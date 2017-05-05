VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Боб Юнгельс – победитель 15 этапа Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс одерживает первую в карьере победу на этапе Гран-тура

 

  Чемпион Люксембурга и лидер молодежной классификации, 24-летний гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс (Bob Jungels) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 15-й этап Джиро д’Италия-2017.

 

Боб Юнгельс – победитель 15 этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

15-й этап, завершающий вторую неделю итальянского Гран-тура, финишировал в Бергамо и включал в себя прохождение двух подъёмов 2-й и 3-й категории на последней четверти дистанции.

 

  С километра ноль из пелотона начались атаки, но отрыв дня долго не мог сформироваться. Лишь через 80 км гонки вперёд уехали пять гонщиков, но и их пелотон не отпустил. Новый отрыв сформировался после атаки лидера очковой классификации Фернандо Гавирии (Quick Step Floors) за 80 км до финиша. С колумбийским гонщиком уехали россиянин Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) из команды Gazprom – RusVelo, южноафриканский гонщик Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из  Dimension Data, итальянцы Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) из Lotto NL – Jumbo,  Симоне Петилли (Simone Petilli) из UAE Team Emirates, Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani – CSF, а также швейцарский гонщик Сильван Дилье (Silvan Dillier) из BMC, к которым потом переложились француз Руди Молар (Rudy Molar) из FDJ, ирландец Филип Дейнан (Philip Deignan) из Sky и исанский гонщик Хулен Амескета (Julen Amezqueta) из Wilier Triestina - Selle Italia.

 

  На подъёме 2-й категории Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) протяжёностью 8.7км, 325-931м, перепад 606м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11% отрыв распался, и за 40 км до финиша впереди из отрыва осталось четверо – Ван Ренсбург, Барбин, Молар, Дейнан и Амескета.

 

 В это время из пелотона атаковал Пьер Роллан (Pierre Rolland) Cannondale-Drapac, а затем испанский гонщик  команды Astana Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez), который вместе с Ролланом добрал отрыв за 31 км до финиша.

 

 

 

  На коварном спуске с Мираголо сан Сальваторе на одном из поворотов упал капитан команды Movistar Наиро Кинтана. Он вернулся в гонку, но был вынужден менять велосипед. Однако, команда лидера генеральной классификации Sunweb Тома Дюмулина, находившаяся в голове пелотона, сбавила скорость, и пелотон подождал возвращения Кинтаны в гонку, который   добрал хвост пелотона с  помощью товарищей по команде.

 

  На спуске с подъёма Сельвино также произошли падения в пелотоне. В том числе Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), Кенни Элиссонде (Sky), которые вернулись в гонку и финишировали на этапе.

 

За 13 км до финиша произошло ещё одной падение – Танел Кангерт (Astana) упал из-за островка с дорожным знаком. Эстонский гонщик сломал левый локоть и сошёл с гонки.

 

  Несмотря на все усилия Луиса-Леона Санчеса, отрыв не сумел удержаться до финиша. В Бергамо преимущество отрыва, которое составляло около полуминуты за 15 км до финиша, стало таять. Атака Пьера Роллана была нейтрализована.

 

  И на финальном некатегорийном подъеме протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12% в Бергамо пелотон добрал отрыв, после чего начались атаки.

   Первым атаковал Боб Юнгельс (Quick Step Floors), но его рывок нейтрализовали, затем за 3,3 км атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), за которым поехал Доменико Поццовиво (AG2R), Тибо Пино (FDJ), Адам Йейтс (Orica-Scott), однако уехать от лидера общего зачёта им не удалось.

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 Их добрал Том Дюмулин (Sunweb) и ещё несколько генеральщиков. В итоге группа, в составе которой были все основные  претенденты на общий зачёт, разыграла спринт, в котором Боб Юнгельс опередил Наиро Кинтану (Movistar) и Тибо Пино (FDJ). Том Дюмулин сохранил розовую майку лидера.

Российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал в группе лидеров.

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Боб Юнгельс Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (557)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    SSS-Фото

    Добрый вечер.

    После ухода Нибали и неучастия Ару я к Астане как-то параллельно отношусь на этой Джиро. Наверное даже больше с симпатией-мне нравится Кангерт, как гонщик. Понятно было, что макисмум его потолок в генерале-это десятка, что бы там не вещал Винокуров в интервью. Но теперь мы это не проверим, а жаль(

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Добрый вечер, Сергей! Надеюсь Ваш пост вызван сожалением, а не злорадством ;). С кармой все порядке. Сезон пока не задался, что ж бывает. Ненадолго. Танелу желаю скорейшего выздоровления. Очень жаль, что так вышло! Хорошо, что это локоть, а не жизненно важные органы. Все будет хорошо! Ждём третью неделю!
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Berdok-Фото
    А что такое? Переполох среди предсказателей? Так это не ТдФ, это Джиро, настоящвя гонка
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    vitali-Фото

    Догонялки Орики я не понял, честно сказать, их лидер явно не финишер.

    Но именно результатом их действий и стали падения гонщиков (чудо-спусковики из Орики будучи на первых позициях сами с трудом уворачивались от знаков).

    Дюмулан хорошо так Кинтану подождал, т.к. еще раз повторюсь, концовка была очень нервная.

    Очень жаль Танела, т.к. в десятке генерала лишь они с Ильнуром представители некогда большой страны, и, естественно, за них как-то больше болеется, чем за гонщиков Люксембурга, или Франции, или еще какой-то другой страны. Выздоровления эстонцу, и, кстати, там мимо того знака кто-то из Кати боком пролетел - чудо, что не приложился рядом с Кангертом.

    Все биги сегодня не подкачали. 

    Ждем новую неделю и интересную борьбу

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Student-Фото
    Это сколько же у квиков этапов? Уже 5. Интересно, а у кого рекорд.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    SSS-Фото

    У Астаны что-то с кармой не то-лидеры сыпятся один за другим. Винокурову надо бы в церковь сходить, свечку поставить...

    Каково будет следующему капитану? Наверное, проще сразу сойти.

  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    SSS-Фото
    Это не трек, а улица города. Смотреть надо...
  • botan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    botan-Фото
    Перелом у Кангерта локтя... результат - сход с гонки. Наставили знаков(
  • крыс хрум
    Том Дюмулин и Ильнур Закарин о ... (10)
    крыс хрум-Фото
    Или ушатаются сами
  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    motte-Фото

    У Танела перелом локтя?

    Сошел......почему так?

    Вспоминаю как он работал на Нибали на Джиро 2013 и только он был всегда рядом с ним в его победной Джиро

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 мая

Mark Cavendish (Dimension Data)

Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (158)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)