Примож Роглич: «Решающие этапы Джиро д’Италия-2019 ещё впереди»

Команда Jumbo-Visma о потере розовой майки лидера на 6-м этапе Джиро д’Италия-2019
На 6-м этапе Джиро д’Италия Примож Роглич и команда Jumbo-Visma не стали отдавать все силы на преследование отрыва, и словенский гонщик отдал розовую майку. 26-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти, отобравшийся в отрыв дня, а затем поехавший за атаковавшим за 28 км до финиша Фаусто Маснадой (Androni Giocattoli – Sidermec), финишировал на 6-м этапе вторым и возглавил общий зачёт. Пелотон позволил отрыву дня набрать более семи минут преимущества, в итоге теперь Примож Роглич уступает Валерио Конти в общем зачёте 5:24.
Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы знали, что в один из дней придётся принимать решение по поводу розовой майки. Сегодня сложилась стабильная ситуация с сильным отрывом, который было трудно догонять. Поэтому мы решили дать отрыву уехать и удерживали просвет в районе пяти минут.
Никто из других команд не хотел преследовать. Преимущество отрыва немного увеличилось, потому что в нём началась борьба за победу на этапе, а мы просто контролировали. С такими горняками как Амадор и Оомен отрыв был сильным. Им нельзя было отдавать 10 минут. Жаль, что мы потеряли розовую майку, но с другой стороны благодаря этому мы сможем больше отдохнуть, напряжение уменьшится.
У нас впереди ещё больше двух недель. Мы не планировали сегодня отдавать майку, такое не планируется. Но посмотрим. Джиро – достаточно трудна, каждый завершит гонку так, как должен.
Примож в порядке, к счастью, больше пострадали велотрусы, чем сам Примож. Конечно, падение не помогает в гонке, но он в порядке».
Примож Роглич: «Мы с командой едем гонку день за днём. Не считаю потерю майки невыгодным положением. Сегодня собрался слишком сильный отрыв. Мы посчитали, что погоня за гонщиками отрыва заберёт слишком много сил. Всё в порядке, потому что гонка очень долгая, и за владение майкой тоже приходится платить. Отсутствие розовой майки даст возможность больше отдыхать. Решающие этапы ещё впереди».
Валерио Конти: «Я понимал, что Роглич хочет отдать майку. Весь пелотон знал об этом. А потом весь пелотон захотел уехать в отрыв. Поэтому отрыв не мог сформироваться около полутора часов. Но мне удалось в него отобраться, и, наконец, майка пришла.
Фаусто ехал как мотоцикл. Он очень мощно шёл, он сильный гонщик. Мне пришлось включить турборежим. Больше всего мне хотелось получить майку. Победу на этапе тоже хотелось одержать, но Фаусто был слишком силён.
Для итальянца розовая майка – самая лучшая на земле. Постараюсь удерживать её как можно дольше, пока ноги и сердце не скажут «стоп».
Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи?
Да нет, просто заезженая до дыр тактика, Юмбо это вам не Скай, катать всех три недели.
Выше отмечало Оомена и Амадора из отрыва, некоторым действительно может аукнуться, что кого-то из них отпустили (а моэет, и обоих).
Ну а по поводу скукоты, нужно сокращать количество и протяжённость многих этапов и маршрут делать более сбалансированным (например, горные этапы распределять равномерно по всей гонке, а не оставлять почти все горы на вторую половину и ставить кучу горных этапов подряд). И на спринтерские этапы часто жалуются, но вот предложил я их убрать, и сразу раскритиковали меня за это, типа как без них, надо и спринтерам давать соревноваться. Ну да ладно, пусть будут, но зачем для этого ехать 200 км, можно такие этапы и меньше 100 км проводить. Да и тяжёлых гор на всех ГТ очень много, 2-3 этапа с тяжёлыми горами хватит, да и интереснее тогда станет, лучше вместо многих горных и парочки спринтеских этапов поставить этапы со средними горками (3-6 км протяжённостью в основном) и этапы, похожие на классики
Некоторые почему-то прицепились к моей фразе про т. н. спринтерские этапы, выдёргивая фразу из контекста. Какой 21 этап по горам, какой ужас без отдыха для гонцов, может, следовало мой комментарий полностью прочитать, где я напсиал, что надо сокращать количество и среднюю протяжённость этапов и добавить день отдыха?
Неуважение к спринтерам? А причём тут уважение? Какой смысл много десятков километров ехать толпой и решать всё на последнем километре? Пусть для спринтеров отдельный спринт-тур проводят, да и вообще для спринтеров есть трек. Хотя бы можно количество таких этапов и их протяжённость существенно сократить (как и количество этапов вообще), 70-80 км хватит, да можно и 40-50 км проводить иногда.
Горы, горы и только горы. Нет, я такого не писал, для меня и нынешние ГТ перебирают с горами, я считаю, что количество горных этапов и тяжёлых гор надо сокращать раза в 2-3 (и спринтерские этапы сокращать), а вместо них добавлять этапы со средними горами (меньше 10 км протяжённостью, в основном 3-6 км) и маршрутами, похожими на классики (только без брусчаток). Пару-тройку этапов с тяжёлыми горами хватит, и они тогда будут интереснее. Протяжённость многих этапов нужно сокращать, тогда будет интереснее, особенно сами этапы, если их протяжённость будет ближе к 100 км, а то и меньше (особенно среднегорных и горных)
Движения должны быть, может не на горе 2-й категории (хотя там по идеи можно и нужно отцепитиь спринтеров), а на финише. На последних 2 км. точно кто то попробует, может Лопез, может Ланда. Больших разрывов понятно не будет, но всё же по крупицам, по крупицам (как говорит Курдюков).
А если будет снова колхоз (не верю), то мы может даже увидим "гонку внтури гонки", начиная после 130км. этапа. И это будет некая сатисфакция всем нам.
Блин, ну не ждать же всем воскресной разделки в Сан-Марино!?
Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи?