 км до финиша.

На коварном спуске с Мираголо сан Сальваторе на одном из поворотов упал капитан команды Movistar Наиро Кинтана. Он вернулся в гонку, но был вынужден менять велосипед. Однако, команда лидера генеральной классификации Sunweb Тома Дюмулина, находившаяся в голове пелотона, сбавила скорость, и пелотон подождал возвращения Кинтаны в гонку, который добрал хвост пелотона с помощью товарищей по команде.

На спуске с подъёма Сельвино также произошли падения в пелотоне. В том числе Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), Кенни Элиссонде (Sky), которые вернулись в гонку и финишировали на этапе.

За 13 км до финиша произошло ещё одной падение – Танел Кангерт (Astana) упал из-за островка с дорожным знаком. Эстонский гонщик сломал левый локоть и сошёл с гонки.

Несмотря на все усилия Луиса-Леона Санчеса, отрыв не сумел удержаться до финиша. В Бергамо преимущество отрыва, которое составляло около полуминуты за 15 км до финиша, стало таять. Атака Пьера Роллана была нейтрализована.

И на финальном некатегорийном подъеме протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12% в Бергамо пелотон добрал отрыв, после чего начались атаки.

Первым атаковал Боб Юнгельс (Quick Step Floors), но его рывок нейтрализовали, затем за 3,3 км атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), за которым поехал Доменико Поццовиво (AG2R), Тибо Пино (FDJ), Адам Йейтс (Orica-Scott), однако уехать от лидера общего зачёта им не удалось.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Их добрал Том Дюмулин (Sunweb) и ещё несколько генеральщиков. В итоге группа, в составе которой были все основные претенденты на общий зачёт, разыграла спринт, в котором Боб Юнгельс опередил Наиро Кинтану (Movistar) и Тибо Пино (FDJ). Том Дюмулин сохранил розовую майку лидера.

Российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал в группе лидеров.